В Ярославле красная маршрутка задымилась на ходу

Маршрутка окутала дымом машины

Сегодня ярославские водители сняли на видео, как на дороге прямо на ходу задымилась красная маршрутка. Серыми клубами дыма она окутала ехавшие рядом автомобили.

— Качественные дороги, автобусы — все для жителей Заволги, — горько шутит в группе «Дороги Ярославля» Ярослав Мазур, выложивший видео.

Как он рассказал, задымилась маршрутка № 98, всё произошло на улице Космонавтов.

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