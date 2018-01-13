В Ярославле красная маршрутка задымилась на ходу

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сегодня ярославские водители сняли на видео, как на дороге прямо на ходу задымилась красная маршрутка. Серыми клубами дыма она окутала ехавшие рядом автомобили.
— Качественные дороги, автобусы — все для жителей Заволги, — горько шутит в группе «Дороги Ярославля» Ярослав Мазур, выложивший видео.
Как он рассказал, задымилась маршрутка № 98, всё произошло на улице Космонавтов.
Читайте также: в ДТП на Красноборской пассажир такси разбил голову. Подробности.
Фото: Ярославль Мазур/Facebook.com
Видео: Ярослав Мазур/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Разве авторы фильма делали... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров