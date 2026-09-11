ЦБ резко остановил снижение ключевой ставки: решение Банка России

Центробанк прервал цикл снижения ключевой ставки Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам заседания 11 сентября. Регулятор сделал паузу после нескольких снижений подряд.

«Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», — говорится в решении ЦБ, опубликованном на его сайте.

Банк России мотивировал свое решение тем, что «ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось».

«По оценке Банка России, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях», — указали в регуляторе.

Ключевая ставка оставалась на историческом максимуме 21% с октября 2024 года более семи месяцев. В июне 2025-го ЦБ впервые почти за три года снизил ее — сразу на 100 базисных пунктов, до 20%. Дальше снижение продолжилось: в июле 2025 года — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%.

В 2026 году цикл смягчения продолжился. В феврале ставку опустили до 15,5%, в марте — до 15%, в апреле — до 14,5%, в июне — до 14,25%, а в июле — до 14%. Суммарно за год с небольшим ставка упала на 7 процентных пунктов — с 21% до 14%.

Согласно опросу ТАСС, 18 из 19 экспертов ожидали сохранения ставки на уровне 14%. Среди основных аргументов в пользу паузы аналитики, как отмечают «Известия», называли усиление инфляционных рисков, ослабление рубля, напряженную ситуацию на топливном рынке и рост бюджетных расходов. При этом ожидания населения по инфляции в августе составляли 13,7% после 14,7% в июле.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявлял, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще по итогам июльского заседания, и это отразилось в пересмотре прогноза по ставке на текущий и следующий год в сторону повышения. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься исходя из фактической ситуации с главной задачей — вернуть инфляцию к 4% в 2027 году.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 23 октября 2026 года. При этом пауза в сентябре не означает, что ставка останется на уровне 14% вплоть до декабря. По прогнозу ВТБ, к концу 2026 года она снизится до 13,5%, как заявил глава банка Андрей Костин.