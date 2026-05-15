Американке — автору детской книги об утрате — вынесли пожизненный приговор за убийство мужа. Видео

Американке — автору детской книги об утрате — вынесли пожизненный приговор за убийство мужа

Кури Ричинс вызывала восхищение и сочувствие, пока общественность не узнала, как цинично она расправилась с супругом

В США о Кури Ричинс заговорили в 2023 году. Мать троих сыновей после года со смерти мужа написала детскую книгу. Дрожащим голосом Кури говорила, что не могла смотреть, как страдают ее дети без отца. В книге «Ты со мной» она рассказала про мужчину, который после смерти наблюдает за сыном и поддерживает его.

«Я пыталась найти что-то, что помогло бы нам справиться с горем и объяснить моим детям, что то, что их отец погиб, не означает, что его нет с нами», — говорила Кури, выступая по ТВ.

Все сочувствовали сильной женщине. Однако уже через пару дней общественность Америки ошарашили: Кури задержали по подозрению в убийстве своего мужа. По материалам дела, Ричинс подмешала в коктейль супруга синтетический наркотик в дозе, в пять раз превышающей смертельную.

Адвокаты и Кури пытались надавить на жалость присяжных, но доказательства ее вины оказались неопровержимы. Вердикт всех присяжных — виновна в циничном убийстве ради денег.

13 мая 2026 года суд штата Юта приговорил многодетную мать к пожизненному заключению.

Из-за чего американка пошла на убийство — смотрите в видео выше.

Гость
15 мая, 19:39
Извращенцы эти янки!!! у нас за в тыщу раз большее просто пять лет или подписать предложат договор
Рекомендуем