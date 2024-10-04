Искали инфекции и яды: в Ярославле после массовой гибели голубей прошла проверка. Результат

Высокопатогенный грипп птиц — острая вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Основные пути передачи возбудителя болезни — водушно-капельный, через корм или воду. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека и здоровую птицу через воду при питье и купании, а так же воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем и через грязные руки. У людей болезнь может проявиться высокой температурой, головной и мышечной болью, кашлем, насморком, воспалением слизистых глаз. Иногда возможно поражение легких, сердца, мышц, нервной системы. Болезнь Ньюкасла − вирусное заболевание птиц, которое быстро распространяется среди пернатых и может передаваться человеку. Вирус передается по воздуху. Инфекция поражает внутренние органы, нервную и дыхательную системы птиц, часто приводит к их гибели. Люди менее восприимчивы к вирусу, вызывающему заболевания. Если заражение произошло, то его симптомами у человека могут стать невысокая температура, конъюнктивит. У детей может произойти поражение головного мозга. Инкубационный период составляет 3–7 дней.