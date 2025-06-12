15+ забавных фотографий животных из ярославского зоопарка, которые поднимут вам настроение

Мы снова пришли в ярославский зоопарк, чтобы понаблюдать за забавными и милыми животными. Зашли в зооэкзотариум, прошлись у основных вольеров и посмотрели на нерп.
В этом материале фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показал фотографии животных ярославского зоопарка, от которых вы посмеетесь и умилитесь.
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