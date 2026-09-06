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Происшествия Сыграл в фильме с «Золотой пальмовой ветвью» и покорил сериалы: в Турции умер актер Серхат Кылыч — что с ним случилось

Сыграл в фильме с «Золотой пальмовой ветвью» и покорил сериалы: в Турции умер актер Серхат Кылыч — что с ним случилось

Ему был 51 год

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За свою карьеру Кылыч сыграл несколько десятков ролей | Источник: Ajansflash.comЗа свою карьеру Кылыч сыграл несколько десятков ролей | Источник: Ajansflash.com

За свою карьеру Кылыч сыграл несколько десятков ролей

Источник:

Ajansflash.com

В Стамбуле скончался популярный 51-летний турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч. Тело артиста обнаружили в его собственной квартире.

Тревогу забила подруга Кылыча. Женщина не могла связаться с актером в течение двух дней и решила прийти к нему домой. Она обнаружила артиста неподвижно сидящим в кресле в гостиной и вызвала медиков. На место прибыла бригада скорой помощи, однако она лишь констатировала смерть мужчины, сообщило турецкое издание Milliyet.

По сведениям издания, у Серхата Мустафы Кылыча ранее диагностировали лимфому (рак лимфатической системы). Точная причина смерти на данный момент официально не установлена. Полиция начала расследование, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Серхат Мустафа Кылыч родился в Анкаре в 1975 году. Более 10 лет жизни он посвятил работе в Государственном театре Анкары. Однако в 2008 году принял решение переехать в Стамбул, где и начал успешную карьеру в кинематографе.

Актер получил международную известность благодаря драматическим ролям. В 2014 году он сыграл в фильме «Зимняя спячка», который завоевал главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Кроме того, актер запомнился зрителям по ролям в исторических и криминальных сериалах, таких как «Основание: Осман», а также многосерийных лентах «Эзель» и «Чужие секреты».

В июне умерла другая известная турецкая актриса — Эдже Иртем. Она известна по ролям в сериалах «Клюквенный шербет» и «Семья». Накануне смерти девушка была пьяна, а также приняла сильнодействующие антидепрессанты. По версии медиков, актриса скончалась от отравления алкоголем.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Турция Актер
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