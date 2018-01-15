Ночное ДТП в Брагино: после столкновения из машины повалил густой дым

Дымом окутало всю проезжую часть

Сегодня около двух часов ночи в Ярославле произошло ДТП. На перекрёстке улиц Урицкого и Ленинградского проспекта столкнулись автомобили «Ниссан-Премьера» и «Рено-Логан». От удара одна из машин задымилась. Густой дым окутал автомобиль.

На место тут же приехали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. К счастью, помощь медиков не понадобилась.

— В результате аварии пострадавших нет, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

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