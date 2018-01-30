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Эксклюзив
Появилось видео страшной аварии, в которой разорвало пополам внедорожник
30 января 2018
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Появилось видео аварии, которая произошла вчера утром у Лесных полян в Ярославле. ДТП попало в объектив регистратора «Субару», которая столкнулась с «Тойотой» и перевернулась на крышу.
— Пострадал один человек, который ехал в «Субару», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Ярославской области.
После аварии внедорожник «Субару» с оторванным бампером лежал на дороге на крыше. А «Тойоту» от удара буквально разорвало пополам. Несмотря на жуткие повреждения автомобилей, в аварии, к счастью, никто не погиб.
Вчера портал 76.ru уже публиковал фото с места этой жуткой аварии.
Фото: читатель 76.ru
Видео: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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