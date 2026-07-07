Порядок назначения пенсий изменился: детали

Минтруд утвердил перечень документов, необходимых для получения пенсий Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России с 7 июля изменился порядок назначения пенсий. Минтруд утвердил новый пакет документов, необходимых для этого.

В приказе министерства говорится о назначении страховых пенсий, фиксированной выплаты к ним, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Новые правила, которые описаны в документе, заменят те, что действовали с 2021 года и объединят все требования в один закон.

Чтобы получать пенсию, человеку необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, подтвердить свой возраст, место жительства на территории РФ, гражданство, регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Если выплату получает иностранец , то ему потребуется документ о постоянном проживании в России.

Для получения пенсии по инвалидности понадобятся медицинские документы, подтверждающие этот факт. Также нужны будут сведения о трудовой деятельности, предшествовавшей началу проблем со здоровьем.

Если пенсию по случаю потери кормильца необходимо назначить ребенку, то нужно будет предоставить:

свидетельство о смерти кормильца;

документы, подтверждающие периоды работы, засчитываемые в трудовой стаж кормильца;

сведения, подтверждающие родственную связь ребенка со скончавшимся;

информацию об индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего кормильца;

документы о возрасте кормильца.

Для получения государственной пенсии по инвалидности военным , которые служили по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, потребуются следующие данные:

о сроках прохождения военной службы;

о том, что гражданин является инвалидом.

Важно помнить, что часть сведений Социальный фонд теперь подтверждает сам. Данные о страховом стаже, инвалидности, периодах работы и заработке берутся из того, что уже есть в распоряжении фонда, на единой цифровой платформе и по каналам межведомственного обмена. Получателю нужно будет принести только то, чего нет в реестрах.