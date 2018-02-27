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Город

Костромской судья попал в ДТП в центре Ярославля

27 февраля 2018 21:59
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ДТП, Ярославль

Авария на перекрестке улиц Володарского и Свободы произошла вечером 20 февраля. Столкнулись автомобили «Хонда» и «Фольксваген».

— Серебристый «Фольксваген» не то что не уступил дорогу, а прямо-таки выпрыгнул на встречную полосу при нашем появлении на перекрёстке, — рассказал водитель «Хонды» Игорь Михайлюк. — Водитель не признал свою вину и сообщил инспекторам ДПС ложную информацию, что мы въехали на перекресток на желтый свет.

Участник ДТП выложил видео с регистратора, на котором видно, что «Хонда» выехала на перекресток под зеленый сигнал светофора, а желтый свет загорелся уже после того, как машины столкнулись и остановились.

Ярославец утверждает, что за рулем «Фольксвагена» сидел костромской судья, и опасается, что должность поможет мужчине уйти от ответственности.

— Так как поведение мужчины было очень странное, я решил поискать его по имени и фамилии в интернете, — рассказал Игорь. — Оказалось, что он судья Свердловского суда Костромы.

Разбираться, кто прав, а кто виноват, будут сотрудники ГИБДД.

В аварию сегодня попала машина скорой помощи, которая везла пациента. 

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Игорь Михайлюк
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