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Авария в Лесных полянах: одна машина на крыше, вторую разорвало пополам
29 января 2018
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ДТП произошло сегодня утром в районе Лесных полян. Столкнулись «Субару» и «Тойота».
Внедорожник «Субару» с оторванным бампером лежал на дороге на крыше. У легковушки «Тойоты» сильно повреждён левый бок — машину будто надорвало пополам от удара. Несмотря на жуткие повреждения автомобилей, в аварии, к счастью, никто не погиб.
— ДТП произошло в 09:07, — рассказали в пресс-службе ГИБДД. — Пострадал один человек, который ехал в «Субару».
Правоохранители на месте выясняют причины столкновения.
Фото: Сергей Пасько «Первый ярославский автопортал»/VK.com, Сергей Пасько «Первый ярославский автопортал»/VK.com, Людмила Ломтева «Первый ярославский автопортал»/VK.com
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