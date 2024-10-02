Нашли подозреваемого в похищении кенгурят из ярославского и калужского зоопарков

Задержали подозреваемого в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков. Эту информацию опубликовало 2 октября издание РИА Новости со ссылкой на свой источник.
— Подозреваемый задержан во Владимирской области правоохранительными органами Ярославской области. Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб, — приводит издание слова собеседника.
При этом он не смог достоверно сказать, все ли три похищенных животных были у задержанного.
По данным осведомителя «Известий», злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух он также вез в столицу, но был пойман правоохранителями.
В полиции пока не дают официальной информации о задержании.
Напомним, кенгуренка Кроша, родившегося прошлой зимой, похитили из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября. Сотрудники сразу сообщили, что самостоятельно животное не смогло бы покинуть вольер. УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье о краже с проникновением. А через несколько дней два детеныша кенгуру исчезли из парка птиц «Воробьи» Калужской области. Там тоже полиция завела уголовное дело.