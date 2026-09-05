Огонь охватил отель в Турции: пострадали более 10 человек

Пострадавших госпитализировали Источник: Emrah Gurel / AP Photo

Крупный пожар произошел в Стамбуле в гостинице, расположенной в районе Бакыркёй. В здании сразу началась эвакуация.

«По нашим данным, пострадали более десяти человек, цифры уточняются. Огонь начался на первом этаже, по пока неизвестной причине. Жертв нет, все пострадавшие госпитализированы», — сказала представитель муниципалитета района Бакыркёй в разговоре РИА Новости.

Она добавила, что, по предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.

По данным издания Cumhuriyet, сначала очевидцы заметили дым, который вырывался из окон отеля. После этого на место прибыли экстренные службы. Всех гостей и персонал заведения срочно эвакуировали.

Огонь начали тушить несколько пожарных расчетов. Спасатели используют выдвижные лестницы для подачи воды на верхние уровни постройки, пока их коллеги проверяют помещения на наличие заблокированных людей.

Всё это проходит в условиях плотной городской застройки. По прилегающим улицам временно перекрыли движение, чтобы обеспечить беспрепятственную работу спецтехники. Дым от пожара распространяется по всему кварталу, однако угрозы жилым домам поблизости нет.