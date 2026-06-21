В Крыму прекратили продажу бензина, исключения — только для спецслужб

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона.
«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — написал Аксенов в своем канале на платформе «Макс».
Согласно заявлению, топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма. Власти пообещали оперативно информировать о любых изменениях в ситуации на топливном рынке республики.
Из‑за логистических сложностей на Крымском полуострове с конца мая действуют ограничения на продажу топлива.
22 мая на АЗС Севастополя введен лимит на отпуск бензина — максимум 20 литров в одни руки;
29 мая ограничения на продажу топлива начали распространяться на территорию всего Крыма.
В Ростовской области из-за сложной логистики и высокого спроса как на дрожжах растут цены на бензин, а на некоторых АЗС возникли локальные сбои и ограничения на продажу. Как это скажется на аграриях, читайте здесь.