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Владелец ярославского кафе о конфликте с «Ревизорро»: «Я людей не бью, это была провокация»
28 декабря 2017
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Сотрудники кафе «Шашлык-Машлык» не нападали на съёмочную группу программы «Ревизорро с Ириной Ух». Об этом 76.ru рассказал владелец заведения Давид Никогосян.
— Это была полнейшая провокация со стороны ведущей и съёмочной группы передачи. Видеозаписи с камер наблюдения это подтверждают, — уверяет Давид.
Мы спросили у него, избил ли он или сотрудники кафе саму ведущую программы.
— Конечно же, нет. Я человек с высшим юридическим образованием, я никого не бью, — уточняет владелец заведения.
Напомним, накануне днём в кафе «Шашлык-Машлык» произошёл инцидент между его сотрудниками и программой «Ревизорро с Ириной Ух». В полиции данную информацию подтвердили, правда, пока не уточнили всех подробностей.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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