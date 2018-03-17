|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Вернулась домой: в Ярославле нашлась пропавшая после школы слабослышащая девочка
17 марта 2018 19:56
3 391 0
В полиции сообщили, что сегодня нашлась 17-летняя слабослышащая девочка, которая вчера пропала после школы. Сейчас она уже дома.
— С девочкой всё в порядке, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Больше мы ничего про неё сказать не можем.
Ребёнка искали полицейские и волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» со вчерашнего дня. Девочка после школы не пришла домой. Родители забили тревогу.
Фото: ЯрСпас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Вот отличный пример что... далее
5 марта
«Черная пантера»: на лицо ужасные, добрые внутри
С недавних пор в Африке можно найти не только малярию, сафари и дикие племена, но и Ваканду —секретную страну с самыми передовыми технологиями в...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров