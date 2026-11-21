От встречи с шаманом до охоты за «новорожденным» льдом. Сколько стоят новогодние туры на Байкал — полезная подборка Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

В конце декабря — начале января озеро Байкал только начинает выращивать ледяное поле, по которому через два месяца начнут ходить тысячи туристов. Здесь холодно и сурово. Тем не менее многие всё равно продолжают выбирать Байкал, чтобы встретить Новый год. Редакция IRCITY.RU проанализировала сайты российских туроператоров и узнала, сколько стоит тур в самую волшебную ночь в году.

Для текста использована информация с сайтов «Большая страна» и «Фанат Байкала».

Буузы и «Поцелуй Байкала»

В последние годы гастрономическая культура Прибайкалья развивается с завидным успехом, поэтому в каждом туре гостям предложат попробовать горячие буузы, уху из омуля и чай на сибирских травах.

Можно всё путешествие посвятить изучению байкальской кухни. Шестидневный новогодний гастрономический тур обойдется в 192 тысячи рублей. Здесь надо учитывать, что это не индивидуальное путешествие, туроператор предполагает набирать на него группу 6–12 человек.

Программа очень насыщенная: гостям предлагается отобедать в атмосфере дворянского дома, побывать на настоящей чайной церемонии со 129-летним самоваром, пройти мастер-класс по приготовлению национальных блюд. И это только в Иркутске. На Байкале планируется посетить несколько локаций — Тажеранские степи и остров Ольхон.

На острове запланирован джип-тур до северной оконечности — мыса Хобой, где гостям устроят обед на байкальском льду, а потом «Поцелуй Байкала» (во льду проделывают лунку, куда наливают горячительный напиток, порой такие «рюмки» пробуривают в небольших кусках льда) и баню с купелью. По возвращении — ужин, где главным блюдом станут бурятские буузы.

Вторая половина путешествия пройдет на юге острова: гостей повезут к смотровой площадке «Полевой стан» и озеру Ханхой, где можно увидеть метановые пузырьки. А по пути в Иркутск туристов завезут в этнопарк «Золотая орда», где состоится дегустация таежных напитков, обед с хушурами, похлебкой из мяса яка и самогоном на кедровом орехе.

Похожая программа — у пятидневного тура на 10 человек, который стоит почти 160 тысяч рублей. Только нет упора на гастрономию. Здесь гостям также предлагают посетить этнопарк «Золотая орда», съездить на север Ольхона, отправиться на экскурсию по Малому морю. В качестве «добавки» — мараловая ферма «Олеха», где можно будет покормить маралов с рук.

Еще один вариант путешествия включает примерно те же локации, но предлагает пройти мастер-класс по приготовлению тех самых бууз — с 33 защипами. За пять дней придется заплатить от 162 тысяч рублей.

Нерпы и встреча с шаманом

Традиционное семидневное приключение обойдется в сумму от 186 тысяч рублей. К туру могут присоединиться от 2 до 20 человек.

В программе — поездка в Листвянку, где запланировано посещение Байкальского музея и знакомство с флорой и фауной озера, в том числе и с байкальской нерпой; подъем на Камень Черского, после этого сначала прогулка на снегоходах, а потом — на собачьих упряжках, отдых в бане на берегу и дегустация рыбы. Также в поездку включено посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы» и поездка на остров Ольхон. Здесь уже планируется «исследовательская экспедиция», как называют ее авторы тура.

«Наша главная цель — найти свежий, новорожденный байкальский лед. В мелких бухтах он появляется уже в декабре. Молодой лед отличается невероятной гладкостью и прозрачностью. А если повезет — мы найдем знаменитые байкальские пузырьки», — говорится в описании тура.

По Байкалу группу везут на «Хивусе» (судно на воздушной подушке), а по пути обещают встречу с настоящей бурятской шаманкой.

Пятидневный тур с похожей программой стоит почти 153 тысячи рублей. Четырехдневное путешествие только по Ольхону, но с уже упоминаемыми охотой за первым льдом и пузырьками, а также встречей с шаманом, стоит от 71 тысячи рублей. Тур только по Иркутску и Листвянке можно найти за 53 тысячи рублей.

Практически все каникулы, то есть восемь дней, можно провести за 133 тысячи рублей. Гостей повезут на Малое море, в Листвянку, а также в поселок Аршан, который находится в Бурятии. В Аршане гостям покажут дацан, минеральные источники и каньон реки Кынгарги, а затем — потухшие вулканы, метановые термы в Жемчуге и местную мараловую ферму.

Горы и снег

Один из самых доступных туров рассчитан на 5 дней и стоит чуть больше 59 тысяч рублей. Путешествие подойдет тем, кто любит походы и немного экстрима. В стоимость включено питание, проживание, работа гида и прокат снаряжения. Остальное оплачивается самостоятельно.

Для начала придется добраться до Слюдянки и в 5 утра уже быть на железнодорожном вокзале. Затем гостей увозят к тропе на пик Черского, они поднимаются до приюта «Хамар-Дабан», где придется спать в спальниках. На следующий день — восхождение на сам пик, дальше в программе — спуск в Слюдянку и отъезд в Байкальск, где можно отдохнуть и сходить в баню, а в заключение предлагают провести целый день на горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Добраться из Иркутска в Слюдянку можно, например, на автобусе. Пока что билетов на новогодние каникулы нет в продаже, сейчас проезд стоит 900 рублей. Также можно доехать на электричке — билет от Иркутска-Пассажирского до Слюдянки-1 обойдется в 281 рубль на человека.

Сколько стоит авиаперелет

Как правило, в стоимость большинства туров не включается стоимость перелета в Иркутск. По информации сервиса «Авиасейлс», уже сейчас прогнозируется рост цен на вторую половину декабря. Например, для рейсов из Москвы за месяц — удорожание почти в два раза. Зато потом начинается постепенное снижение.

Так, 31 декабря перелет из столицы в Иркутск обойдется минимум в 19 тысяч рублей, а на 1 января можно найти билеты от 14,8 тысячи рублей (лететь в ночь на 2-е число). А туда и обратно на одного человека перелет будет стоить от 42,5 тысячи рублей. Это при условии, что вы планируете отдых с 1 по 8 января.

Билет на прямой рейс из Санкт-Петербурга 31 декабря будет стоить почти 33 тысячи рублей, зато с пересадкой в Москве — 18,5 тысячи. А 1 января прямой перелет будет уже значительно дешевле — от 22 тысяч рублей. Билеты туда-обратно с 1 по 8 января стоят от 47 тысяч рублей на одного человека. Причем без пересадки лететь значительно дороже.

Из Новосибирска перелет в одну сторону стоит от 12 тысяч рублей. А если уложить поездку в первые восемь дней нового года, то полет туда-обратно обойдется в какие-то смешные 16,5 тысячи рублей. Для тех, кто летит из Красноярска, в те же даты можно уложиться в сумму чуть больше 14 тысяч рублей (это туда и обратно). Из Екатеринбурга дешевле всего лететь через Новосибирск — билеты туда-обратно начинаются от 34,5 тысячи рублей.

Проще во Вьетнам сгонять

В целом стоимость туров на Байкал сопоставима с поездкой за границу. По информации заместителя генерального директора Anex, члена комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Яны Муромовой, средняя стоимость новогоднего тура из России во Вьетнам, Таиланд и Египет составляет 170 тысяч рублей на одного человека.

В целом зимние туры за рубеж за год подорожали в пределах 10% в зависимости от направления. Во Вьетнаме, Таиланде и ОАЭ можно отдохнуть примерно за 100 тысяч рублей на человека, в Египте — за 80 тысяч.