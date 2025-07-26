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«Нашли где-то под мусоркой»: ярославцы рассказали трогательные истории про своих собак

Этот материал поднимет вам настроение!

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Рассказываем истории ярославских собачников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРассказываем истории ярославских собачников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рассказываем истории ярославских собачников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Собаки отдают хозяевам все свое внимание, энергию, эмоции. Взаимен хозяева заботятся о них и дарят тепло. Герои сюжета 76.RU «Как я завел собаку» регулярно рассказывают о своей жизни с пушистым другом.

В этом материале делимся новыми историями ярославцев.

Спокойная Кори

Юлия и Кори уже 8 лет вместе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮлия и Кори уже 8 лет вместе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юлия и Кори уже 8 лет вместе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это пушистое чудо — Кори. Она породы длинношерстная акита-ину. В семье Юлии собака уже давно.

«Ей будет 8 лет. Уже взрослая барышня. Мне хотелось собаку и я долго думала над этим решением. Прочитала про все породы собак и выбирала. Учитывала так же, что у меня маленький ребенок — значит собака должна быть добрая, терпеливая. Так же я хотела крупную собаку», — рассказала Юлия.

Эта порода стала окончательным решением совершенно случайно.

«Как-то проезжали мимо выставки и увидели красивую акиту. Разговорились с хозяйкой и оказалось, что у них пять дней назад родились щенки. Мы поехали смотреть на них и я выбрала Кори, ей тогда было еще шесть дней. Она у меня в ладошке помещалась»

Юлия тщательно подходила к выбору породы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮлия тщательно подходила к выбору породы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кори очень спокойная собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКори очень спокойная собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Дома у Кори есть кот, с которым она играет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДома у Кори есть кот, с которым она играет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Слушается Кори в основном Юлию, но любит всех членов семьи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСлушается Кори в основном Юлию, но любит всех членов семьи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что Кори никогда не остается одна: дома у нее есть кот, в близкие поездки ее берут, иногда остается у друзей.

«Мы завели кота, ему 8 месяцев, чтобы она не скучала. Если куда-то недалеко ездим, то она всегда с нами. А когда дорога долгая, то привозим к друзьям. Она у них как на каникулах, любит туда ездить. Когда подъезжаем к их дому, то она уже понимает, вскакивает, кричит, начинает вилять хвостом от радости», — рассказала Юлия.

Игривая Джесси

Джесси один год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДжесси один год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Джесси один год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Джесси попала в семью Татьяны еще щенком.

«Дети просили собаку и перед Днем Рождения дочери мы начали искать щенка. В одном ярославском питомнике как раз были щенки. Нам нужна была девочка и Джесси была там последней, все остальные — мальчики. Так мы стали счастливыми обладателями собаки», — рассказала Татьяна.

Выбор породы был не случайным.

«Не хотелось большую собаку в квартиру, но и слишком маленьких не рассматривали. Корги — нечто среднее. Собаки очень умные, легко обучаются. Любым командам можно обучить, главное — иметь вкусняшки», — поделилась ярославна.

Дети Татьяны хотели собаку и желание исполнилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДети Татьяны хотели собаку и желание исполнилось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Татьяна ходит с Джесси на занятию к кинологу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТатьяна ходит с Джесси на занятию к кинологу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Любимая игрушка собачки&nbsp;— плюшевая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюбимая игрушка собачки&nbsp;— плюшевая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Любит в семье всех одинаково. Но играет она с детьми, а с взрослыми отдыхает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюбит в семье всех одинаково. Но играет она с детьми, а с взрослыми отдыхает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лучший подарок для Джесси — плюшевые игрушки.

«Очень любит их. Особенно разорвать в клочья, а потом найти себе новую. Она их обожает», — рассказала Татьяна.

Домашний Макс

Макса нашли на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМакса нашли на улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Макса нашли на улице

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

История о том, как пес Макс попал в семью Сергея, трогательна.

«Макса нашли с его братом где-то под мусоркой. Они были размером с ладошку. Добрый человек забрал их себе, но, к сожалению, брат Макса не выжил. После его отдали на передержку моей жене и мы в него влюбились. Отчистили, отмыли и подлечили. Оказалось, что собачка очень милая и красивая!», — рассказал Сергей.

Макс живет с любимыми хозяевами уже четвертый год. И за это время у него уже появились особые привычки.

«Сначала кушаем, что лежит у родителей, а потом уже свое. Котлетки и колбасу на столе лучше не оставлять. Ругаться бесполезно, он слишком любит вкусненькое. Максик так же любит сидеть на ручках, прямо как котик», — поделился Сергей.

Собачке примерно четыре года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСобачке примерно четыре года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Макс больше всего любит жену Сергея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМакс больше всего любит жену Сергея | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Собачку считают маленьким другом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСобачку считают маленьким другом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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В семье Сергея он обрел дом и любовь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ семье Сергея он обрел дом и любовь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самый любимый член семьи у Макса — жена Сергея.

«Конечно моя жена, это его мама, она самая-самая любимая. Без нее вообще никак. Она уходит из дома, Макс ложится и грустит, вообще не встает с коврика, у него печаль. Мама приходит и у него сразу включается моторчик, будто где-то там есть кнопочка, которая нажимается», — рассказал Сергей.

Макс знает базовые команды и большего от него не требуют.

«Потому что собачка домашняя, для удовольствия. Не защитник, просто маленький друг», — поделился ярославец.

Пушистая Семечка

Семечке два года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСемечке два года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Семечке два года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эту маленькую черную тучку зовут Семечка. Ей два года и она немецкий шпиц. Именно такую собаку хотела себе дочь Екатерины.

«Дочка захотела себе собаку, откладывала карманные деньги и купила это чудо. Она хотела именно черного шпица», — рассказала ярославна.

Семечка не посещает выставки. Хозяева считают, что ей это доставляет дискомфорт.

«Одну выставку посещали, когда она щенком была. Больше не стали водить, потому что для нее это большой стресс», — поделилась Екатерина.

Собака была мечтой дочери Екатерины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСобака была мечтой дочери Екатерины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Семечка обычно спит с дочкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСемечка обычно спит с дочкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Какая милая мордочка! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая милая мордочка! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дочь Екатерины — главная любовь Семечки.

«Она любит всех, но дочь — это ее хозяин. Пока дочки нет дома, она с нами спит на кровати», — сказала ярославна.

Ласковый Руфик

Руфик появился в семье Марии менее года назад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРуфик появился в семье Марии менее года назад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Руфик появился в семье Марии менее года назад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Корги много не бывает, поэтому мы расскажем еще и про Руфика.

«Руфику скоро год исполнится, у него 1 августа День Рождения будет. Он очень ласковый. Такая душка, мне кажется душевнее, чем кошка. Бывают и злобные корги, а у нас спокойный и милый», — рассказала Мария.

У ярославны ранее никогда не было собаки, только кошка. И вместе с мужем они решили завести нового питомца.

«Я говорю мужу: „Давай попробуем собаку завести“. Считаю, что собака лучше кошки в тысячу раз. Это как человек, который не говорит», — поделилась Мария.

Он очень ласковый и спокойный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОн очень ласковый и спокойный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Любимая игрушка Руфика&nbsp;— мяч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюбимая игрушка Руфика&nbsp;— мяч | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
С таким взглядом он ищет мужа Марии, с которым он чаще всего гуляет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС таким взглядом он ищет мужа Марии, с которым он чаще всего гуляет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время беседы с Марией, Руфик постоянно искал кого-то.

«Это он ждет папу. Никуда не хочет идти, не знаю что делать с ним. Он привык, что отец больше всего гуляет. Утром отец, днем сын, вечером мы вдвоем гуляем», — рассказала Мария.

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