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Город

Напрягся сам и заставил других: мэр Ярославля схватил гирю в своём кабинете

16 марта 2018 22:29
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спорт, мэр, Ярославль, флэшмоб

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов поднапрягся сам и напряг других. Градоначальник запустил в Ярославской области спортивный флешмоб, схватив гирю.

В своём рабочем кабинете мэр Ярославля выполнил упражнение с гирей, подняв 16 килограммов одной рукой символично 18 раз. Видно, что может больше. Так Владимир Слепцов присоединился к всеройссийкой акции «Выбор чемпионов».

— Дорогие ярославцы, в первую очередь я хочу эту эстафету передать вам, — сказал после упражнения Владимир Слепцов. — А также своим друзьям — главе Ростовского района Алексею Константинову и главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову. Без доброты человек может творить зло. А без ума… сами понимаете, — добавил градоначальник в своём Instagram.

Принимаю эстафету всероссийской акции #выборчемпионов180318 от своего коллеги Виталия Бородина @vnborodin – руководителя Федерального Проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией Российской Федерации. Дорогие мои Ярославцы, я, в первую очередь, передаю эстафету вам! Помните, что важны и сила, и доброта, и ум. Но без силы – ум и доброта остаются без защиты. Без доброты – человек может творить зло. А без ума… сами понимаете. Спорт должен дополнять человека. Спорт не должен быть стереотипом. Так же как и выборы. Поэтому приходите, чтобы сделать эту страну сильной! Также хочу предать эстафету моим коллегам, и друзьям – главе Ростовского района Алексею Константинову @alexey_konstantinov_rmr и главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову @vm_volkov #чемпионыЯрославля180318

Публикация от Владимир Слепцов (@vladimir_slepcov)

Кстати, ещё сегодня утром мэр приказал вымыть все подъезды города к выборам.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Владимир Слепцов/Vk.com
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