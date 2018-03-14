В центре города на ярославца обрушился лёд с крыши: мужчина в больнице

ЧП произошло на Большой Октябрьской улице

Сегодня около 13 часов в Ярославле на Большой Октябрьской улице на мужчину с крыши здания обрушился снег со льдом.

— Ему вызвали скорую помощь, — говорят очевидцы. — Он не мог идти сам, врачи отнесли его в машину на носилках.

Пострадавшего отвезли в больницу имени Соловьёва.

— Пострадал он серьёзно, — констатируют медики. — У него много травм.

Подобное происшествие произошло вчера в Рыбинске. Там на женщину рухнули глыбы мокрого тяжёлого снега на улице Крестовой. Её тоже увезли в больницу.

Ещё одна мощная сосулька грохнулась с крыши в Дзержинском районе Ярославля. К счастью, там никто не пострадал.