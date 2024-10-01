Замка на клетке не было: стали известны подробности исчезновения кенгуренка Кроша в Ярославле

Крошик появился на свет зимой Источник: Ярославский зоопарк / Yaroslavl zoo © / Vk.com











Во вторник, 1 октября, стали известны подробности пропажи кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. По данным источника 76.RU, неизвестные проникли на территорию под утро. Предварительно, они повредили кабель, чтобы отключить видеокамеры, а после отправились к вольеру.

— Клетка была закрыта на проволоку, а не на замок, — рассказал инсайдер 76.RU.

Источник 76.RU в правоохранительных органах поставил под сомнение размещенную в Сети ориентировку на ребенка, якобы причастного к похищению.

Напомним, с конца сентября из российских зоопарков пропали три сумчатых. Первый из них — кенгуренок Крош из Ярославля, его пропажу обнаружили 27 сентября. В зоопарке тут же сообщили, что животное не могло выбраться из вольера самостоятельно, и обратили внимание: камеры на территории работали.

Крош появился на свет прошлой зимой Источник: Ярославский зоопарк

Еще два малыша пропали в парке птиц «Воробьи» Калужской области. В ярославском и калужском управлениях МВД возбуждены уголовные дела о краже с проникновением.

Мы также запросили в ярославском учреждении информацию об охранном предприятии. Там название раскрывать не стали, ссылаясь на конфиденциальность.

— Охрана МАУ «Ярославский зоопарк» осуществляется на основании договора с охранным предприятием в соответствии с разработанными и утвержденными инструкциями и алгоритмами, — оповестили 76.RU в пресс-службе.

Дрессировщик и народный артист России Эдгар Запашный предполагает, что случившееся может быть заказом на похищения от кого-то из частников.