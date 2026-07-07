Порядок назначения пенсий изменился: детали

В России с 7 июля изменился порядок назначения пенсий. Минтруд утвердил новый пакет документов, необходимых для этого.
В приказе министерства говорится о назначении страховых пенсий, фиксированной выплаты к ним, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Новые правила, которые описаны в документе, заменят те, что действовали с 2021 года и объединят все требования в один закон.
Чтобы получать пенсию, человеку необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, подтвердить свой возраст, место жительства на территории РФ, гражданство, регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Если выплату получает иностранец, то ему потребуется документ о постоянном проживании в России.
Для получения пенсии по инвалидности понадобятся медицинские документы, подтверждающие этот факт. Также нужны будут сведения о трудовой деятельности, предшествовавшей началу проблем со здоровьем.
Если пенсию по случаю потери кормильца необходимо назначить ребенку, то нужно будет предоставить:
свидетельство о смерти кормильца;
документы, подтверждающие периоды работы, засчитываемые в трудовой стаж кормильца;
сведения, подтверждающие родственную связь ребенка со скончавшимся;
информацию об индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего кормильца;
документы о возрасте кормильца.
Для получения государственной пенсии по инвалидности военным, которые служили по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, потребуются следующие данные:
о сроках прохождения военной службы;
о том, что гражданин является инвалидом.
Важно помнить, что часть сведений Социальный фонд теперь подтверждает сам. Данные о страховом стаже, инвалидности, периодах работы и заработке берутся из того, что уже есть в распоряжении фонда, на единой цифровой платформе и по каналам межведомственного обмена. Получателю нужно будет принести только то, чего нет в реестрах.
Также меняется порядок выплаты социальной пенсии для детей, которые родились в течение 300 дней после смерти отца. Чтобы получить деньги, нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о браке между родителями при наличии. Еще важно, чтобы отцовство подтвердил суд и были доказательства того, что мужчина при жизни хотел иметь детей. Заявление на пенсию можно подать через личный кабинет на сайте «Госуслуги», в отделении пенсионного фонда или в МФЦ