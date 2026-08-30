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Происшествия «Обернулся стихийным бедствием»: в Ярославле во время ремонта затопило детский сад — видео

«Обернулся стихийным бедствием»: в Ярославле во время ремонта затопило детский сад — видео

С подрядчиком хотят расторгнуть контракт

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В Ярославле во время ремонта затопило детский сад | Источник: Народный фронт | Ярославская область / Vk.ruВ Ярославле во время ремонта затопило детский сад | Источник: Народный фронт | Ярославская область / Vk.ru

В Ярославле во время ремонта затопило детский сад

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Vk.ru

В Ярославле во время ремонта затопило детский сад № 8 на проезде Шавырина, 3А в Дзержинском районе. В региональном отделении «Народного фронта» рассказали, что подрядчик снял кровлю, но не укрыл здание временным материалом.

«Ремонт детского сада в Брагино обернулся стихийным бедствием. Итог: по контракту на 2,1 миллиона рублей вместо капитального ремонта части крыши учреждение получило капитальный потоп. Оба этажа залило больше недели назад», — рассказали в «Народном фронте».

По словам активистов, к моменту их приезда на объект защита от дождя все-таки появилась.

«Однако от новых протечек не спасла. Потолочные панели отваливаются, штукатурка падает прямо на детские столики, стены в разводах — от недавнего косметического ремонта остались лишь воспоминания. Мебель тоже промокла и разбухла», — рассказали в «Народном фронте».

В Ярославле затопило детский сад

Источник:

Народный фронт | Ярославская область / Vk.ru

На видео попал фрагмент разговора с представителем подрядчика.

«Ремонт кровли вообще, в целом, от погоды же зависит. Мы же не можем не от погоды зависеть. Не пошел бы дождь — не протекло. Мы согласны — мы здесь все испортили, мы восстановим. У нас 70% работы сделано», — сказал он в ответ на претензии активиста «Народного фронта».

В «Народном фронте» рассказали, что работы должны завершиться 30 августа.

«А на объекте несколько дней нет ни души. Около сотни малышей тем временем занимаются в других корпусах», — рассказали активисты.

В ответ на запрос «Народного фронта» городские власти рассказали, что направляли претензии подрядчику не единожды.

«А из-за бездействия направят и извещение о расторжении контракта в одностороннем порядке, администрация учреждения подготовила план перемещения групп в другие корпуса и Центры развития ребёнка № 32 и 127. Прокуратура уже взяла ситуацию на контроль. В понедельник мы проведём повторную проверку», — уточнили в «Народном фронте».

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Детский сад Ремонт Потоп Подрядчик
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Комментарии
63
Гость
21 минута
Так это ж прорыв! Точно по графику и без раскачки!
Гость
1 час
Завтра последний день лета,а фонтан на аллее им.Ткаченко так и не заработал,хотя губер обещал что заработает в прошлом году...
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Гость
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