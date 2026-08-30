Власти получат прямой доступ к банковским переводам, а по ипотеке разрешили не платить: итоги недели

Данные о движении средств Национальная система платежных карт передаст Росфинмониторингу Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Семьям разрешат не платить по кредиту

С 1 сентября семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы. Поправки к закону «О потребительском кредите» позволяют взять паузу в платежах на срок до полутора лет.

В первые полгода заемщики освобождаются от платежей по основному долгу и процентам. Оставшиеся платежи переносятся на более поздний срок. Общий льготный период не может превышать 18 месяцев.

Воспользоваться каникулами можно только один раз. При этом жилье должно быть единственным, а сумма кредита — не более 15 миллионов рублей.

При Минобороны появится средняя школа

Правительство распорядилось создать общеобразовательное учреждение при Министерстве обороны. Оно будет вести обучение по программам от дошкольного до среднего общего образования.

Новое учебное заведение станет частью ведомственной системы. В течение двух месяцев Минобороны должно утвердить устав и зарегистрировать школу. В штате предусмотрено 68 сотрудников.

Как пройдут линейки 1 Сентября

К 1 сентября Минпросвещения выпустило рекомендации для школьных линеек. На торжества советуют приглашать ветеранов, участников СВО, многодетные семьи и успешных выпускников.

В Год единства народов на линейках стоит особенно отметить представителей разных национальностей. Рекомендуется также пригласить общественные и национально-культурные объединения.

В сценарий церемонии советуют включить поднятие флага, исполнение гимна и патриотические музыкальные композиции. Первым уроком во всех школах по традиции пройдут «Разговоры о важном».

Под Питером взорвался автомобиль с военнослужащим и его женой

В поселке Шушары (Санкт-Петербург) взорвался автомобиль, в котором находились подполковник и его супруга. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила «Фонтанка».

Взрыв прогремел у магазина «Магнит» на Колпинском шоссе. Очевидцы рассказали, что эпицентр пришелся на водительскую сторону — дверцу сильно вывернуло. По данным издания, супруги отъезжали от дома, когда сработало самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет подтвердил факт взрыва и возбудил уголовное дело. Подробности пока не разглашаются.

В Госдуме допустили возвращение Visa и Mastercard в Россию

Международные платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться на российский рынок в будущем. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, это произойдет не сразу, так как им придется конкурировать с активно развивающейся Национальной системой платежных карт. Для успешного возврата международным системам потребуется предложить российским пользователям новые технологические решения.

По мнению Аксакова, необходимо заранее установить условия их работы. Например, обеспечить бесперебойность и обязать размещать средства на депозите, которые можно будет списать в пользу граждан или государства в случае нового ухода.

Депутаты предложили ввести бесплатный проезд для школьников до школы

В Госдуме выступили с инициативой обеспечить бесплатный проезд учеников до школы и обратно. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают закрепить обязанность учредителей государственных и муниципальных школ организовывать доставку детей. Это может быть бесплатная перевозка школьными автобусами или предоставление права бесплатного проезда на общественном транспорте.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что доступ к образованию не должен зависеть от наличия автобуса в районе или от финансовых возможностей родителей. По его словам, в одних регионах детей возят бесплатно, в других дают проездные, а в третьих семьи решают проблему сами.

Регионы смогут выбрать удобный для себя способ реализации инициативы: организовать школьные маршруты или компенсировать проезд в общественном транспорте. Предполагается, что вопрос будет решаться на местном уровне.

В школах отменят звонки

С 1 сентября 2026 года в школах больше не будет звонков на уроки — их заменят музыкальные композиции. Об этом сообщили в Минпросвещения.

Замена классических звонков происходит в рамках масштабного проекта «Мелодии вместо звонков», запущенного в ноябре 2024 года. Теперь его распространили на все регионы.

Репертуар будут обновлять каждый месяц, привязывая к памятным датам и событиям. В сентябре ученики услышат добрые и вдохновляющие песни об учебе, дружбе и открытиях.

Среди композиций — «Дважды два — четыре» в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Также прозвучит современная «Песня первых» Дениса Майданова, записанная с детским театром «Домисолька» и Всероссийским сводным хором Первых.

Что случится с банковскими картами после введения лимита на их количество

С 1 сентября 2027 года в России ограничат количество карт у одного человека — не больше 20 суммарно во всех банках. Что делать с лишними, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, то есть не надо будет их куда-то сдавать. Но эти люди смогут использовать карты, пока срок действия этих карт не истечет», — сказал Аксаков в беседе с РИА Новости.

Новый лимит начнет действовать, только когда у владельца останется 19 карт — тогда он сможет оформить 20-ю. По статистике, у граждан в среднем не более четырех, поэтому нововведение коснется незначительной части общества.

Биолог назвал самое опасное комнатное растение

Сок комнатного растения диффенбахия при попадании в рот вызывает сильный отек гортани, за что в народе его называют «немой розгой». Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Особенно опасна диффенбахия для детей — контакт с растением может привести к госпитализации. Родителям стоит следить, чтобы ребенок не тер глаза и не облизывал пальцы после прикосновения к сломанному стеблю, пишет РИА Новости.

Выбрасывать растение необязательно. Достаточно поставить его повыше и объяснить детям, что листья рвать нельзя.

Компании отказываются от повышения зарплат

Российские компании стали осторожнее поднимать зарплаты, хотя дефицит сотрудников во многих сферах сохраняется. Об этом рассказал директор по цифрам и финансовый диагност для собственников бизнеса Николай Соловьев.

Эксперт отметил, что рынок труда отходит от периода «зарплатной гонки», когда работодатели переплачивали, чтобы закрыть вакансии. Сейчас бизнес пересчитывает расходы из-за дорогих денег и остывшего спроса.

«Зарплата — это постоянный расход: ее приходится платить каждый месяц независимо от того, была выручка или нет. Последние два года людей не хватало, поэтому бизнес переплачивал», — объяснил Соловьев.

Высокая ключевая ставка, налоги и логистика давят на бюджет, а инфляция не увеличивает выручку. Поэтому компании замораживают оклады, а не идут на сокращения. Исключение — IT, квалифицированные рабочие, оборонка и импортозамещение.

Сотрудникам, которые хотят повышения, эксперт в беседе с «Газетой.Ru», посоветовал переводить разговор в экономическую плоскость. Вместо ссылок на рост цен лучше показать конкретные цифры: сколько выручки или маржи они приносят и сколько стоит их замена. Также стоит изучить рынок и показать работодателю зарплатную вилку для аналогичных позиций.

Для бабушек и дедушек предложили ввести новое пособие

Бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до семи лет, предложили ввести ежемесячную выплату. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Размер пособия должен быть равен региональному МРОТ, а право на него должно возникать с рождением каждого ребенка. По мнению автора инициативы, это поддержит старшее поколение и укрепит семейные связи, а также создаст дополнительные стимулы для рождения детей.

Правительство рассматривает бесплатную выдачу земли под строительство домов

Власти готовы бесплатно предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство при условии, что дом построят и зарегистрируют за три года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре «Россия».

«Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хочет, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы», — сказал Хуснуллин.

По его словам, индивидуальное жилищное строительство нужно развивать активнее, так как 63% населения страны хотели бы жить в частных домах. Однако доступных площадок для застройки остается всё меньше, что требует нестандартных решений.

Глава Роскосмоса заявил о скором появлении колоний на Луне и Марсе

Колонии на Луне и Марсе обязательно появятся, и нынешнее поколение застанет их создание. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью каналу «Юнашев Live».

Баканов уточнил, что сначала построят базу на Луне, а затем — на Марсе. По его словам, люди увидят уже не просто высадку, а миссии с полноценной инфраструктурой. Глава «Роскосмоса» также подчеркнул, что человечеству нужен резервный вариант на случай непредвиденных обстоятельств.

Росфинмониторинг получит прямой доступ к переводам

С 1 сентября вступают в силу поправки в закон о противодействии легализации доходов. Росфинмониторинг теперь сможет напрямую получать информацию о переводах граждан через Систему быстрых платежей и карты «Мир».

Данные ведомству будет передавать Национальная система платежных карт. Компании запрещено разглашать сам факт передачи информации. Росфинмониторинг сможет получать сведения через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия.

Раньше ведомство направляло запросы в каждый банк отдельно. Теперь процесс автоматизируется, что ускорит проверки и снизит нагрузку на кредитные организации. Новые правила помогут выявлять схемы с подставными счетами и обналичиванием денег.

Другие новости

Помимо еженедельного дайджеста, мы собираем всё, что произошло в зоне СВО на этой неделе. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали в течение семи дней, можно здесь.