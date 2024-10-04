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Животные подробности Искали инфекции и яды: в Ярославле после массовой гибели голубей прошла проверка. Результат

Искали инфекции и яды: в Ярославле после массовой гибели голубей прошла проверка. Результат

Какими оказались результаты проб

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21 комментарий

В Ярославле выявили случай массовой гибели голубей

Специалисты Ярославской областной ветеринарной лаборатории проверили трупы голубей, которые были найдены 26 сентября на берегу пруда в парке Судостроителей. Тогда жители обнаружили, что территория буквально завалена тушками мертвых птиц. В общей сложности здесь собрали 28 трупов голубей и двух уток. Эксперты провели обследование биоматериала.

В первую очередь птиц проверили на опасные инфекционные заболевания — высокопатогенного гриппа птиц и болезнь Ньюкасла.

— Пробы дали отрицательный результат, — сообщили в ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория».

Высокопатогенный грипп птиц — острая вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Основные пути передачи возбудителя болезни — водушно-капельный, через корм или воду. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. У людей болезнь может проявиться высокой температурой, головной и мышечной болью, кашлем, насморком, воспалением слизистых глаз. Иногда возможно поражение легких, сердца, мышц, нервной системы. Болезнь Ньюкасла − вирусное заболевание птиц, которое быстро распространяется среди пернатых и может передаваться человеку. Вирус передается по воздуху. Инфекция поражает внутренние органы, нервную и дыхательную системы птиц, часто приводит к их гибели. Люди менее восприимчивы к вирусу, вызывающему заболевания. Если заражение произошло, то его симптомами у человека могут стать невысокая температура, конъюнктивит. У детей может произойти поражение головного мозга. Инкубационный период составляет 3–7 дней.

Также в биоматериале птиц не обнаружили веществ, применяемых для дератизации (борьбы с грызунами), которые могли стать причиной отравления.

Видео было снято в парке Судостроителей

Более того, так как сообщения о гибели голубей поступали из разных районов Ярославля и области, с 23 по 27 сентября специалисты государственной ветеринарной службы отобрали пробы на разных территориях.

— По результатам лабораторного мониторинга Ярославская область благополучна по особо опасным болезням птиц, — констатировали они.

Правда, точную причину гибели голубей так и не выяснили.

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Комментарии
21
Гость
3 часа
Задумайтесь зачем мы платим налоги и содержим их? за такой ответ о массовой гибели птиц в нормальном мире подают в отставку
Гость
3 часа
Сколько бессмысленных бесполезных организаций мы содержим а толку от них НОЛЬ а чаще один вред Ярославец
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