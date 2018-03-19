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В Ярославле 200 многоэтажек, 16 садиков, 6 школ и больница в зоне риска: мэр бросил все свои дела

19 марта 2018 20:11
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ЧС, ЖКХ, Ярославль

В Заволжском районе Ярославля сегодня произошла серьёзная авария — на сетях энергосистем идёт мощная утечка теплоэнергии — из-за морозов в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Папанина прорвало трубопровод диаметром 700 миллиметров. В зоне риска там сейчас 200 многоэтажек, а также 16 детских садов, 6 школ и Ярославская областная клиническая больница.

Глава города бросил все свои дела. Он посчитал, что должен лично контролировать ситуацию.

— Я взял на контроль работы по устранению аварии на теплосетях в Заволжском районе, — заверил мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию, я собрал на комиссию по чрезвычайным ситуациям со всеми службами — департамент городского хозяйства, МЧС, энергоснабжающие организации, ГИБДД, управляющие компании и главного врача больницы. Всем ответственным службам поставил задачу, чтобы в течение завтрашнего дня все работы, в том числе и благоустройство, были завершены.

Власти говорят, что завтра в усиленном режиме бригады по устранению последствий аварии будут работать с 8 утра. Режим ЧС введен не был, потому что ситуация под контролем и завтра должна будет решена в течение дня. И глава города лично пообещал, что не допустит катастрофы.

— Мы связались с метеорологами, — уточнил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов. — Завтра ожидается +1... +2 градуса, что позволяет вести работы по восстановлению.

Жителям Заволжского района рекомендуется держать окна закрытыми, чтобы удержать тепло в квартирах. В течение дня температура в домах может упасть на 1–3 градуса. В детских садах, школах и областной больнице теплоснабжение не прекратится.

Михаил Контуев
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Фото: Владимир Слепцов/Instagram.com
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