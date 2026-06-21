В Крыму прекратили продажу бензина, исключения — только для спецслужб

Топливный кризис достиг своего пика Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс».

Источник: Аксенов Z 82 / Telegram

Согласно заявлению, топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма. Власти пообещали оперативно информировать о любых изменениях в ситуации на топливном рынке республики.

Из‑за логистических сложностей на Крымском полуострове с конца мая действуют ограничения на продажу топлива.

22 мая на АЗС Севастополя введен лимит на отпуск бензина — максимум 20 литров в одни руки;

29 мая ограничения на продажу топлива начали распространяться на территорию всего Крыма.