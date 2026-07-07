Уже и еда стала роскошью? 80% россиян начали экономить на продуктах — чем это грозит экономике

Мясо стало особенно недоступным продуктом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Продукты в России стремительно дорожают. Покупатели пересчитывают каждый чек. Магазины всё чаще заманивают людей скидками, в стране бум дискаунтеров типа «Победы» и «Маяка», потому что россияне голосуют рублем — точнее, его отсутствием. Пока статистика фиксирует рост стоимости продуктовой корзины, эксперты предупреждают: проблема давно вышла за пределы гастрономии. Когда люди начинают экономить на еде, это становится вопросом не только семейного бюджета, но и здоровья экономики. Речь идет в том числе о продовольственной безопасности страны.

Продовольственная безопасность — это состояние экономики государства, при котором независимо от внешних факторов (колебаний мировых рынков, конфликтов) всем жителям страны гарантируется доступ к продовольствию в объеме, необходимом для поддержания здорового образа жизни, а также создаются социально-экономические условия для потребления рационального набора продуктов.

С начала 2026 года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала почти на 4% — на 3,99%. Самая дорогая корзина ожидаемо оказалась на Чукотке — более 20,4 тысячи рублей. В Камчатском крае — почти 13,4 тысячи. Для сравнения: в Мордовии минимальный набор продуктов стоит около 6,3 тысячи рублей, в Саратовской области — 6,5 тысячи.

Но куда красноречивее другая цифра. По данным социологов, уже 80% россиян экономят на продуктах. Причем чаще всего люди отказываются от «вредной» еды (типа чипсов) и сладостей (шоколада и мороженого), а еще ищут товары по акциям или переходят в дискаунтеры. При этом 83% опрошенных называют продукты самой подорожавшей категорией товаров в нынешнем году. Подробности — в материале MSK1.RU.

Экономия стала новой нормой

Результаты исследований отражают не какое-то временное явление, а перекошенную социальную структуру страны, считает председатель Союза предпринимателей и арендаторов России, экономист Андрей Бунич.

Бунич напоминает, что в России сравнительно невелика доля как очень богатых граждан, так и людей, находящихся за официальной чертой бедности. Основную массу населения составляют те, кого социологи витиевато назвали «классом ограниченного потребления». Это люди, которые формально не считаются бедными, но и свободных денег у них практически нет. После оплаты коммунальных услуг, налогов, кредитов и покупки самого необходимого на остальные расходы средств у них остается минимум.

И таких примерно 60% населения, говорит Бунич. Именно эта категория, по словам экономиста, сегодня определяет поведение российского потребительского рынка.

Когда дорожает еда, страдают все

Рост расходов на продукты — это не только проблема покупателей. Бунич обращает внимание, что увеличение затрат на питание автоматически сокращает так называемые дискреционные расходы — деньги, которые человек может потратить по своему усмотрению. Именно из этих средств оплачиваются фитнес-клубы, кафе, косметические услуги, одежда, бытовая техника, путешествия, развлечения и всё прочее.

Как отмечает Бунич, если после обязательных расходов свободных денег практически не остается, люди перестают покупать всё, что не относится к предметам первой необходимости. В результате начинает снижаться спрос далеко за пределами продуктового рынка.

«Если основная часть населения не имеет возможности тратить деньги сверх обязательных расходов, это неизбежно бьет практически по всему малому и среднему бизнесу», — подчеркивает Бунич.

По сути, каждый дополнительный рубль, ушедший на хлеб, молоко или картофель, — это рубль, который не попадет в сферу услуг, торговлю одеждой или индустрию развлечений. А это значит, что «продуктовая инфляция» уничтожает всю экономику изнутри.

Почему люди продолжают покупать даже подорожавшие продукты

На первый взгляд, кажется логичным: цены растут — спрос должен снижаться. Но в экономике всё устроено сложнее. Экономит Бунич напоминает о существовании так называемых товаров Гиффена — дешевых базовых продуктов, спрос на которые может даже увеличиваться при росте цен.

Так, если дорожает картофель, крупы или другие продукты первой необходимости, человек начинает экономить уже на более дорогой еде: мясе, фруктах, сладостях. То есть структура расходов меняется не в пользу разнообразного питания.

Экономист приводит простой пример: если выросла цена на картофель, покупатель скорее откажется от мандаринов или апельсинов (если он их ранее имел возможность покупать), чем перестанет покупать картофель.

Именно поэтому инфляция в сегменте базовых продуктов считается одной из самых опасных.

«Государство должно внимательно следить за тем, чтобы базовые продовольственные товары не дорожали. Это уже вопрос макроэкономической стабильности», — убежден Андрей Бунич.

По его мнению, продовольственная инфляция запускает цепную реакцию: население сокращает потребление — бизнес теряет клиентов — экономика недополучает внутренний спрос.

Но дело не только в деньгах

Впрочем, не все изменения в покупательском поведении объясняются исключительно ростом цен. Директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова считает, что за последние годы изменилось и само отношение россиян к еде.

По ее словам, покупатели действительно стали внимательнее выбирать продукты, однако причина заключается не только в экономии.

«Потребители стали более избирательными, но не только из-за цены. Производители серьезно переосмыслили подход к составу продуктов. Чистый состав, понятные ингредиенты, честная этикетка перестали быть нишевой историей и становятся новой нормой», — отмечает эксперт.

По словам Хасановой, современные покупатели всё чаще внимательно читают этикетки, сравнивают состав и стараются выбирать продукты более осознанно. Именно с этим связан отказ от чипсов, сладостей и прочих вредностей.

В общем, судя по мнению экспертов, российский рынок оказался перед непростой дилеммой. С одной стороны, россияне вынуждены считать деньги, а с другой — они всё меньше готовы мириться с некачественными продуктами. Ну а производителям приходится одновременно решать две задачи: удерживать цену и не терять качество. Кто моргнет первым?!