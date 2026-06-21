Россиянам предлагают заключить контракт по телефону: почему на это опасно соглашаться. Новости 21 июня

Мошенники придумали новую схему обмана Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июня.

Неизвестные открыли огонь по людям в США

Неизвестные открыли стрельбу по толпе в Чикаго, США. Пострадали не менее 13 человек. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на полицию города. По данным издания, происшествие случилось в квартале Принстон-парк. Среди пострадавших люди от 17 до 47 лет, их госпитализировали.

Источник: Chitown_Crime_Chasers / X Источник: Chitown_Crime_Chasers / X

«Вечером на южной стороне города двое стрелявших из проезжающего автомобиля ранили по меньшей мере 13 человек», — говорится в сообщении телеканала.

АВС уточняет со ссылкой на следователей, что красный внедорожник подъехал к большой толпе, и двое человек, находившихся в машине, открыли огонь. После этого неизвестные скрылись с места происшествия.

Государство подарит гражданам земельные участки

Некоторые граждане России могут бесплатно получить землю. Такие участки выдают в рамках действующего законодательства либо по региональным программам поддержки. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, на земельный участок могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми. Однако для таких семей есть условия, которые нужно соблюсти.

«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье», — рассказал депутат изданию RT.

Отдельная категория, которая может рассчитывать на бесплатную землю, — это молодые специалисты, работающие в сельской местности. Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить участок.

«Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность. Если увольняется раньше — обязан вернуть землю», — объяснил Гаврилов.

В России стали жестче наказывать за подделку медсправок

В силу вступил закон, ужесточающий уголовную ответственность за подделку и оборот медицинских справок. Раньше такие преступления квалифицировались по общей статье 327 УК РФ, и максимальное наказание составляло два года колонии. Теперь за фиктивные документы можно получить до восьми лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Новую статью УК РФ внесли 427 депутатов разных фракций. Президент России Владимир Путин подписал закон 10 июня, он вступил в силу по истечении десяти дней.

Согласно тексту нового закона, наказание за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до четырех лет лишения свободы со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Наказание за подделку справки об отсутствии «инфекционного заболевания, опасного для окружающих» более жесткое и может предусматривать лишение свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом от 800 тысяч до 1,5 млн рублей.

Если преступление совершено организованной группой либо привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виновным может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.

Правила выдачи пенсии изменятся

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать без подачи заявления, то есть автоматически. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Проект соответствующего закона Минтруда РФ уже опубликован.

Вместо того чтобы самостоятельно подавать заявление в Социальный фонд России (лично, через МФЦ или на «Госуслугах»), будущий пенсионер получит уведомление о назначении выплат автоматически. Соцфонд примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, используя данные, которые уже есть в его системах. О назначении выплат фонд уведомит в течение трех рабочих дней.

«На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты», — отметила Стенякина в беседе с РИА Новости.

Новый порядок будет применяться:

к людям, выходящим на пенсию в установленном возрасте (женщины — с 60 лет, мужчины — с 65 лет);

к лицам, имеющим право на досрочный выход на пенсию (многодетные матери, родители детей с инвалидностью и др.).

Машина под управлением ИИ протаранила дом и насмерть сбила женщину

Смертельное ДТП произошло в городе Кэти (штат Техас): автомобиль Tesla, который, по предварительным данным, двигался в режиме автопилота, врезался в жилой дом. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Женщина, находившаяся в здании в момент аварии, была экстренно эвакуирована вертолетом в больницу, но медики не смогли ее спасти. Водитель электромобиля также пострадал. Правоохранители отмечают, что он был трезв и оказывает содействие следствию. Ему не предъявлены обвинения, обстоятельства ДТП выясняются.

Четыре человека погибли и 28 пострадали после атаки БПЛА на Керчь

Керченский полуостров атаковали беспилотники. По последним данным, четыре человека погибли, еще двадцать восемь получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Оперштаба Краснодарского края, с 21 июня временно приостанавливаются паромные перевозки через Керченскую переправу. Кроме того, из‑за запрета на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту водителям рекомендуется выбирать альтернативные дороги. Также Оперштаб сообщил, что в результате атаки БПЛА на Керченскую паромную переправу погиб один человек и произошел пожар на НПЗ.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона. Согласно сообщению губернатора, с 09:00 21 июня на крымских АЗС прекращена продажа бензина для физических и юридических лиц.

Подробности ЧП читайте в нашем материале.

В Приморье пропал вертолет

В Приморском крае с радаров пропал вертолет. R-44 летел из поселка Терней в Единку и потерял связь с наземными службами примерно в 12:00 по местному времени, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Вертолет выполнял лесоавиационные работы.

Сейчас на месте работают спасатели, идет поисково‑спасательная операция. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Его завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Прокуратура следит за ходом расследования. Информации о судьбе экипажа и пассажиров пока нет.

Дмитрий Дибров разбил голову и потерял сознание на вечеринке

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров получил серьезные травмы в результате несчастного случая в одном из развлекательных заведений столицы. Инцидент произошел вечером в клубе на улице Косыгина, расположенном на юге Москвы.

По информации источника, на который ссылаются наши коллеги из Starhit, 66‑летний Дибров находился в заведении и во время перемещения по клубу упал с лестницы. Падение привело к травмам головы, очевидцы сразу вызвали скорую помощь. Телеведущего госпитализировали.

Мужчина напал на детей в лагере

В Республике Тыва мужчина ворвался в детский лагерь «Орлёнок», который находится возле озера Чагытай, и напал на детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Нападавшему 25 лет (он родился в 2001 году), в момент происшествия молодой человек был пьян. Он попал в здание лагеря, где тогда находились около 30 детей. Мужчина ударил нескольких ребят и сломал мебель. Сотрудники лагеря сразу остановили нападавшего и передали его в руки полиции.

Всего пострадали 13 детей, их осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. При этом в Министерстве образования Тывы уточнили, что серьезные травмы получили двое подростков. Сейчас все дети чувствуют себя нормально. По факту нападения завели уголовное дело. Следователи сейчас изучают место происшествия: разбираются, что именно произошло, и проверяют, хорошо ли в лагере организована охрана.

Известно, что лагерь охраняют сторожа, а еще там есть тревожная кнопка — с ее помощью можно быстро вызвать помощь. Сотрудники ФГУП «Охрана» проверяли эту кнопку 18 июня, она работала исправно.

Мошенники предлагают россиянам заключить контракт по телефону

Депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал РИА Новости о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят россиянам и говорят, что предлагают службу по контракту, ссылаясь на то, что человек якобы раньше сам интересовался этим.

Злоумышленники начинают расспрашивать о личных данных и просят назвать код из пришедшего СМС‑сообщения. Они уверяют, что это нужно для «подтверждения личности». Но на самом деле этот код дает им доступ к вашему банковскому приложению. После этого аферисты могут оформить кредит или снять деньги с вашего счета.

Такая схема рассчитана на тех, кто действительно думает о службе по контракту. Но депутат подчеркнул, что никакие официальные органы не обзванивают людей с предложениями о контракте.

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