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Страна и мир В Крыму прекратили продажу бензина, исключения — только для спецслужб

В Крыму прекратили продажу бензина, исключения — только для спецслужб

О ситуации сообщил глава региона

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Топливный кризис достиг своего пика | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUТопливный кризис достиг своего пика | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Топливный кризис достиг своего пика

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

Источник:

Аксенов Z 82 / Telegram

Согласно заявлению, топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма. Власти пообещали оперативно информировать о любых изменениях в ситуации на топливном рынке республики.

Из‑за логистических сложностей на Крымском полуострове с конца мая действуют ограничения на продажу топлива.

  • 22 мая на АЗС Севастополя введен лимит на отпуск бензина — максимум 20 литров в одни руки;

  • 29 мая ограничения на продажу топлива начали распространяться на территорию всего Крыма.

В Ростовской области из-за сложной логистики и высокого спроса как на дрожжах растут цены на бензин, а на некоторых АЗС возникли локальные сбои и ограничения на продажу. Как это скажется на аграриях, читайте здесь.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Крым Бензин Топливо
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Комментарии
12
Гость
1 час
А как щебетали, что проблем с топливом нет?!!!
Гость
1 час
Короче, правильно поступили те, кто хоть попытался заправиться впрок. Остальные теперь пересядут на велосипеды.
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Гость
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