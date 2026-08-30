«Всем надо на пожрать, а мои — для красоты»: бывший цветовод разводит редких кур — она собирает их со всего мира

Разведением птиц Виктория занимается уже 4 года Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

42-летняя Виктория Хабарова из Барнаула разводит декоративных кур. В ее хозяйстве — 150 птиц, среди которых китайские шелковые, падуаны, суматры и другие экзотические породы.

О том, как яйцо может стоить 400 рублей, какие куры дают самый вкусный бульон и как в Сибирь попал петух с редчайшим окрасом из Италии, — читайте в материале NGS22.RU.

Источник: Городские медиа

От коршуна до курятника

Виктория вместе с маленькой дочерью и матерью живет в коттеджном поселке «Сибирская долина». Их дом больше напоминает мини-зоопарк: курятник на 150 голов, перепелки в зимнем саду, ручная индейка, а еще тибетский мастиф и старенький мопс.

Разводить птиц Виктория начала 4 года назад, после пандемии коронавируса. До этого она занималась цветочным бизнесом. Всё началось случайно — с одного раненого коршуна.

— Его привезли, когда он не мог летать. Я его забрала, он жил в гараже. Индюшка ходила вокруг него, сначала фыркала, а потом они подружились и сидели рядом, — поделилась она.

Виктория завела кур после того, как приютила коршуна Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Коршун у Виктории прожил 2 месяца и улетел. А после него остались клетка и желание завести еще каких-нибудь пернатых.

— Посидела осенью, подумала: может, кур туда завести? Выбрала китайских шелковых, это были первые. Но я максималист: если птица — значит, надо собрать самые необычные и редкие окрасы, какие есть в России, — смеется наша собеседница.

Следом в хозяйстве появились падуаны — небольшие разноцветные куры родом из Италии с большим хохолком на голове. Виктория купила яйца, положила в инкубатор — и получила сразу 70 цыплят.

— Я люблю что-нибудь необычное, экзотическое. Шелковые в Барнауле есть, а падуаны — почти ни у кого. Серама — самая маленькая курица в мире. Суматра — ее даже в Сибири нет. Ищешь то, чего нет ни у кого, — с легким азартом в голосе говорит она.

Одними из первых в коллекции появились падуаны — разноцветные птицы с большим хохолком на голове Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Коллекция начала постепенно расти. Виктория собирала своих подопечных по чатам птицеводов со всей России и не только. Так, китайских перепелов знакомый ей привез из Вьетнама.

— Поняла, что надо строить большой курятник. Быстро собрала друзей, и мы его построили. На свободном выгуле кур у меня нет. Хотелось бы, конечно, но маленькие породы легко могут стать жертвами хищников. Это нужно для них строить вольеры, — объяснила Виктория.

Сибирячка ищет лучших заводчиков, которые выращивают чистокровную птицу. Яйца ей отправляют по почте из Москвы, Питера, Иркутска, Ярославля.

Особенность китайских шелковых — черная кожа и пушистые ноги Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Ты покупаешь 30 яиц, а вылупиться может один. Пока они растут — с кем-то может что-то случиться. Чтобы они стали взрослыми, нужен год. Это лотерея, — говорит она.

Декоративные породы — удовольствие не из дешевых. Одно инкубационное яйцо редкой породы может стоить до 400 рублей. Цыпленок редкой породы стоит в среднем 300–350 рублей. Но и это не гарантирует идеального результата:

— Покупаешь яйца, из них вылупляются цыплята, а через несколько месяцев оказывается, что это не та порода. Я купила яйца черной птицы за 12 600, а вылупились с пушистыми ногами. Заводчик сказал: «Наверное, петух султанки пробежал». И положил трубку.

«Привязана к птице конкретно»

Сейчас у нее около 150 кур, включая 45 молодняка. Героиня торгует излишками цыплят, а также инкубационными яйцами. Взрослых птиц Виктория также продает — по запросу, когда они становятся ей неинтересны в плане разведения.

Куры породы суматра красиво переливаются на солнце зелеными оттенками и обладают очень независимым характером Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— После 2 лет курица начинает реже нестись, поэтому яйца для выведения птенцов надо брать до этого. Взрослых тоже покупают. Но всем надо на пожрать, а мои — для красоты, — смеется она.

В коллекции Виктории множество пород. Например, китайские шелковые с черной кожей и пушистым оперением, которое напоминает мех кролика. Кости у них тоже черные, мясо, по словам хозяйки, считается деликатесом, а бульоны из них особенно вкусны.

Падуаны — итальянская порода с пышными хохолками и бородами. Петух с окрасом «кондикорн» (сочетание ярких золотисто-рыжих, глубоких черных и контрастных белых или кремовых тонов. — Прим. ред.), по словам Виктории, есть в стране только у нее. Других таких можно найти только за границей.

В том же курятнике живут серамы — самые маленькие куры в мире. Взрослые особи отличаются спокойным нравом и могут сидеть на ладони, поэтому их даже содержат в квартирах. Есть у Виктории и диковатые суматры — крупные черные птицы с длинными хвостами, отливающими зеленью.

Пух китайских шелковых на ощупь напоминает мех кролика Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Уход за таким хозяйством — дело сложное и дорогое. В месяц только на одни витамины уходит около 2000 рублей. У птиц богатый рацион, который состоит из пшеницы, кукурузы, сои, гороха, овса, гречки, а также рыбной и мясокостной муки, мраморной крошки, рачков и дрожжей. Всё смешивается вручную по специальной рецептуре.

— Корм мешаю сама. У каждой породы — свои нюансы. Для линьки — одни витамины, для яйценоскости — другие. Каждому возрасту — свои витамины. Летом можно давать больше зелени и овощей, зимой — рыбу и яблоки. Вода в курятнике меняется каждый день. В жару она быстро портится, и птицы болеют. Поэтому утром встаешь, проверяешь, кормишь, поишь. Вечером — снова, — объяснила хозяйка.

Кстати, сами куры тоже активно разнообразят себе рацион. У себя в вольерах они ловят мышей, которым не повезло забраться в курятник.

— Захожу как-то вечером, включаю свет. А они поймали двух мышей и начали за них драться, отбирать друг у друга. Я статус в Сети поставила, мне девчонки пишут: «Продай таких куриц, чтобы мышей жрали», — смеется она.

Серамы — самые маленькие куры в мире, которых даже держат в квартирах Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Да и вообще, как уверяет Виктория, мнение о том, что куры глупые, не более чем миф:

— Они очень умные. У них своя иерархия. Не петух стадом рулит, а старшая курица. Петух может их собрать в кучу, но вожак — она.

Корм — это еще не все расходы. Птицам нужны вакцинация и лекарства из-за множества болезней.

— Вертячка Ньюкасла — смертность 90% за двое суток. Поэтому я прививаю цыплят 4 раза в первый год. Еще одно опасное заболевание Марека — от него нужно вакцинировать в первые 36 часов после рождения. Это 0,02 миллилитра в шею — и риск почти снят, — перечисляет Виктория.

У Виктории, помимо кур, также живет ручная индюшка, которая позволяет себя гладить Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Но несмотря на все расходы, в минус Виктория не уходит: всегда есть желающие купить яйца, цыплят или взрослых птиц редкой породы. Не на мясо — просто чтобы любоваться.

Хозяйка признаётся, что гордится своей коллекцией, однако уехать куда-то и оставить птиц на кого-то другого не может. Куры требуют кормежки дважды в день, уборки и индивидуального подхода.

— Я даже на полный день не могу никуда уехать. Привязана к птице конкретно. В 7 утра надо уже у них быть, проверить, что как. Летом в жару надо следить за температурой, водой. Даже собрать яйца — это надо несколько раз в день ходить в курятник. А так я люблю лес, стараемся туда ездить, гулять. Это для меня отдых, — поделилась она.

Выставка «Жар-птица»

Как у любых породистых животных, есть свои выставки и у кур. Однако в Алтайском крае собственных выставок пока не проводят.

— Есть своя в Новосибирске, в европейской части России. Хотелось бы, чтобы и у нас была своя выставка. Готовы даже предоставить место на крытом рынке на проспекте Космонавтов, но нет человека, который бы всё это организовал. А так я уверена, у нас многие хотели бы себя показать, — считает наша собеседница.

Карликовый азиль — уменьшенная декоративная копия индийской бойцовой породы кур Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Сама Виктория в конце 2025 года впервые приняла участие в международной онлайн-выставке «Жар-птица». Ее соперниками стали заводчики из России, Белоруссии и Украины — всего около 200 человек.

Для участия нужно было отправить фото птиц в разных ракурсах. Оценка была очень строгой. Судьи проверяли каждое перышко.

— Где-то перо сломано — минус балл, грязные лапы или линька — тоже. Не тот оттенок — брак. Идеальных не бывает. Но теперь я лучше понимаю стандарты пород и буду готовиться к следующей выставке, — сибирячка настроена очень серьезно.

Виктория хотела бы расширить свою коллекцию другими редкими породами, но пока нет для них места Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

В итоге падуанка Виктории голубого окраса заняла 3-е место. Жюри оценили ее на 93 балла из 100. Вопросы вызывали только осветленные кончики перьев в хохолке и в хвосте.

— Другие птицы получили меньше, но все от 80 баллов и выше. С Алтайского края, с Сибири, наверное, я была одна, — рассказала она.

В ближайших планах Виктории — обзавестись еще парой редких пород: