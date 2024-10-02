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Криминал Нашли подозреваемого в похищении кенгурят из ярославского и калужского зоопарков

Нашли подозреваемого в похищении кенгурят из ярославского и калужского зоопарков

Одно животное погибло

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9 комментариев

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 августа

Задержали подозреваемого в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков. Эту информацию опубликовало 2 октября издание РИА Новости со ссылкой на свой источник.

 Подозреваемый задержан во Владимирской области правоохранительными органами Ярославской области. Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб, — приводит издание слова собеседника.

При этом он не смог достоверно сказать, все ли три похищенных животных были у задержанного.

По данным осведомителя «Известий», злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух он также вез в столицу, но был пойман правоохранителями.

В полиции пока не дают официальной информации о задержании.

Напомним, кенгуренка Кроша, родившегося прошлой зимой, похитили из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники сразу сообщили, что самостоятельно животное не смогло бы покинуть вольер. УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о краже с проникновением. А через несколько дней два детеныша кенгуру исчезли из парка птиц «Воробьи» Калужской области. Там тоже полиция завела уголовное дело.

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Комментарии
9
Гость
1 час
Наказать преступника по приговору суда. Поселить на пять лет в вольер с кенгуру.
Гость
1 час
Очевидно же, что похитил по заказу конкретного клиента. Надо выяснить, что за москвичу он его продал - вероятно, это и есть заказчик.
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