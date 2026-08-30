«Дети бросали в меня камни». История афророссиянки, которую травили в детстве из-за цвета кожи, — сейчас ее видео набирают миллионы просмотров

Сизалтина, афробашкирка Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

Сизалтина — афророссиянка. Она родилась в Магнитогорске, выросла в башкирском селе Аскарово, а сейчас живет в Москве. Вот такая вот гремучая смесь. Сейчас 32-летняя модель снимается в кино и ведет блог, где показывает зарисовки из семейной и повседневной жизни. Поклонники зовут ее «афробашкирка» — да и она сама себя так называет. О расизме, детстве, принятии себя и любви к родному краю необычный блогер рассказала UFA1.RU.

Детство в Аскарово: не без проблем

Сизалтина выросла в башкирском селе Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

Сизалтина родилась в Магнитогорске, но почти всю жизнь провела в селе Аскарово Абзелиловского района. Ее отец когда-то приехал на учебу из Гвинеи-Бисау, но исчез из семьи, когда девочка была еще совсем маленькой. Так что мама растила ее одна.

«Мое детство прошло в целом спокойно. Не без проблем, потому что моя мама растила меня одна, мы часто переезжали, практически не было никакой помощи. Мама тянула всё на себе, работала ради того, чтобы прокормить меня, вырастить. Я прилежно училась, старалась быть хорошей ученицей, слушаться», — вспоминает блогер.

Во дворе она играла с другими детьми, и, по ее словам, обижали ее нечасто. Но первые эпизоды травли она помнит хорошо: например, когда девочка порвала ей платье или когда кто-то бросал в нее камни из-за другого цвета кожи. Мама всегда знала о проблемах и не оставляла их без внимания.

«Если в школе что-то случалось, мама приходила в школу, разговаривала со всеми — с руководством, с классными руководителями, с детьми, сидела на задних партах и добивалась того, чтобы перестали издеваться надо мной, подшучивать. Такие моменты были», — говорит Сизалтина.

Блогер признаётся, что не боялась рассказывать о том, что ее обижают, даже если ее называли стукачкой. Она понимала, что, если не сказать сразу, ситуация может перерасти в издевательства.

«Я знала: если будут какие-то вопросы, то мама их решит и поможет. Я была ребенком, который не скрывает проблемы», — признаётся Сизалтина.

«Расизм и национализм есть везде»

Цвет кожи до сих пор может возмущать окружающих Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

Как рассказывает блогер, с расизмом она сталкивалась везде, в том числе и в Башкирии.

Но отчасти благодаря этому Сизалтина набрала первый миллион просмотров в своем блоге. На одном из видео она показала, как бабушка в очереди на рынке возмущается тем, что люди «ее национальности» едут в Россию. У этого видео сегодня уже 2,7 миллиона просмотров.

Словесный конфликт в очереди за клубникой Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

«Расизм и национализм есть везде, я бы так сказала. Нет такой страны, нет такого региона, чтобы его совсем не существовало. Он есть везде и всегда. В Башкирии я не думаю, что его прямо много, он есть, но не так много. Потому что люди простые, добрые, если видят, что человек хороший, интересный, они всегда спокойно к этому относятся», — считает Сизалтина.

По ее мнению, отношение детей к различиям формируют взрослые, ведь ребенок как чистый лист.

«Если скажешь ребенку, что люди бывают разные, мир огромен и живут разные национальности, разные расы, то он это воспримет спокойно», — уверена блогер.

История афробашкирки Источник: Городские медиа

«Я живу с тем, что могу кому-то нравиться, а кому-то нет»

Сизалтина с удивительной легкостью говорит о том, что многие воспринимают как травму. Она не пытается нравиться всем и не тратит энергию на тех, кто ее не принимает.

«Я живу всю жизнь с тем, что я кому-то могу нравиться, а кому-то нет. У меня такая внешность», — объясняет Сизалтина.

Сизалтина вместе с мужем Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

Блогер давно научилась с юмором относиться к ситуациям, которые могли бы ее задеть.

«Кто-то предпочитает оставаться на том же развитии, он не изучает мир, не путешествует, у него другие ценности и другие интересы, и он ничего не знает. Я просто поняла со временем, что бесполезно всё объяснять всем, и поэтому отшучиваюсь», — философски говорит афробашкирка.

Вскоре Сизалтине стало тесно в родном селе. Она переехала в столицу.

Сизалтина в Москве Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

«Я уехала из Башкирии, потому что мне нужны были новые возможности и дальнейшее развитие. Я понимала, что в селе это слишком маленькое пространство, где я могла бы разгуляться. Я ходила на фитнес, на танцы, старалась везде ходить, как-то развиваться, но понимала, что это для меня мало. Мне захотелось большего», — рассказывает блогер.

По ее словам, даже если бы она переехала в Уфу, то и оттуда бы уехала. Для нее мир не ограничивается одним регионом.

«Скучаю ли я по дому? Скорее нет. Я больше скучаю по своему детству, по тому времени, которое прошло. Потому что, когда я сейчас приезжаю, это совершенно другие ощущения. Как будто либо я поменялась, либо то место поменялось, либо вообще всё поменялось. И воспринимается это уже как не твой дом, а дом твоих родителей», — говорит Сизалтина.

Карьера: от моделинга до роли в «Следе»

В Москве Сизалтина занялась моделингом и проработала в этой сфере почти 8 лет.

«В кино я попала через моделинг. Вначале начала сниматься в клипах. Далее были знакомства, меня отправляли на разные кастинги — на танцевальные, на кастинги для фильмов», — рассказывает блогер.

Она подчеркивает, что всегда была активна: часто отправляла заявки, ходила на пробы, появлялась в профессиональном кругу. Так она получила эпизодическую роль в сериале «След».

Сейчас Сизалтина в декрете: ее дочери год и три месяца. Она взяла паузу в актерской работе, но не в творчестве. Блог стал для нее новым способом самовыражения: «Решила заняться блогом, чтобы скоротать дни, плюс это как хобби: я люблю монтировать и снимать видео. Всё, что я вижу, я об этом рассказываю и показываю».

А в семье какой уклад?

Блогер узнаёт, что беременна Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

Муж Сизалтины — татарин, выросший в Москве. В их семье говорят на трех языках: русском, башкирском и английском.

«Общаемся мы с мужем на русском. Муж говорит с дочкой на английском, я с дочкой говорю на русском и башкирском. У нас всё перемешано. Иногда я тоже могу на английском, но в целом стараюсь с дочкой говорить на русском и башкирском, перемешиваю языки. Мы просто хотим, чтобы дочка была двуязычным, даже трехъязычным ребенком», — говорит Сизалтина.

Блогер в родной деревне с дочерью Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)

Молодая мама признаётся, что хочет передать дочери любовь к Башкирии — ее природе, культуре, еде, традициям. И хотя это будет непросто, она намерена приложить все усилия.

«Мы планируем, чтобы она в будущем ездила к бабушке в деревню и напитывалась этой любовью, чтобы у нее были воспоминания о детстве, — это было бы здорово», — делится с нами Сизалтина.

Сизалтина в родной деревне Источник: sizalta / Instagram (экстремистская организация, запрещена в РФ)