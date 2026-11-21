Андрея Сергеичева отказались отпускать из СИЗО Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Ярославский областной суд отказался выпускать из СИЗО бывшего главу Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева. С требованием изменить меру пресечения для экс-чиновника, обвиняемого в коррупции, на более мягкую обратились его адвокаты 30 октября.

В опубликованном на сайте Ярославского областного суда постановлении говорится, что защита в качестве аргумента привела факт, что ранее Сергеичев уже находился под домашним арестом.

«Меру пресечения в виде домашнего ареста он не нарушал, не скрывался от предварительного следствия, не занимался преступной деятельностью, никому не угрожал, не уничтожал доказательства, не препятствовал производству по делу, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, было оказано активное содействие расследованию», — описана в документе позиция стороны защиты.

Кроме того, адвокаты упоминают, что длительное нахождение их подзащитного под стражей негативно сказалось на его здоровье.

«У него обострились хронические заболевания, потребовалось хирургическое вмешательство», — сообщается в решении.

Однако суд посчитал, что мера пресечения в виде заключения под стражу, вынесенная 14 октября для Андрея Сергеичева Фрунзенским судом Ярославля, была законной и обоснованной.

«Исходя из тяжести предъявленного обвинения, данных о личности, имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу, избрание ему более мягкой меры пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, невозможно», — заключает суд.

Также в решении оговаривается, что оно может быть обжаловано во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, Андрея Сергеичева задержали 16 апреля 2025 года. По версии обвинения, в 2022–2024 годах Сергеичев через аффилированных лиц управлял двумя коммерческими организациями, получал доход, а также предоставлял им преференции и покровительство при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Как ранее сообщали в СК, известно о 22 муниципальных контрактах на строительство или ремонт в Гаврилов-Ямском районе, которые заключались с подконтрольной обвиняемому коммерческой организацией. Кроме того, по информации правоохранителей, в 2023 году Сергеичев получил взятку в сумме 185 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за способствование в заключении муниципального контракта на установку ледового катка.

По информации ведомства, на скамье подсудимых, помимо Андрея Сергеичева, окажутся три бывших руководителя муниципальных учреждений и три представителя коммерческих организаций.

В зависимости от роли и степени участия фигурантов в совершенных преступлениях они обвиняются по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем), пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере), а также пп. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемых на общую сумму более 90 млн рублей наложен арест. Ранее по иску прокуратуры Ярославской области суд конфисковал у Сергеичева коммерческую недвижимость стоимостью более 54,6 млн рублей, приобретенную, по мнению правоохранителей, на коррупционные доходы.