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Ночное ДТП в Брагино: после столкновения из машины повалил густой дым

15 января 2018
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ДТП, дым, Ярославль

Сегодня около двух часов ночи в Ярославле произошло ДТП. На перекрёстке улиц Урицкого и Ленинградского проспекта столкнулись автомобили «Ниссан-Премьера» и «Рено-Логан». От удара одна из машин задымилась. Густой дым окутал автомобиль.

На место тут же приехали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. К счастью, помощь медиков не понадобилась.

— В результате аварии пострадавших нет, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Читайте также: красная маршрутка, к которым в мэрии Ярославля предъявляют такие высокие требования, их, кажется, перевыполнила. Мощно задымила прямо на ходу. Не иначе как от усердия. На каком маршруте всё произошло.

Ольга Прохорова
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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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