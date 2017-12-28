Владелец ярославского кафе о конфликте с «Ревизорро»: «Я людей не бью, это была провокация»

Конфликт произошёл накануне

Сотрудники кафе «Шашлык-Машлык» не нападали на съёмочную группу программы «Ревизорро с Ириной Ух». Об этом 76.ru рассказал владелец заведения Давид Никогосян.

— Это была полнейшая провокация со стороны ведущей и съёмочной группы передачи. Видеозаписи с камер наблюдения это подтверждают, — уверяет Давид.

Мы спросили у него, избил ли он или сотрудники кафе саму ведущую программы.

— Конечно же, нет. Я человек с высшим юридическим образованием, я никого не бью, — уточняет владелец заведения.

Напомним, накануне днём в кафе «Шашлык-Машлык» произошёл инцидент между его сотрудниками и программой «Ревизорро с Ириной Ух». В полиции данную информацию подтвердили, правда, пока не уточнили всех подробностей.