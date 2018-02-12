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Город

«Это были свои»: жильцы дома разыскивают живодёров, которые подожгли будку с собакой

12 февраля 2018 15:25
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животные, собака, Ярославль

Кому мог помешать добрый безобидный пёс? А вот в Ярославле такой помешал. Да так, что бесприютную дворнягу Шарика просто возненавидели. И подожгли в собственной будке.

Шарик жил возле дома №83 на проспекте Фрунзе около пяти лет после того, как умер его хозяин. Жильцы дома общими силами соорудили для него будку. Стояла она за домом рядом с деревьями. Будку специально перенесли туда со двора, чтобы собака не бегала рядом с детьми. Но, видимо, кому-то такое соседство совсем не нравилось, потому что собачью будку подожгли вместе с псом. И, как оказалось, уже дважды. Мы отправились на место, чтобы узнать, что сейчас с собакой и кому понадобилось таким жестоким образом избавиться от животного.

По словам живущих в том дворе ярославцев, Шарик был очень контактным, никогда никого не обижал. Но после того, как его самого обидели, он стал бояться людей. Никого к себе не подпускает, даже не ест. Мы хотели подружиться с псом, поэтому поехали не с пустыми руками, а с сосисками. Временный домик, который соорудили для него, нашли почти сразу. Новую будку поставили рядом с пепелищем, которое осталось от прежней. Но новый домик пустовал.

Нам удалось пообщаться с активисткой из этого дома Людмилой. Именно она все эти годы заботилась о собаке.

— Пса нет уже второй день. Его приехали ловить волонтёры, хотели сделать лучше, но получилось как всегда. Собака никого к себе не подпускает, а они за ней гнались и загнали неизвестно куда. Будку наверняка поджег кто-то из своих. Делают это уже второй раз рано утром. Мы собрали на лечение собаки уже три тысячи, но теперь она пропала. Но всё-таки, если собака прикормленная, она возвращается на своё место. Надеемся, что и наша вернётся, — говорит Людмила.

 

Теперь жильцы ищут того, кто хотел таким ужасным способом избавиться от Шарика.

Мы спросили про этого пса у нескольких человек во дворе, и никто не сказал про него ни одного плохого слова. Похоже, это и правда была добрая, безобидная собака. 76.ru будет следить за судьбой пса и рассказывать о нём в следующих публикациях.

Анна Лурье
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Фото: Лев Белков
Видео: Лев Белков
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