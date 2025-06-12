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Животные Фоторепортаж 15+ забавных фотографий животных из ярославского зоопарка, которые поднимут вам настроение

15+ забавных фотографий животных из ярославского зоопарка, которые поднимут вам настроение

Милый фоторепортаж

977
1 комментарий
Показываем забавные фотографии животных ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем забавные фотографии животных ярославского зоопарка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем забавные фотографии животных ярославского зоопарка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы снова пришли в ярославский зоопарк, чтобы понаблюдать за забавными и милыми животными. Зашли в зооэкзотариум, прошлись у основных вольеров и посмотрели на нерп.

В этом материале фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показал фотографии животных ярославского зоопарка, от которых вы посмеетесь и умилитесь.

У кенгуру в вольере есть чем поиграться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ кенгуру в вольере есть чем поиграться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У кенгуру в вольере есть чем поиграться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сом надолго залип на свое отражение в стекле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСом надолго залип на свое отражение в стекле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сом надолго залип на свое отражение в стекле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еда кончилась, а пожевать чего-то хочется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕда кончилась, а пожевать чего-то хочется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еда кончилась, а пожевать чего-то хочется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С такой шеей легко чистить перья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС такой шеей легко чистить перья | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С такой шеей легко чистить перья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что-то интересное произошло за кадром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто-то интересное произошло за кадром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что-то интересное произошло за кадром

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За секунду до обеда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа секунду до обеда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За секунду до обеда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пополнение в семье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПополнение в семье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пополнение в семье

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, это самое удобное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаверное, это самое удобное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наверное, это самое удобное место

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пряча свой клюв в перьях, фламинго сохраняет тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПряча свой клюв в перьях, фламинго сохраняет тепло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пряча свой клюв в перьях, фламинго сохраняет тепло

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сурикат забавно уселся на входе в нору | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСурикат забавно уселся на входе в нору | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сурикат забавно уселся на входе в нору

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых зверей тихий час | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ некоторых зверей тихий час | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых зверей тихий час

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Павлин показал свой хвост во всей красе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПавлин показал свой хвост во всей красе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Павлин показал свой хвост во всей красе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сосредоточенный лемур готовится к прыжку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСосредоточенный лемур готовится к прыжку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сосредоточенный лемур готовится к прыжку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще нашему фотографу удалось заглянуть на шоу с нерпами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА еще нашему фотографу удалось заглянуть на шоу с нерпами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А еще нашему фотографу удалось заглянуть на шоу с нерпами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите какие большие глаза у этих пухляшей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите какие большие глаза у этих пухляшей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите какие большие глаза у этих пухляшей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Они знают множество команд, например&nbsp;— принести обруч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОни знают множество команд, например&nbsp;— принести обруч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Они знают множество команд, например — принести обруч

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Спасибо! Какие же милые животные!
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