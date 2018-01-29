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Город

Авария в Лесных полянах: одна машина на крыше, вторую разорвало пополам

29 января 2018
13 017 13
ДТП, ГИБДД, авария, Ярославль

ДТП произошло сегодня утром в районе Лесных полян. Столкнулись «Субару» и «Тойота».

Внедорожник «Субару» с оторванным бампером лежал на дороге на крыше. У легковушки «Тойоты» сильно повреждён левый бок — машину будто надорвало пополам от удара. Несмотря на жуткие повреждения автомобилей, в аварии, к счастью, никто не погиб.

— ДТП произошло в 09:07, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — Пострадал один человек, который ехал в «Субару».

Правоохранители на месте выясняют причины столкновения. 

Елена Вахрушева
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Фото: Сергей Пасько «Первый ярославский автопортал»/VK.com, Сергей Пасько «Первый ярославский автопортал»/VK.com, Людмила Ломтева «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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