НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +12

4 м/c,

ю-в.

 737мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
Что с бензином
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
Ярославль из Лего
Афиша на выходные
Где провести роскошный корпоратив
Очередь за проездными
Память о «Локомотиве»
Скончался пострадавший от БПЛА
Когда дадут отопление
Культура Не дожил пару дней до своего 32-летия: скончался актер из фильмов «Елки» и «Волкодав» Павел Меленчук

Не дожил пару дней до своего 32-летия: скончался актер из фильмов «Елки» и «Волкодав» Павел Меленчук

Причина смерти артиста не раскрывается

691
Прощание с артистом прошло в Калининграде | Источник: кадр из сериала «Кошка», режиссер Карен Оганесян, START Studio, 2023 годПрощание с артистом прошло в Калининграде | Источник: кадр из сериала «Кошка», режиссер Карен Оганесян, START Studio, 2023 год

Прощание с артистом прошло в Калининграде

Источник:

кадр из сериала «Кошка», режиссер Карен Оганесян, START Studio, 2023 год

Российский актер театра и кино Павел Меленчук ушел из жизни в возрасте 31 года. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Отмечается, что артист скончался 31 августа 2026 года, не дожив несколько дней до своего 32-летия. Как сообщил его отец Игорь Меленчук, прощание с артистом состоялось 4 сентября в Калининграде.

«Я благодарю и крепко обнимаю, насколько это возможно, всех, кто был неравнодушен к творчеству Павла и любил его. Низкий поклон всем вам, одна просьба: постарайтесь не забывать Павла», — написал он в комментариях на сайте портала.

Павел Меленчук родился 5 сентября 1994 года. Учился в детской студии театра «111» и в ГИТИСе на факультете актерского искусства по специальности «актер драматического театра и кино». Играл в театре «111».

Еще в подростковом возрасте начал сниматься в кино. Он сыграл Санька в драме «В движении» (2002 г.), Ваньку Серебровского в сериале «Умножающий печаль» (2005 г.), Юру в фильме «Елки» (2010 г.), Васильева в сериале «По законам военного времени — 5. Мятеж» (2021 г.). А также в сериале «Волкодав из рода Серых Псов» (2006 г.), где он сыграл главного героя в юном возрасте. В фильмографии актера более 30 проектов.

На сцене театра он исполнял роли шута и принца в спектакле «Золотко» (2006 г.), а также сапожника Алешки в постановке «На дне» (2008 г.). В послужном списке артиста более 100 театральных работ.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Актер Смерть Кино
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Рекомендуем