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В центре города на ярославца обрушился лёд с крыши: мужчина в больнице
14 марта 2018 14:54
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Сегодня около 13 часов в Ярославле на Большой Октябрьской улице на мужчину с крыши здания обрушился снег со льдом.
— Ему вызвали скорую помощь, — говорят очевидцы. — Он не мог идти сам, врачи отнесли его в машину на носилках.
Пострадавшего отвезли в больницу имени Соловьёва.
— Пострадал он серьёзно, — констатируют медики. — У него много травм.
Подобное происшествие произошло вчера в Рыбинске. Там на женщину рухнули глыбы мокрого тяжёлого снега на улице Крестовой. Её тоже увезли в больницу.
Ещё одна мощная сосулька грохнулась с крыши в Дзержинском районе Ярославля. К счастью, там никто не пострадал.
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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