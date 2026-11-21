«Работодателя» вы никогда не увидите Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Аферисты на выдумки хитры: недавно появилась новая схема выманивания денег под видом заработка. Мошенники предлагают взять реальный заем, а потом списать его по фейковым документам «через военкомат». Журналист NN.RU Наталья Халезова разбиралась в хитром способе развода, пообщалась с лжеработодателем и расспросила юриста о последствиях такой «работы».

Нужны деньги? Могу помочь — только заплати

В чатах, где предлагают разную нелегальную подработку и скупают чужие банковские карты, симки и доступ в «Госуслуги», появилась новая «вакансия». Объявление у таких «подработок» обычно лаконичное: «Есть работа 18+, не криминал. Интересует? Пиши». Что нужно делать, выясняется уже в процессе общения.

Откликаюсь. Прохожу через несколько ботов и попадаю к «менеджеру» Владиславу.

— Я помогаю людям брать кредиты и не возвращать их. Если у тебя есть чистая кредитная история и тебе нужны деньги, я могу помочь, — обещает Владислав.

Изображаю интерес, и мой «работодатель» продолжает раскрывать карты:

— Суть в том, что мы через военкомат оформляем документы, которые списывают любой долг. Твоя прибыль — до 50% от суммы кредита. Если интересно — расскажу, как это работает. Твой возраст? Несовершеннолетних не берем.

Банки списывают долги участникам СВО Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— 21. Что нужно делать?

— Отлично! Подходишь. Банки списывают долги участникам СВО. Мы тебя запишем в документы задним числом. Ты уже будешь как бы участником. Отправляешь нам список всех организаций, где у тебя кредиты и кредитные карты, все долги. Мы отправляем туда справки. Ждем ответ.

— Долго ждать?

— От момента, когда ты нам отправишь список всех организаций, до полного оформления нами документов проходит пять-семь рабочих дней. Ожидание ответов от организаций обычно также занимает неделю или две. Давай список банков вместе с суммами. Если нет кредитов, поможем получить максимальную сумму.

— А сколько смогу заработать?

— Твой процент: 50%, если кредит — до 500 тысяч рублей, 40% — до 1 миллиона рублей и 35% — более 1 миллиона рублей, — пишет «менеджер».

«Ты не мошенник, а жертва»

Беру время подумать, дескать, сейчас на мне кредитов нет, но заработать хочу. Владислав согласен, только торопит:

— Документы отправляем каждый понедельник. С Нижним Новгородом работаем. Ждем от тебя в понедельник твои Ф. И. О., паспортные данные. До этого времени ты берешь кредиты и пишешь мне, сколько и в каком банке. Если у знакомых есть кредиты, можем также закрыть. Условия по закрытию старых кредитов обговариваются в зависимости от срока кредита. Только не тяни!

Чтобы выяснить, как работает схема, продолжаю диалог. Делюсь с псевдоработодателем опасениями: вдруг лишусь денег или привлекут за мошенничество.

— С точки зрения закона ты — не мошенник, а жертва обстоятельств. Если что-то гипотетически произойдет, твои слова будут: «Я вообще не знал, какие-то присланные документы, я просто дал свои данные для кредита». Но я сразу скажу: за полтора года работы и сотни кейсов мы ни разу не дошли до даже намека на проверку. Схема отлажена и работает. Мы создаем только бумажный след для банков, а не для военкомата.

За обман банка обещают солидный процент Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Аферист красноречиво продолжал уверять меня — свою жертву, что всё легально, никакого подвоха:

— Твоя безопасность — наш главный приоритет. Если мы тебя посадим, мы потеряем клиента и репутацию. Нам выгоднее сделать всё чисто и заработать на тебе, получить больше сарафанного радио.

То есть я должна была оформить через онлайн-банк несколько кредитов, проще, по словам «менеджера», — кредитных карт, затем микрозаймов (только после банков, иначе «банки не одобряют, если есть история в МФО»). Затем от меня требовалось прислать Владиславу свои данные и сведения о долгах. И самое главное — перечислить деньги — от 35 до 50% от суммы кредита, как обговаривали. А уже потом, когда с меня якобы снимут все долговые обязательства, мне пришлют бумагу. Владислав хотел, чтобы я набрала займов на 600 000–1 000 000 рублей и перечислила ему от 350 000 до 650 000 рублей. Неплохой куш с одного человека!

Минимум — долг, максимум — срок

Чем грозит участие в такой схеме, я спросила у юриста, эксперта по финансам и недвижимости Елены Никоненковой:

— Довольно забавный способ избежать наказания — отговорка «Я ничего не знал». Не знал, что обратился в банк за кредитом, предоставив свой паспорт и, скорее всего, код авторизации. Не знал, что с моей кредитной карты списаны деньги, и сам получил половину. Не знал, что собираюсь уклониться от ответственности через фальсификацию, т. е. предоставление недостоверных сведений об участии в СВО. Даже если никто из мошенников не собирался фальсифицировать документы, но покушение на преступление со стороны «незнайки» имеет место быть.

Итог у манипуляций с кредитами может быть совсем нерадостный Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрист предупреждает, что все риски в таком случае принимает на себя тот, кто согласился на «вакансию» из мессенджера. Причем риски серьезные! Прежде всего это материальные потери — выплата кредитов, процентов и штрафных санкций за просрочку. Ведь человек будет уверен, что кредит ему «простили». Возможна и уголовная ответственность, если схему с фальсификацией статуса участника СВО решат воплотить в жизнь.