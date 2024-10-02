Нашли подозреваемого в похищении кенгурят из ярославского и калужского зоопарков

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 августа Источник: Ярославский зоопарк











Задержали подозреваемого в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков. Эту информацию опубликовало 2 октября издание РИА Новости со ссылкой на свой источник.

— Подозреваемый задержан во Владимирской области правоохранительными органами Ярославской области. Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб, — приводит издание слова собеседника.

При этом он не смог достоверно сказать, все ли три похищенных животных были у задержанного.

По данным осведомителя «Известий», злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух он также вез в столицу, но был пойман правоохранителями.



В полиции пока не дают официальной информации о задержании.