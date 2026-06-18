Машина скорой влетела в огромную фуру: погибли врачи и молодая пациентка. Новости 18 июня

Еще одного человека госпитализировали с травмами Источник: Прокуратура Республики Башкортостан / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 июня.

В Подмосковье рухнул самолет

В Сергиево‑Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного самолета Zlin Z42. Инцидент случился на аэродроме Вихрево — площадке для занятий малой авиацией, где базируется аэроклуб.

После падения самолет загорелся Источник: МЧС России / Telegram

По данным подмосковного МЧС, на борту находились два человека, оба погибли. Самолет разбился в 50 метрах от взлетно‑посадочной полосы при заходе на посадку. При ударе о землю воздушное судно загорелось, сообщают «Известия».

На земле жертв и пострадавших нет. Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу. Расследованием причин падения займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Организована проверка.

Умерла звезда фильма «Звонок»

Американская актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок», умерла в возрасте 35 лет. Трагедия произошла в одной из больниц Лос‑Анджелеса, сообщает портал TMZ.

Дэйви начала свою карьеру в раннем возрасте Источник: кадр из фильма «Звонок», режиссер Гор Вербински, США, Япония, 2002 год

По словам избранника актрисы, причиной смерти стали менингит и инфекция крови. Заболевание привело к сепсису и отказу органов. В начале июня Чейз госпитализировали с истощением.

Последние несколько лет в жизни актрисы были непростыми, у нее возникли серьезные проблемы с законом. В 2017 году ее задержали за нахождение в салоне угнанного BMW. Позже ей предъявили обвинения в причастности к смерти мужчины, актриса оставила его умирающим у входа в больницу. Затем последовало задержание за хранение наркотиков — тогда Чейз отпустили под залог.

После этих событий актриса практически исчезла из публичного пространства. Она прекратила сниматься в кино, удалилась из социальных сетей и редко появлялась на публике.

Источник: Городские медиа

США и Иран подписали меморандум

США и Иран подписали меморандум, который предусматривает прекращение военного противостояния и открытие Ормузского пролива. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на пресс‑секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.

Меморандум подписали президенты двух стран — Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. Процедура прошла дистанционно, в электронном формате.

«Когда текст подписывается высшими должностными лицами обеих стран, его нарушение, естественно, повлечет за собой более серьезные последствия. Учитывая наш прошлый опыт, мы предпочли, чтобы это произошло именно так», — заявил пресс‑секретарь МИД Ирана.

Документ состоит из 14 пунктов. Ключевые обязательства сторон:

США обязуются снять с Ирана все санкции.

Иран отказывается от производства и приобретения ядерного оружия. Контроль за обращением с ядерными материалами будет осуществляться под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

США и их союзники на Ближнем Востоке должны разработать программу восстановления Ирана с бюджетом не менее 300 миллиардов долларов.

Вашингтон начнет снятие военно‑морской блокады Ирана сразу после подписания меморандума — процесс должен завершиться в течение 30 дней.

Иран обязуется не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив на протяжении 60 дней после подписания документа.

Эксперт рассказал, как распознать скорые сокращения на работе

Бизнес‑эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, как понять, что в компании скоро начнутся сокращения. Зачастую тревожные сигналы появляются за несколько месяцев до официального объявления.

По словам специалиста, один из первых звонков — закрытие открытых вакансий и перераспределение обязанностей уволенных сотрудников между оставшимися работниками без повышения зарплаты. Это говорит о том, что компания стремится сократить расходы на персонал.

Трепольский перечислил и другие тревожные признаки:

урезание расходов на маркетинг, обучение персонала, корпоративные мероприятия и даже канцтовары;

затягивание согласования планов на следующий квартал;

частые закрытые совещания топ‑менеджмента;

привлечение внешних консультантов для аудита эффективности отделов;

изменения сроков выплаты премий, бонусов или компенсаций (например, за использование личного транспорта).

Эксперт также назвал признаки, которые могут указывать на угрозу для конкретного рабочего места:

исключение сотрудника из цепочки согласования важных документов;

передача его ключевых или наиболее интересных задач другим коллегам;

резкое сокращение объема работы.

Дмитрий Трепольский отмечает, что сейчас компании в первую очередь стремятся сократить затраты на персонал бэк‑офиса, сотрудников маркетинговых подразделений и работников отделов, чьи функции можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта.

Если раньше бизнес был готов нанимать самых разных специалистов, то теперь работодатели делают ставку на удержание только ключевых сотрудников, а остальные оказываются в зоне риска.

Бывший муж стендап‑комика Складчиковой баллотируется в депутаты Госдумы

В Оренбургской области первый претендент подал документы для участия в выборах в Государственную Думу. Это 31‑летний Антон Слепец, который является бывшим супругом стендап‑комика Виктории Складчиковой. О разрыве отношений артистка сообщила в апреле текущего года.

Бывший муж Виктории Складчиковой Антон Слепец баллотируется в депутаты Госдумы РФ Источник: Избирательная комиссия Оренбургской области / Max

Избирком Оренбургской области подтвердил факт подачи документов кандидатом и приступил к их проверке. В случае успешного прохождения этапа регистрации имя Антона Слепца будет включено в список участников предвыборной гонки по округу № 145.

Коммуналка снова вырастет

С 1 июля 2026 года тарифы на коммунальные услуги поднимут, такое повышение проходит каждый год. В среднем по стране цены вырастут на 5,4%. Это затронет оплату воды, отопления, газа, электричества и вывоза мусора.

При этом в разных регионах рост будет отличаться:

в Северной Осетии платеж станет больше всего на 3%;

в Новосибирской области — на 3,5%;

в Алтайском крае — на 3,7%.

Самые заметные изменения ждут жителей Москвы — там тарифы поднимут на 7,5%, а также Санкт‑Петербурга и Якутии — в этих регионах рост составит 6,5%.

Но это не все изменения в сфере ЖКХ. Подробнее читайте в нашем материале.

ОАЭ запретили детям младше 15 лет регистрироваться в соцсетях

Объединенные Арабские Эмираты ввели жесткие ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними. Согласно новым правилам, опубликованным Emirates News Agency, пользователям младше 15 лет теперь запрещено регистрироваться на онлайн‑платформах.

Требования к сервисам следующие:

обязательно проверять возраст пользователей;

блокировать аккаунты детей;

не делать исключений даже при наличии согласия родителей.

Для подростков в возрасте 15–16 лет предусмотрены отдельные ограничения:

контроль времени, проводимого в приложениях;

запрет на переписку с незнакомыми людьми.

Подобные инициативы уже обсуждают или внедряют в Канаде, Великобритании, Франции и Словакии. Власти приходят к выводу, что доступ к социальным сетям стоит разрешать не раньше достижения совершеннолетия.

Беспилотники массово атаковали Москву, есть жертвы

Утром 18 июня Московская область подверглась одной из самых массовых атак беспилотников. Системы ПВО уничтожили 194 БПЛА в небе над Московской областью. Как уточнил глава города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, нескольким дронам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода. Все аэропорты столицы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Подмосковье пострадали 17 человек, из них двое детей. Всего повреждения зафиксированы в семи округах. Пожары продолжают тушить, службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Налет беспилотников спровоцировал массовые задержки в аэропортах. Тысячи пассажиров прямо сейчас ожидают вылета в столичных аэропортах. С ночи задержано и отменено более 574 рейсов.

Всего над российскими городами за сутки было сбито 992 дрона, четыре крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, сообщило Минобороны.

В ответ российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они использовали ракеты, запущенные с земли и с воздуха, а также дальние беспилотники. Так военные ответили на атаки украинской стороны.

В результате поражены:

склад горючего в поселке Борисполь-2 (Киевская область);

нефтеперерабатывающий завод в Затурино (Полтавская область).

В Башкортостане скорая столкнулась с фурой

В Башкортостане случилась смертельная авария. На 80‑м километре дороги Кропачево — Месягутово — Ачит столкнулись скорая и грузовик.

Источник: Прокуратура Республики Башкортостан / Telegram

По данным прокуратуры республики, в аварии погибли два медработника и 20‑летняя девушка. Водитель скорой в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.