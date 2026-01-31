«Покупаем малосольные огурчики у бабушки на рынке»: почему семья из Бельгии переехала в Ярославль

Ярослава и Оливье с сыном переехали из Бельгии в Россию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

48-летний Оливье Бриду вместе с женой Ярославой и двухлетним сыном Лео переехали в Россию из Бельгии в конце 2024 года. Новым домом для семьи стала Ярославская область. Сначала пара с ребенком обосновалась в Рыбинске, где открыла кафе уличной еды. А недавно решила перебраться в Ярославль.

В октябре 2025 года 76.RU пообщался с Оливье и Ярославой о том, почему они переехали в Россию и что их здесь удивило.

«Когда покажешь свою страну?»

Оливье родился в южной части Бельгии, где и провел первые 30 лет своей жизни. После этого он переехал в Брюссель. Занимался разными видами бизнеса. В основном все они были связаны с общепитом, гастрономией. У Оливье итальянские корни, его дед был коком на корабле. Внук решил пойти по его стопам.

Именно в Брюсселе четыре года назад он встретил Ярославу — дочь российских эмигрантов. Она родилась в России, но еще ребенком родители увезли ее за границу. Вся сознательная жизнь Ярославы прошла в Бельгии и других странах. Россию она почти не знала, но русским языком владеет довольно хорошо, так как на нем говорили в семье.

Оливье и Ярослава познакомились во время ланча в одном из ресторанов.

«На тот момент мы оба работали в винном секторе. И это была та тема, которая нас сблизила. Нам было о чем поговорить. С того момента мы больше не расставались», — рассказали Оливье и Ярослава.

Оказалось, что Оливье давно хотел побывать в России. После знакомства с Ярославой он почти сразу спросил: «Когда ты покажешь мне свою страну?» Для Ярославы Россия также была загадкой. На тот момент с ее последнего визита в страну прошло около 10 лет.

Как только Оливье и Ярослава приехали в Россию, поняли, что хотят здесь остаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Рыбинск — любовь с первого взгляда»

«Впервые вместе мы приехали в Россию в январе 2024 года. Буквально в первые же дни приняли решение, что хотели бы здесь жить», — рассказали Оливье и Ярослава.

Сначала пара посетила Москву, а потом, в августе 2024 года, во время своего второго визита в Россию решила съездить в Ярославскую область. И буквально влюбилась в русскую провинцию.

«Нам очень понравился Рыбинск. Это была любовь с первого взгляда. Мы решили, что этот маленький город станет идеальным местом, в котором может начаться наша новая жизнь в России. Для нас это казалось комфортнее, чем, допустим, сразу переезжать в мегаполис», — рассказал Оливье.

В итоге в декабре 2024 года семья окончательно перебралась в Россию.

Ярослава и Оливье познакомились в ресторане Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Здесь я чувствую себя в большей безопасности»

Оливье признался, что раньше очень мало знал о стране, в которую переехал.

«Много лет назад у меня было представление, что русские люди очень богатые. Они приезжали в Европу с большими деньгами и тратили их. При этом я знал, что были и очень бедные русские. Поэтому было не совсем понятно, как в России всё обстоит на самом деле. Когда началась СВО, было ощущение, что в России совсем небезопасно. По крайней мере, именно так ситуацию преподносили европейские медиа. Но когда мы приехали сюда, оказалось, что всё совсем иначе. Здесь я чувствую себя в большей безопасности, чем в любом месте Европы. Здесь больше порядка во всём», — констатировал Оливье.

Россияне, по словам бельгийца, оказались не такими суровыми, какими их считают многие европейцы.

«Есть клише, что русские чуть ли не в обнимку с медведями ходят, что все они суровые, много пьют. Но это не так. Русские теплые и открытые. Может быть, немного замкнутые, неразговорчивые, но это не признак надменности, а скорее особенность менталитета. Также мне показалось, что многие не уверены в себе, стеснительны. Но зато искренние», — отметил Оливье.

Паре из Бельгии понравились Ярославль и Рыбинск Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Оливье и Ярославу также приятно поразило отношение в России к семейным ценностям.

«Русские более семейные люди, чем бельгийцы. В Бельгии семья играет гораздо менее важную роль», — отметили они.

Большинство бельгийцев отдают детей в садики в 3–6 месяцев, чтобы оба родителя имели возможность работать. Причем условия в этих учреждениях гораздо хуже, чем в России.

«Вы не представляете, как вам повезло! Наш сын здесь ходит в обычный детский садик у дома. И мы очень счастливы, что у него есть такая возможность. Там очень хорошие воспитательницы. Ему очень нравится. У него там много друзей. Дети днем спят, их кормят теплой едой. В Бельгии такого нет: там нет кроватей, дети днем не спят, едят бутерброды, которые принесли из дома. Никаких каш, булочек, супов. Здесь же шикарные условия, и к тому же по цене это доступно любому человеку. В Бельгии за месяц пребывания ребенка в садике нужно заплатить 500 евро — это около 50 тысяч рублей», — рассказала Ярослава.

Семья из Бельгии сравнила особенности работы детских садов России и Европы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По мнению супругов, огромным плюсом России является то, что инфраструктура в стране буквально создана для детей.

«Здесь большое количество детских площадок, в ресторанах есть детские зоны. В Бельгии такого нет. Только находясь в России, я поняла, что будущее поколение как будто бы не имеет никакого значения для европейцев. Там не уделяется этому столько внимания, деньги тратятся на что-то другое. А здесь это считается нормой, всё сконцентрировано вокруг будущего детей. Нам это очень приятно видеть. Считаем, что нашему сыну повезло расти в России», — отметила Ярослава.

В семье Оливье и Ярослава общаются на французском языке. Но сын Лео уже больше говорит на русском. Более того, он понемногу становится патриотом России.

«Количество российских флагов, которые мы встречаем в городе, удивительно. Мы задумались, а где мы видели в последний раз бельгийский флаг. У нас сын уже знает цвета российского флага», — улыбаются Оливье и Ярослава.

Оливье и Ярославу подкупило заботливое отношение россиян к подрастающему поколению Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Удивили транспорт и коммуналка

В бытовой жизни в России иностранцы также увидели много преимуществ. Например, большим плюсом, по их мнению, является доступность коммунальных услуг.

«В Бельгии после ковида цены на электричество, газ, воду резко пошли вверх. Эти блага в стране становятся роскошью. Семьи смотрят, нельзя ли опустить температуру на полградуса, чтобы меньше платить за отопление. Позволить себе набрать воды в ванну могут далеко не все из-за стоимости ресурса. Сейчас очень много компаний становятся банкротами из-за того, что дорого оплачивать коммунальные услуги», — констатировал Оливье.

В сравнении с зарплатами в России дешевле и недвижимость.

«Мы сейчас смотрим дачи в пределах миллиона рублей. В Бельгии и за 10 миллионов ничего не купить. Дом, земля там стоят очень дорого. А здесь за приемлемую сумму ты можешь снимать квартиру, купить дачу, ездить на выходные туда и просто отдыхать», — удивляется Оливье.

В России бельгийцы также отметили хорошую работу общественного транспорта.

«Всё прекрасно организовано. Поезда всегда приезжают вовремя. В Бельгии с этим просто катастрофа. Там поезда опаздывают не на минуты, а на часы. Цена на проезд в России намного ниже, если смотреть пропорционально зарплатам. Такси примерно в 10 раз дешевле. А сам транспорт новее и чище», — подчеркнул Оливье.

Видеоистория пары из Бельгии, приехавшей в Россию Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Понравились сало и холодец

Отдельная тема — еда. Тем более что эта сфера особенно близка Оливье и Ярославе. Они признались, что привыкли к качественным продуктам. И в России, по словам пары, такие вполне можно найти. Среди местных блюд, которые особенно понравились Оливье, — сало и холодец.

«В Италии есть похожий продукт — гуанчале. Но там это один продукт, а здесь можно найти разные виды сала. Также есть и разные виды холодца. И все они очень вкусные», — отметил бельгиец.

Гуанчале — сыровяленые свиные щеки.

Также пара открыла для себя в России грузинскую кухню — хинкали, шашлык и другие блюда. Подобных ресторанов в Европе практически нет. Лучшие соленые огурцы, по мнению Оливье, тоже делают в России.

«Мне нравится покупать малосольные огурчики у бабушки на рынке, она их делает сама. Они потрясающе хрустят», — поделился Оливье.

Из русских блюд ему не понравилась только гречка. При этом Оливье и Ярослава отметили, что в России много хороших местных вин.

Оливье и Ярослава занялись в России ресторанным бизнесом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Привезли часть бельгийской культуры

Из еды бельгийцам в России не хватало только одного — привычной картошки фри.

«В Бельгии она считается национальным блюдом, как и бельгийский шоколад. Ее едят несколько раз в неделю. Но в России это блюдо везде готовят из замороженной картошки. И оно сильно отличается от бельгийского варианта», — рассказали Ярослава и Оливье.

Эту проблему пара решила весьма оригинально: они открыли в Рыбинске кафе бельгийской уличной еды «Фритики», где как раз готовят настоящую бельгийскую картошку фри и еще несколько блюд. Причем используют для этого местные продукты.

«Мы нашли картошку у ярославских фермеров. Она обжаривается несколько раз. Получается очень вкусно: снаружи кусочки хрустящие, а внутри мягкие. Посетители говорят, что ничего подобного раньше не пробовали. Эту часть бельгийской культуры мы привезли с собой», — говорят Оливье и Ярослава.

Они подчеркнули, что делают ставку на качество.

«У нас открытая кухня. Блюда готовятся прямо на глазах у посетителей. Всё честно и прозрачно. Мы считаем, что это важно», — говорят супруги.

Оливье и Ярослава недавно решили переехать в Ярославль и открыть здесь еще одно кафе — на улице Республиканской. Они говорят, что это будет пространство итальянской еды, музыки и искусства.

«Нас Ярославль очень заряжает и вдохновляет. Рыбинск меньше: на данный момент мы взяли от него всё, что могли. Ярославль красивый и динамичный. Здесь нет плотной застройки. Город дышит, и нам это нравится. Чувствуется, что местные жители более креативны и открыты новым идеям и проектам», — объяснили Оливье и Ярослава.

По словам пары, вести бизнес в России оказалось проще, чем в Бельгии.

«Здесь всё лучше организовано и более понятно, четко прописано, как действовать. В России меньше налоги, легче найти персонал. К тому же в Бельгии уже многие ниши заняты. Здесь же есть возможность роста и развития в любой сфере. Чувствуется, что экономика поднимается, очень многое развивается: строятся дороги, другие объекты, обновляется общественный транспорт и так далее. У всего, что ни взять, большое будущее в стране», — считают Оливье и Ярослава.