Замки, озера и тайные уголки: что посмотреть в Ярославской области на машине

Что посмотреть в Ярославской области за один день? Актуальный вопрос в каникулы. Регион богат на необычные места, сочетает в себе природные красоты, например Рыбинское водохранилище, замки, арт-пространства и огромное количество музеев.
Собрали в карточках интересные локации для коротких путешествий — от туристической классики до жемчужин Ярославии.
- Что смотреть по М-8
- Где гулять в Ярославле
- По дороге в Рыбинск
- Угличское направление
- Нетипичные достопримечательности
Что смотреть по М-8
По дороге в Ярославль из Москвы путешественники на машине будут проезжать сразу три интересные локации: Переславль, Поречье-Рыбное и Ростов Великий.
Место, куда уезжают в поисках счастья
Если в эти каникулы вы выберетесь в Переславль, советуем заглянуть в Переславский музей-заповедник на выставку, которая размещается в здании Всехсвятской церкви и Духовного училища. Там есть что порассматривать: чучела животных, древние сокровища, предметы из крестьянских изб, а еще непривычные глазу иконы и деревянные скульптуры.
Загляните в Успенский собор, он был заброшен после революции 1917 года, но в нем сохранились помпезные росписи XVIII–XIX веков. Вычурные детали храма могут поспорить с убранствами столичных. Если хотите поглядеть на город с высоты, на территории заповедника есть доступ на колокольню, откуда открывается вид на переславские просторы — сам город и Плещеево озеро.
Морозостойкие туристы могут также посетить национальный парк «Плещеево озеро», где находится Александрова гора, Синий камень и экотропа «У серой цапли».
Говорят, в Переславль едут в поисках счастья. Мы публиковали историю журналистов Бориса Акимова и Ольги Стрижибиковой, которые оставили Москву ради деревни Княжево, где завели скот и открыли ресторан в лесу. Еще один местный житель — бизнесмен Александр Жиряков, который переехал сюда с женой-китаянкой. Теперь они вместе делают чай. А американец Джейсон Кэмпбелл перебрался в тихий Переславль из Северной Каролины, чтобы «дать детям лучшую жизнь».
Следом по М-8 перед Ростовом (по направлению в Ярославль) стоит живописное село Поречье-Рыбное. Мы публиковали большой фоторепортаж из ярославской глубинки.
Поречье — село богачей
В последние годы когда-то богатейшее село Ярославской области Поречье-Рыбное (Ростовский район) оказалось в тени своего соседа Ростова. А зря. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.
Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной высоты колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая огромная в России колокольня вне города, ее высота достигает 82 метров.
Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Однако, как рассказывала глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская, путаница произошла из-за неверного перевода саженей. Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.
В 2019-м команда проекта «Архитектурные излишества», рассказывающего об уникальных местах России, сняла про село мини-фильм.
Ростов Великий
Следом, еще ближе к Ярославлю стоит древний город Ростов, которому в этом году депутаты вернули историческое название Ростов Великий. Если вы в городе первый раз, советуем заглянуть в Успенский собор, торговые ряды, музей «Ростовская финифть» и прогуляться по берегу озера Неро.
Кроме того, посмотрите на Ростовский кремль. Эта достопримечательность знакома многим, здесь снимали культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). А пару лет назад съемочная группа телеканала ТНТ делала пародию — новогодний проект «Иван Васильевич меняет всё» (18+) с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.
Где гулять в Ярославле
Многие знают Ярославль как город, размещенный на тысячерублевой купюре, или город церквей — так столица Золотого кольца прославилась на всю страну. Однако мы предлагаем вам новый подход — знакомство с киногородом.
Что посмотреть в Ярославле
Наверное, вы и не задумывались, сколько картин сняли в Ярославле. И речь сейчас не о «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+). Здесь регулярно проходят съемки исторических проектов, сериалов, фильмов про фантастику и детективов. К примеру, только в этом году мы рассказывали о проектах Романа Курцына, Алексея Чадова, Михаила Боярского. В организации съемок многим столичным студиям помогал ярославский продюсер Юрий Ваксман.
Причем съемки проходят на протяжении десятков лет. Напомним, у нас снимали культовые советские фильмы «Афоня» (12+), «Кин-дза-дза!» (12+), сериалы современной России «Доктор Живаго» (18+), «Котовский» (18+), премьеры последних лет — «Домашний арест» (18+) и «Аритмия» (18+).
Загляните к скульптуре Афони на улице Нахимсона, 21а, прогуляйтесь по Волжской набережной, Демидовскому скверу и Советской площади. Обязательно пройдитесь по центру, посмотрите на город с высоты колеса обозрения или поднимитесь на казармы на улице Свободы.
Кстати, мы публиковали список мест, где снимали «Слово пацана», а также собирали тест «Угадай по кадру снятый в Ярославле фильм».
А что посмотреть в городе, по версии экскурсовода, читайте в этом материале.
Самое красивое село России
В 39 километрах от Ярославля расположен населенный пункт, включенный в 2015-м в Ассоциацию самых красивых деревень России, а в 2019-м — в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь, конечно же, о Вятском.
Здесь можно сходить в Музей русской предприимчивости, Музей вятского торгующего крестьянина, музей «Дом Ангелов», Политехнический музей, музей «Детский мир», музей «Банька по-черному», Музей русских забав и другие. Обязательно стоит попробовать гастрономический бренд — вятские соленые огурцы. С термосом чая зимние прогулки будут уютнее.
Кстати, продюсер и режиссер Сергей Багиров (известен по сериалу «Напарники» (18+) с Сергеем Пускепалисом в главной роли) и учредитель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров выступили с инициативой создания в Вятском кинокластера для туристов.
По дороге в Рыбинск
Еще одно необычное направление для путешествия в выходные — город Рыбинск. По дороге туда из Ярославля также можно заглянуть в Тутаев.
Любимые просторы художников
Романовская сторона в Тутаеве при должном внимании могла бы соперничать с разрекламированным Плесом в Ивановской области. Пейзажи левого берега запечатлел в красках художник Борис Кустодиев, известный картинами «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Масленица» и другими работами.
Что смотреть в Тутаеве: церковь Спаса Нерукотворного, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и земляные валы вокруг Крестовоздвиженского собора, деревянные домики на холмах, а также Преображенско-Казанскую церковь. На колокольню последнего храма можно забраться. Ключи нужно просить у настоятеля храма.
А еще в Тутаеве есть российская «Санта-Барбара» — так в городе называется небольшой микрорайон, он находится на правой части.
Имейте в виду: чтобы добраться до левого берега Тутаева на машине, нужно отправляться по дороге через Кузнечиху, Филисово и Дедову Гору. То есть пересекать Волгу в Ярославле.
Что посмотреть в Рыбинске
Второй по величине город Ярославской область, Рыбинск, облюбовали туристы. Сюда приезжают на выходные ради водной глади Волги и дореволюционных вывесок. Этот проект Мити Кузнецова прогремел на всю страну.
Для знакомства с городом стоит посетить Музей Мологского края (это русская Атлантида, затопленный в XX веке город), Спасо-Преображенский собор, а также Красную площадь, Волжскую набережную и Крестовую улицу. Кстати, в соборе можно попроситься на экскурсию с подъемом на колокольню — оттуда открывается красивый вид на центр.
В Рыбинске тоже снимали немало фильмов и сериалов. Вот-вот выйдет детектив «Подслушано в Рыбинске» (18+) с Антоном Васильевым и Тимофеем Трибунцевым, а также фильм «Кулачный» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим. ред.) с Андреем Смоляковым («Движение вверх» (6+), «Шакал» (18+), «Мосгаз» (18+)), ради которого в центре установили нижегородскую ярмарку.
В Рыбинске, помимо центра, советуем заглянуть в удаленный поселок ГЭС-14 с аккуратными двухэтажными домиками и музеем советской эпохи. Ностальгии не оберетесь, а детям будет интересно разглядывать игрушки мам и пап. Кстати, в этом музее есть даже духи и алкоголь из прошлого века.
Угличское направление
В этой подборке предлагаем вам рассмотреть локации в Угличском направлении, в маршрут войдут Углич, Мышкин и село Учма.
Тайна гибели царевича
Углич заинтересует подкованных в истории. В этом городе в XVI веке погиб от ножа младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Ему было восемь лет. Туристам стоит побывать в княжеских палатах и церкви Димитрия на Крови. Эти достопримечательности имеют прямое отношение к ходу истории Российского государства.
Советуем также прогуляться по обновленной набережной Углича. В городке благоустроили территорию у Волги и открыли там несколько модных бюджетных кафешек. В городе работают Музей истории русской водки, Музей мифов и суеверий русского народа, Музей тюремного искусства «Запретная зона» и другие.
В поисках мыши
Следом можно отправиться в крохотный Мышкин. Имейте в виду: зимой паромная переправа в город не работает, поэтому перебираться на нужный берег стоит через Углич. Чтобы изучить городок вдоль и поперек, потребуется несколько часов. Обычно туристам советуют посетить музеи мыши, льна и валенок.
Однако мы рекомендуем также прогуляться по частному сектору, чтобы очароваться русской провинцией. Кстати, если отправляетесь в путешествие с детьми, устройте челлендж: посчитайте, сколько мышек (сувенирных, в виде ростовых кукол, скульптур и т. д.) встретите в городе с говорящим названием.
Музей под открытым небом
А если останутся силы, на обратном пути вы можете заглянуть в село Учма. Оно расположено в Охотинском сельском поселении. Это нетипичная локация к посещению и буквально музей под открытым небом, который создали супруги Елена Наумова и Василий Смирнов.
Их история знакомства напоминает сценарий к фильму: много лет назад Елена оставила престижную работу в столице ради любимого и жизни в деревне. Уже несколько лет пара читает истории селян заезжим гостям. Туристы в Учме могут побывать в Музее дыр и заплат, а также посетить трогательную выставку «Старухи о любви», где собраны аудиоистории местных жительниц и их вещи — любовные записки, самогонный аппарат и рукоделие.
Нетипичные достопримечательности
Тем, кто любит необычные локации, советуем заглянуть в Данилов. Этот город также находится по трассе М-8 «Холмогоры», но уже за Ярославлем, в сторону Вологды.
Арт-пространство в провинции
Несколько лет назад в Данилове появилось свое творческое объединение — «Ленина, 21». Проект именуется по адресу старинного особняка, который выкупил столичный менеджер Дмитрий Андреев. Москвич собрал вокруг себя местную молодежь. Так расселенный особняк обрел новую жизнь, внутри организовали музейно-выставочное пространство, где проводят творческие встречи.
Кроме того, в Данилове находится тюремный замок, где сидели Феликс Дзержинский и Александр Солженицын и снимали «Битву экстрасенсов» (16+). Местные краеведы также рекомендуют посмотреть на паровозное депо.
А вы как проведете январские?