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Экономика Порядок назначения пенсий изменился: детали

Порядок назначения пенсий изменился: детали

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Минтруд утвердил перечень документов, необходимых для получения пенсий | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUМинтруд утвердил перечень документов, необходимых для получения пенсий | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Минтруд утвердил перечень документов, необходимых для получения пенсий

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России с 7 июля изменился порядок назначения пенсий. Минтруд утвердил новый пакет документов, необходимых для этого.

В приказе министерства говорится о назначении страховых пенсий, фиксированной выплаты к ним, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Новые правила, которые описаны в документе, заменят те, что действовали с 2021 года и объединят все требования в один закон.

Чтобы получать пенсию, человеку необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, подтвердить свой возраст, место жительства на территории РФ, гражданство, регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Если выплату получает иностранец, то ему потребуется документ о постоянном проживании в России.

Для получения пенсии по инвалидности понадобятся медицинские документы, подтверждающие этот факт. Также нужны будут сведения о трудовой деятельности, предшествовавшей началу проблем со здоровьем.

Если пенсию по случаю потери кормильца необходимо назначить ребенку, то нужно будет предоставить:

  • свидетельство о смерти кормильца;

  • документы, подтверждающие периоды работы, засчитываемые в трудовой стаж кормильца;

  • сведения, подтверждающие родственную связь ребенка со скончавшимся;

  • информацию об индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего кормильца;

  • документы о возрасте кормильца.

Для получения государственной пенсии по инвалидности военным, которые служили по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, потребуются следующие данные:

  • о сроках прохождения военной службы;

  • о том, что гражданин является инвалидом.

Важно помнить, что часть сведений Социальный фонд теперь подтверждает сам. Данные о страховом стаже, инвалидности, периодах работы и заработке берутся из того, что уже есть в распоряжении фонда, на единой цифровой платформе и по каналам межведомственного обмена. Получателю нужно будет принести только то, чего нет в реестрах.

Также меняется порядок выплаты социальной пенсии для детей, которые родились в течение 300 дней после смерти отца. Чтобы получить деньги, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке между родителями при наличии. Еще важно, чтобы отцовство подтвердил суд и были доказательства того, что мужчина при жизни хотел иметь детей. Заявление на пенсию можно подать через личный кабинет на сайте «Госуслуги», в отделении пенсионного фонда или в МФЦ

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Документ Минтруд Выплата
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