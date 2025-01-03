Замки, озера и тайные уголки: что посмотреть в Ярославской области на машине

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По дороге в Ярославль из Москвы путешественники на машине будут проезжать сразу три интересные локации: Переславль, Поречье-Рыбное и Ростов Великий.

В Переславле туристам понравятся местные музеи Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Место, куда уезжают в поисках счастья Если в эти каникулы вы выберетесь в Переславль, советуем заглянуть в Переславский музей-заповедник на выставку, которая размещается в здании Всехсвятской церкви и Духовного училища. Там есть что порассматривать: чучела животных, древние сокровища, предметы из крестьянских изб, а еще непривычные глазу иконы и деревянные скульптуры. Загляните в Успенский собор, он был заброшен после революции 1917 года, но в нем сохранились помпезные росписи XVIII–XIX веков. Вычурные детали храма могут поспорить с убранствами столичных. Если хотите поглядеть на город с высоты, на территории заповедника есть доступ на колокольню, откуда открывается вид на переславские просторы — сам город и Плещеево озеро. Морозостойкие туристы могут также посетить национальный парк «Плещеево озеро», где находится Александрова гора, Синий камень и экотропа «У серой цапли».

Переславль находится на трассе М-8 «Холмогоры» В центре Переславля стоит древнейший храм Ярославской области, это Спасо-Преображенский собор, который был построен в ХII веке В центре Переславля работает ярмарка с сувенирами В Переславском музее-заповеднике есть несколько выставок В Успенском соборе интересные детали Выставлены уцелевшие куски колонн Собраны экспонаты от древности до советского времени В XVII веке Петр I создал потешный флот на Плещеевом озере, до наших дней сохранился императорский бот 1 из 8 Переславль находится на трассе М-8 «Холмогоры» Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Говорят, в Переславль едут в поисках счастья. Мы публиковали историю журналистов Бориса Акимова и Ольги Стрижибиковой, которые оставили Москву ради деревни Княжево, где завели скот и открыли ресторан в лесу. Еще один местный житель — бизнесмен Александр Жиряков, который переехал сюда с женой-китаянкой. Теперь они вместе делают чай. А американец Джейсон Кэмпбелл перебрался в тихий Переславль из Северной Каролины, чтобы «дать детям лучшую жизнь». Следом по М-8 перед Ростовом (по направлению в Ярославль) стоит живописное село Поречье-Рыбное. Мы публиковали большой фоторепортаж из ярославской глубинки. Поречье — село богачей В последние годы когда-то богатейшее село Ярославской области Поречье-Рыбное (Ростовский район) оказалось в тени своего соседа Ростова. А зря. Здесь сохранились купеческие дома и каменные постройки XVII века. Раньше именитые князья выбирали Поречье-Рыбное для охоты, также село славилось плодородными землями. Крестьянские семьи зарабатывали огромные деньги на продаже овощей и фруктов, выращенных на этой земле.

Высота колокольни — 82 метра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно легенде, на свои кровные они построили невиданной высоты колокольню при церкви Никиты Мученика в центре села. Это самая огромная в России колокольня вне города, ее высота достигает 82 метров.

Интересный факт: в открытых источниках по-разному указана высота колокольни — либо 94 метра, либо 82 метра. Однако, как рассказывала глава Поречья-Рыбного Ольга Кутинская, путаница произошла из-за неверного перевода саженей. Согласно последнему лазерному сканированию, общая высота колокольни — порядка 82 метров.

В 2019-м команда проекта «Архитектурные излишества», рассказывающего об уникальных местах России, сняла про село мини-фильм.

А вот и тот самый мини-фильм про наследие и жителей Источник: «Архитектурные излишества» / YouTube.com

Ростов Великий Следом, еще ближе к Ярославлю стоит древний город Ростов, которому в этом году депутаты вернули историческое название Ростов Великий. Если вы в городе первый раз, советуем заглянуть в Успенский собор, торговые ряды, музей «Ростовская финифть» и прогуляться по берегу озера Неро. Кроме того, посмотрите на Ростовский кремль. Эта достопримечательность знакома многим, здесь снимали культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» (6+). А пару лет назад съемочная группа телеканала ТНТ делала пародию — новогодний проект «Иван Васильевич меняет всё» (18+) с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.