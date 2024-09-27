«Собрали 28 голубей и две утки»: в Ярославле произошла массовая гибель птиц

Ярославцы сообщили о массовой гибели голубей Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com











Жители Ярославля сообщили о массовой гибели голубей. 26 сентября в соцсетях появилось видео, где показано, что тушками мертвых птиц буквально завален берег пруда в парке Судостроителей.

— Просто кладбище голубей, — комментирует голос за кадром.

В комментариях люди выдвигают версии, что могло произойти. Одни считают, что птиц отравили. Другие допускают гибель пернатых от какой-то болезни.

В Ярославле сняли много мертвых голубей Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Также ярославцы сообщают, что видели мертвых голубей и в других районах города — на проспекте Ленина, на Советской, улице Чкалова, в районе проспекта Дзержинского, за Волгой.

— На Перекопе мертвых голубей через каждый метр. В 7 утра иду на работу — дохлые голуби на дороге, на газонах. Гуляю с собакой — сидят больные голуби за каждым углом, — поделилась своим наблюдением в группе «Подслушано в Ярославле» Лариса Корепина.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Ярославской области.

— С целью исключения инфекционных заболеваний для отбора проб выехали специалисты ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория», — сообщили порталу 76.RU в Государственной ветеринарной службе.

По данным специалистов, в указанном в соцсетях месте было собрано 28 тушек голубей и две мертвые утки. Материал отправили на обследование.

Итогами проверки власти пообещали поделиться с нашим порталом.

Какие болезни передаются от птиц человеку

По информации государственного «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, голуби являются переносчиками ряда заболеваний, которые передаются человеку.

— Если некоторые могут протекать достаточно легко, то другие способны привести к самым тяжелым последствиям, особенно у детей и взрослых со слабым иммунитетом, — отметили специалисты.

Среди самых распространенных недугов, которые можно подхватить от птиц — орнитоз, сальмонеллез, ложный туберкулез, кампилобактериоз.

Орнитоз — это острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является хламидия. Заболевание начинается с резкого повышения температуры (до 39 градусов), головной боли, боли в мышцах, возникновения кашля, першение в горле. Через 2–4 дня появляются первые признаки поражения легких: боль в груди, сухой кашель, выделение мокроты. Также происходит увеличение печени и селезенки. Полное выздоровление наступает лишь через 2–3 месяца после начала курсового лечения. Сальмонеллез — это группа тяжелых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода сальмонелл и характеризующихся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, приводящих к обезвоживанию, интоксикации. Сальмонеллы заносятся в организм при употреблении пищи, зараженной пометом птиц. Острая фаза длится 10 дней. В тяжелых случаях может произойти летальный исход. Ложный туберкулез (иерсиниоз) — острое инфекционное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, а также других органов и систем. Часто наблюдаются лихорадка, головная боль, слабость, боль в мышцах и суставах, нарушение аппетита. Кампилобактериоз — острая кишечная инфекция. Заболевание проявляется повышением температуры тела, общей слабостью, болью и ломотой в мышцах мышц, болями в области живота (особенно часто — справа и вокруг пупка), рвотой в первые дни заболевания и частым поносом.

Обычно больные птицы выглядят взъерошенными, отказываются от еды, их хвост может быть измазан пометом, а глаза слезятся.