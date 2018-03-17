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Напрягся сам и заставил других: мэр Ярославля схватил гирю в своём кабинете
16 марта 2018 22:29
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Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов поднапрягся сам и напряг других. Градоначальник запустил в Ярославской области спортивный флешмоб, схватив гирю.
В своём рабочем кабинете мэр Ярославля выполнил упражнение с гирей, подняв 16 килограммов одной рукой символично 18 раз. Видно, что может больше. Так Владимир Слепцов присоединился к всеройссийкой акции «Выбор чемпионов».
— Дорогие ярославцы, в первую очередь я хочу эту эстафету передать вам, — сказал после упражнения Владимир Слепцов. — А также своим друзьям — главе Ростовского района Алексею Константинову и главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову. Без доброты человек может творить зло. А без ума… сами понимаете, — добавил градоначальник в своём Instagram.
Кстати, ещё сегодня утром мэр приказал вымыть все подъезды города к выборам.
Фото: Владимир Слепцов/Vk.com
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