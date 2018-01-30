Появилось видео страшной аварии, в которой разорвало пополам внедорожник

«Тойота» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Субару»

Появилось видео аварии, которая произошла вчера утром у Лесных полян в Ярославле. ДТП попало в объектив регистратора «Субару», которая столкнулась с «Тойотой» и перевернулась на крышу.

— Пострадал один человек, который ехал в «Субару», — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Ярославской области.



После аварии внедорожник «Субару» с оторванным бампером лежал на дороге на крыше. А «Тойоту» от удара буквально разорвало пополам. Несмотря на жуткие повреждения автомобилей, в аварии, к счастью, никто не погиб.

Вчера портал 76.ru уже публиковал фото с места этой жуткой аварии.