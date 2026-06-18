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Страна и мир Репортаж Три страны и четыре границы без прикрас. Фотограф проехал через Среднюю Азию без машины — что из этого вышло

Три страны и четыре границы без прикрас. Фотограф проехал через Среднюю Азию без машины — что из этого вышло

Видеоинструкция как надо отдыхать

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Такой вот отпуск

Источник:

Городские медиа

Отпуск — это время, которое кто-то использует, чтобы отдохнуть на солнце, а кто-то — чтобы отправиться в путешествие. К последним можно отнести и фотографа UFA1.RU. За время своего отпуска он проехал через три страны и четыре раза пересек границу.

Маршрут включал в себя Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Многие скажут, что можно было бы лететь прямым рейсом или ехать на поезде. Но настоящее путешествие — это про опыт и неизвестность. Поэтому решено было сделать круг через все три страны.

Во время путешествия использовались все возможные виды транспорта. Началось всё с поезда, где во время прохождения российско-казахской границы довелось довольно близко познакомиться с доблестными пограничниками. Затем был перелет до города Алматы.

Впоследствии было еще несколько перелетов, но основным способом передвижения был автобус. Именно на этом виде транспорта были пересечены все четыре границы между странами. Процесс здесь достаточно простой, но отнюдь не быстрый — в основном из-за того, что приходится ждать автобус.

Подробнее о необычном путешествии смотрите в видео выше.

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Булат СалиховБулат Салихов
Булат Салихов
Фотокорреспондент
Казахстан Узбекистан Средняя Азия Отпуск
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Комментарии
4
Гость
1 час
Хорошо живут а после постройки АЭС Сириусов и всего остального по плану будут жить ещё лучше
Гость
1 час
Когда коту нечего делать он на стены прыгает.
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Гость
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