Вернулась домой: в Ярославле нашлась пропавшая после школы слабослышащая девочка

Поиск окончен: школьница вернулась домой

В полиции сообщили, что сегодня нашлась 17-летняя слабослышащая девочка, которая вчера пропала после школы. Сейчас она уже дома.

— С девочкой всё в порядке, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Больше мы ничего про неё сказать не можем.

Ребёнка искали полицейские и волонтёры поискового отряда «ЯрСпас» со вчерашнего дня. Девочка после школы не пришла домой. Родители забили тревогу.