В Ярославле водитель автобуса не пустил в салон замерзающих пассажиров

Водитель открыл двери только в положенное время

Ярославского депутата Дмитрия Соколова возмутила ситуация, свидетелем которой он стал на конечной остановке 110-го автобуса «Военный городок».

— На улице –28 градусов, 15 человек на остановке, в 10 метрах от остановки — автобус. Люди не садятся, автобус ближе не подъезжает. Подошёл к водителю, говорю: «Минус 28, люди стоят, может, посадишь?» А в ответ: «Нет, меня оштрафуют, пусть стоят». Могу понять всё! Правила, законы, предписания... Но отсутствие здравого смысла — нет.

Соколов уточнил — таким образом люди на морозе простояли 15 минут.

— Это равнодушие и издевательство над здравым смыслом! — возмутился Дмитрий Соколов.

Морозы в эти дни стоят крепкие. Синоптики обещают до –35 градусов. В школах даже ввели свободный режим посещения.