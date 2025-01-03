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Развлечения карточки Замки, озера и тайные уголки: что посмотреть в Ярославской области на машине

Замки, озера и тайные уголки: что посмотреть в Ярославской области на машине

Подборка идей для короткого путешествия

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31 комментарий
Что посмотреть туристам и жителям Ярославской области
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Что посмотреть в Ярославской области за один день? Актуальный вопрос в каникулы. Регион богат на необычные места, сочетает в себе природные красоты, например Рыбинское водохранилище, замки, арт-пространства и огромное количество музеев.

Собрали в карточках интересные локации для коротких путешествий — от туристической классики до жемчужин Ярославии.

  1. Что смотреть по М-8
  2. Где гулять в Ярославле
  3. По дороге в Рыбинск
  4. Угличское направление
  5. Нетипичные достопримечательности
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Что смотреть по М-8

По дороге в Ярославль из Москвы путешественники на машине будут проезжать сразу три интересные локации: Переславль, Поречье-Рыбное и Ростов Великий.

В Переславле туристам понравятся местные музеи

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Место, куда уезжают в поисках счастья

Если в эти каникулы вы выберетесь в Переславль, советуем заглянуть в Переславский музей-заповедник на выставку, которая размещается в здании Всехсвятской церкви и Духовного училища. Там есть что порассматривать: чучела животных, древние сокровища, предметы из крестьянских изб, а еще непривычные глазу иконы и деревянные скульптуры.

Загляните в Успенский собор, он был заброшен после революции 1917 года, но в нем сохранились помпезные росписи XVIII–XIX веков. Вычурные детали храма могут поспорить с убранствами столичных. Если хотите поглядеть на город с высоты, на территории заповедника есть доступ на колокольню, откуда открывается вид на переславские просторы — сам город и Плещеево озеро.

Морозостойкие туристы могут также посетить национальный парк «Плещеево озеро», где находится Александрова гора, Синий камень и экотропа «У серой цапли».

Переславль находится на трассе М-8 «Холмогоры»

В центре Переславля стоит древнейший храм Ярославской области, это Спасо-Преображенский собор, который был построен в ХII веке

В центре Переславля работает ярмарка с сувенирами

В Переславском музее-заповеднике есть несколько выставок

В Успенском соборе интересные детали

Выставлены уцелевшие куски колонн

Собраны экспонаты от древности до советского времени

В XVII веке Петр I создал потешный флот на Плещеевом озере, до наших дней сохранился императорский бот

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Переславль находится на трассе М-8 «Холмогоры»

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Говорят, в Переславль едут в поисках счастья. Мы публиковали историю журналистов Бориса Акимова и Ольги Стрижибиковой, которые оставили Москву ради деревни Княжево, где завели скот и открыли ресторан в лесу. Еще один местный житель — бизнесмен Александр Жиряков, который переехал сюда с женой-китаянкой. Теперь они вместе делают чай. А американец Джейсон Кэмпбелл перебрался в тихий Переславль из Северной Каролины, чтобы «дать детям лучшую жизнь».

Следом по М-8 перед Ростовом (по направлению в Ярославль) стоит живописное село Поречье-Рыбное. Мы публиковали большой фоторепортаж из ярославской глубинки.

Поречье — село богачей

В последние годы когда-то богатейшее село Ярославской области Поречье-Рыбное (Ростовский район) оказалось в тени своего соседа Ростова. А зря. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.

Высота колокольни — 82 метра

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Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной высоты колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая огромная в России колокольня вне города, ее высота достигает 82 метров.

Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Однако, как рассказывала глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская, путаница произошла из-за неверного перевода саженей. Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.

В 2019-м команда проекта «Архитектурные излишества», рассказывающего об уникальных местах России, сняла про село мини-фильм.

А вот и тот самый мини-фильм про наследие и жителей
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Ростов Великий

Следом, еще ближе к Ярославлю стоит древний город Ростов, которому в этом году депутаты вернули историческое название Ростов Великий. Если вы в городе первый раз, советуем заглянуть в Успенский собор, торговые ряды, музей «Ростовская финифть» и прогуляться по берегу озера Неро.

Кроме того, посмотрите на Ростовский кремль. Эта достопримечательность знакома многим, здесь снимали культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). А пару лет назад съемочная группа телеканала ТНТ делала пародию — новогодний проект «Иван Васильевич меняет всё» (18+) с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.

Из Ростова можно заглянуть в Поречье-Рыбное

Источник:

Кстати, хорошо ли вы помните сам фильм про царя? Вот тут тест, чтобы проверить знания

Источник:

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Где гулять в Ярославле

Многие знают Ярославль как город, размещенный на тысячерублевой купюре, или город церквей — так столица Золотого кольца прославилась на всю страну. Однако мы предлагаем вам новый подход — знакомство с киногородом.

Что посмотреть в Ярославле

Наверное, вы и не задумывались, сколько картин сняли в Ярославле. И речь сейчас не о «Слове пацана. Кровь на асфальте» (18+). Здесь регулярно проходят съемки исторических проектов, сериалов, фильмов про фантастику и детективов. К примеру, только в этом году мы рассказывали о проектах Романа Курцына, Алексея Чадова, Михаила Боярского. В организации съемок многим столичным студиям помогал ярославский продюсер Юрий Ваксман.

В декабре 2024 года в Ярославле снимали второй сезон сериала «Душегубы» (18+) для НТВ

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Киношники любят город за разнообразие съемочных локаций. К примеру, для сериала Жоры Крыжовникова Ярославль «перевоплотился» в Казань 80-х

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Причем съемки проходят на протяжении десятков лет. Напомним, у нас снимали культовые советские фильмы «Афоня» (12+), «Кин-дза-дза!» (12+), сериалы современной России «Доктор Живаго» (18+), «Котовский» (18+), премьеры последних лет — «Домашний арест» (18+) и «Аритмия» (18+).

Загляните к скульптуре Афони на улице Нахимсона, 21а, прогуляйтесь по Волжской набережной, Демидовскому скверу и Советской площади. Обязательно пройдитесь по центру, посмотрите на город с высоты колеса обозрения или поднимитесь на казармы на улице Свободы.

Кстати, а вы сможете угадать ярославское местечко по кадру из фильма?

Главное правило зимних прогулок — утепляться и заглядывать в музеи

В Ярославле установили скульптуру по сюжету из фильма «Афоня»

Прогулка по центру — обязательный пункт при визите в Ярославль

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Кстати, а вы сможете угадать ярославское местечко по кадру из фильма?
Источник:

Кстати, мы публиковали список мест, где снимали «Слово пацана», а также собирали тест «Угадай по кадру снятый в Ярославле фильм».

В кадре «Большой перемены» — стадион «Спартаковец»

А это здание на Волжской набережной, сейчас в нем размещается Музей Вадима Орлова

Здание областного правительства на Советской площади попало в сериал «Домашний арест» про мэра небольшого города, который попался на взятке

Красная площадь попала в фильм «Аритмия»

Сергей Бурунов и Юлия Александрова на бульваре Мира в фильме «Жизнь впереди»

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В кадре «Большой перемены» — стадион «Спартаковец»

Источник:

А что посмотреть в городе, по версии экскурсовода, читайте в этом материале.

Самое красивое село России

В 39 километрах от Ярославля расположен населенный пункт, включенный в 2015-м в Ассоциацию самых красивых деревень России, а в 2019-м — в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь, конечно же, о Вятском.

Здесь можно сходить в Музей русской предприимчивости, Музей вятского торгующего крестьянина, музей «Дом Ангелов», Политехнический музей, музей «Детский мир», музей «Банька по-черному», Музей русских забав и другие. Обязательно стоит попробовать гастрономический бренд — вятские соленые огурцы. С термосом чая зимние прогулки будут уютнее.

В здании депо Вятской пожарной дружины размещается музей «Детский мир»

Речушка Ухтанка делит село на два берега

Здесь, как и в Рыбинске, продвигают созданные вручную вывески

В селе советуют попробовать местные огурцы

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В здании депо Вятской пожарной дружины размещается музей «Детский мир»

Источник:

Кстати, продюсер и режиссер Сергей Багиров (известен по сериалу «Напарники» (18+) с Сергеем Пускепалисом в главной роли) и учредитель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров выступили с инициативой создания в Вятском кинокластера для туристов.

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По дороге в Рыбинск

Еще одно необычное направление для путешествия в выходные — город Рыбинск. По дороге туда из Ярославля также можно заглянуть в Тутаев.

Любимые просторы художников

Романовская сторона в Тутаеве при должном внимании могла бы соперничать с разрекламированным Плесом в Ивановской области. Пейзажи левого берега запечатлел в красках художник Борис Кустодиев, известный картинами «Русская Венера», «Купчиха за чаем», «Масленица» и другими работами.

Что смотреть в Тутаеве: церковь Спаса Нерукотворного, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и земляные валы вокруг Крестовоздвиженского собора, деревянные домики на холмах, а также Преображенско-Казанскую церковь. На колокольню последнего храма можно забраться. Ключи нужно просить у настоятеля храма.

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А еще в Тутаеве есть российская «Санта-Барбара» — так в городе называется небольшой микрорайон, он находится на правой части.

Имейте в виду: чтобы добраться до левого берега Тутаева на машине, нужно отправляться по дороге через Кузнечиху, Филисово и Дедову Гору. То есть пересекать Волгу в Ярославле.

Тот самый вид с секретной колокольни
Источник:

Что посмотреть в Рыбинске

Второй по величине город Ярославской область, Рыбинск, облюбовали туристы. Сюда приезжают на выходные ради водной глади Волги и дореволюционных вывесок. Этот проект Мити Кузнецова прогремел на всю страну.

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Для знакомства с городом стоит посетить Музей Мологского края (это русская Атлантида, затопленный в XX веке город), Спасо-Преображенский собор, а также Красную площадь, Волжскую набережную и Крестовую улицу. Кстати, в соборе можно попроситься на экскурсию с подъемом на колокольню — оттуда открывается красивый вид на центр.

В Рыбинске тоже снимали немало фильмов и сериалов. Вот-вот выйдет детектив «Подслушано в Рыбинске» (18+) с Антоном Васильевым и Тимофеем Трибунцевым, а также фильм «Кулачный» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим. ред.) с Андреем Смоляковым («Движение вверх» (6+), «Шакал» (18+), «Мосгаз» (18+)), ради которого в центре установили нижегородскую ярмарку.

Рыбинск для фильма перевоплотился в Нижний Новгород начала прошлого столетия

Съемки фильма «Кулачный» проходили у музея-заповедника

Город погрузился в атмосферу начала XX века

Киношники, как и туристы, любят городок за уникальные вывески

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Рыбинск для фильма перевоплотился в Нижний Новгород начала прошлого столетия

Источник:

В Рыбинске, помимо центра, советуем заглянуть в удаленный поселок ГЭС-14 с аккуратными двухэтажными домиками и музеем советской эпохи. Ностальгии не оберетесь, а детям будет интересно разглядывать игрушки мам и пап. Кстати, в этом музее есть даже духи и алкоголь из прошлого века.

Из-за обилия экспонатов музей советской эпохи тоже частенько принимает участие в съемках кино и сериалов для России-1, НТВ и других телеканалов

Некоторые экспонаты можно трогать

Каждый найдет что-то из детства

Коллекция огромная, рассматривать можно часами

Вся экспозиция располагается на трех этажах в старом Доме культуры

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Из-за обилия экспонатов музей советской эпохи тоже частенько принимает участие в съемках кино и сериалов для России-1, НТВ и других телеканалов

Источник:

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Угличское направление

В этой подборке предлагаем вам рассмотреть локации в Угличском направлении, в маршрут войдут Углич, Мышкин и село Учма.

Тайна гибели царевича

Церковь Димитрия на Крови расположена на крутом берегу Волги

Источник:

В Угличе есть Музей истории русской водки, Музей мифов и суеверий русского народа, Музей тюремного искусства «Запретная зона» и другие

Источник:

Углич заинтересует подкованных в истории. В этом городе в XVI веке погиб от ножа младший сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. Ему было восемь лет. Туристам стоит побывать в княжеских палатах и церкви Димитрия на Крови. Эти достопримечательности имеют прямое отношение к ходу истории Российского государства.

Советуем также прогуляться по обновленной набережной Углича. В городке благоустроили территорию у Волги и открыли там несколько модных бюджетных кафешек. В городе работают Музей истории русской водки, Музей мифов и суеверий русского народа, Музей тюремного искусства «Запретная зона» и другие.

В поисках мыши

Следом можно отправиться в крохотный Мышкин. Имейте в виду: зимой паромная переправа в город не работает, поэтому перебираться на нужный берег стоит через Углич. Чтобы изучить городок вдоль и поперек, потребуется несколько часов. Обычно туристам советуют посетить музеи мыши, льна и валенок.

Однако мы рекомендуем также прогуляться по частному сектору, чтобы очароваться русской провинцией. Кстати, если отправляетесь в путешествие с детьми, устройте челлендж: посчитайте, сколько мышек (сувенирных, в виде ростовых кукол, скульптур и т. д.) встретите в городе с говорящим названием.

Музей под открытым небом

А если останутся силы, на обратном пути вы можете заглянуть в село Учма. Оно расположено в Охотинском сельском поселении. Это нетипичная локация к посещению и буквально музей под открытым небом, который создали супруги Елена Наумова и Василий Смирнов.

Их история знакомства напоминает сценарий к фильму: много лет назад Елена оставила престижную работу в столице ради любимого и жизни в деревне. Уже несколько лет пара читает истории селян заезжим гостям. Туристы в Учме могут побывать в Музее дыр и заплат, а также посетить трогательную выставку «Старухи о любви», где собраны аудиоистории местных жительниц и их вещи — любовные записки, самогонный аппарат и рукоделие.

В Учме сохранилась уникальная деревянная архитектура

Об экскурсии можно договориться тут
Здесь природа и человек как добрые соседи

Местные держат свою скотину, у кого-то даже есть лошади

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В Учме сохранилась уникальная деревянная архитектура

Источник:

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Нетипичные достопримечательности

Тем, кто любит необычные локации, советуем заглянуть в Данилов. Этот город также находится по трассе М-8 «Холмогоры», но уже за Ярославлем, в сторону Вологды.

Арт-пространство в провинции

Несколько лет назад в Данилове появилось свое творческое объединение — «Ленина, 21». Проект именуется по адресу старинного особняка, который выкупил столичный менеджер Дмитрий Андреев. Москвич собрал вокруг себя местную молодежь. Так расселенный особняк обрел новую жизнь, внутри организовали музейно-выставочное пространство, где проводят творческие встречи.

Старый особняк превратили в музей
Здесь есть винтажная мебель и скульптуры
Много картин и арт-объектов

Главная творческая площадка города

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Старый особняк превратили в музей
Источник:

Кроме того, в Данилове находится тюремный замок, где сидели Феликс Дзержинский и Александр Солженицын и снимали «Битву экстрасенсов» (16+). Местные краеведы также рекомендуют посмотреть на паровозное депо.

А вы как проведете январские?

Запланировали поездку!
Пойду в гости
Буду отсыпаться дома
В планах — уборка
Работаю…

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Комментарии
31
Гость
4 ноября 2023, 08:42
А откуда такое высокомерное отношение автора к малым городам нашей области? С чего это Переславль-Залесский стал "городишком"? Колыбель русского флота, жемчужина Золотого Кольца России, и вдруг "городишко" . Может и автор тогда не журналист, а журналишка?
Гость
4 ноября 2023, 08:33
Как же раздражает пометка срочно, когда в этом нет необходимости....
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