Потеряете все томаты: три главные ошибки при выращивании помидоров, которые точно лишат урожая, — видео

Все нюансы ухода за томатами — в этом видео Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Помидоры в августе плодоносят и в огороде, и в теплице, и будет очень обидно потерять сейчас даже часть урожая. Овощевод и коллекционер томатов Наталия Семчук назвала несколько главных ошибок, которые чаще всего допускают дачники. Именно из-за них помидоры получаются жесткими и невкусными, а кусты не дают желаемый объем урожая.

Избыток удобрений

Желание получить урожай побольше да поскорее с большинством дачников играет злую шутку. Еженедельные подкормки, а также увлечение ими в ранний период роста растений чаще всего приводят к обратному эффекту.

«Есть люди, которые вносят переизбыток всяких химических удобрений. Суперфосфат кидают, всё что можно кидают, а потом едят такие же томаты твердые, как в магазине покупают», — отметила овощевод, коллекционер томатов Наталия Семчук.

Эксперт с осени вносит в грунт только куриный навоз и тщательно перекапывает землю. Весной при посадке в лунки добавляет только древесную золу.

«А дальше уже по состоянию рассады смотрю. Допустим, если вершинная гниль, то нужно подкормить кальцием. По листу можно, можно под корень — кому как удобно. А чтобы сладость была у томатов, надо дать калий в августе», — советует специалист.

Стричь томаты тоже нужно с умом и точно не раньше середины июля. Нужно дождаться, пока плоды наберут хотя бы небольшую массу. Регулярно в теплице нужно только пасынковать томаты: вырезать побочные побеги из пазух листьев на пенек в 1–2 сантиметра.

«Для проветривания и чтобы кладоспориоза не было, мы обрезаем листья нижние постепенно. Когда томат набирает вес, как грецкий орех, удаляем до этой кисточки листья. Они изначально уже свою функцию выполнили. Так и двигаемся наверх постепенно», — объяснила овощевод.

В августе важно вовремя ограничить рост томатов. Многие индетерминантные сорта могут быть в высоту и два, и три метра. Обычно на одном растении можно вырастить только 7–8 полноценных кистей.

«Если посчитали, что томат всё, уже вырос, вам хватит уже кистей, то нужно верхушку подрезать, ограничить его рост, иначе кисти не будут хорошо наливаться», — предупредила Наталия Семчук.

Полив должен быть нечастый, но по объему большой. Для одного куста требуется от 5 до 8 литров воды.

Что делать с томатами в августе

До 25 августа, а лучше до середины месяца убрать помидоры из открытого грунта. Понижение температуры и дожди провоцируют развитие фитофтороза. Грибковое заболевание может лишить большей части урожая.