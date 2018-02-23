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В Ярославле водитель автобуса не пустил в салон замерзающих пассажиров
23 февраля 2018 12:25
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Ярославского депутата Дмитрия Соколова возмутила ситуация, свидетелем которой он стал на конечной остановке 110-го автобуса «Военный городок».
— На улице –28 градусов, 15 человек на остановке, в 10 метрах от остановки — автобус. Люди не садятся, автобус ближе не подъезжает. Подошёл к водителю, говорю: «Минус 28, люди стоят, может, посадишь?» А в ответ: «Нет, меня оштрафуют, пусть стоят». Могу понять всё! Правила, законы, предписания... Но отсутствие здравого смысла — нет.
Соколов уточнил — таким образом люди на морозе простояли 15 минут.
— Это равнодушие и издевательство над здравым смыслом! — возмутился Дмитрий Соколов.
Морозы в эти дни стоят крепкие. Синоптики обещают до –35 градусов. В школах даже ввели свободный режим посещения.
Фото: Дмитрий Соколов
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