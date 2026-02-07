Такой красоты вы еще не видели! Лучшие кадры российской природы за 2025 год

Маяк Белюзек построили в 1930-е годы в Приморском крае, но он выглядит словно картинка из романа XIX века Источник: Элеонора Головёнкина / 100 кадров года 2ГИС 2025

Кто из нас не писал отзывы на сайтах карт и агрегаторов, дополняя всё это фотографиями? А между тем каждый такой снимок после публикации не висит мертвым грузом, он попадает в поле зрения нейросетей. За 2025 год они проанализировали 12 миллионов пользовательских кадров, и 2ГИС представил итоговую подборку самых красивых локаций. Давайте посмотрим, какие уголки природы покорили алгоритмы и наши сердца

Инзерские Зубчатки, Республика Башкортостан

По башкирской легенде, Инзерские Зубчатки — естественная граница между добром и злом. По одну ее сторону находится гора Ямантау, которая считается плохой, а по другую — священная гора Иремель.

Источник: Олег Чагодаев / 100 кадров года 2ГИС 2025

— Горный хребет Инзерские Зубчатки — нависающая над долиной реки Тирлян десятикилометровая гряда столбчатых скал, которые многовековое выветривание превратило в причудливых идолов, — гласит описание снимка.

Существует версия, что именно из этих мест в Вифлеем пришли волхвы с дарами для Иисуса. По другой легенде, здесь медитировал Заратустра — пророк, живший более 2000 лет назад.

Плато Бермамыт, Карачаево-Черкесская Республика

На первый взгляд может показаться, что это кадр из фильма о средневековых временах. Однако никаких замков и башен на самом деле тут нет, а только скалы, которые с годами образовали такие причудливые формы.

Источник: Татьяна Ефремова / 100 кадров года 2ГИС 2025

Антон Чехов и Михаил Лермонтов когда-то бродили по возвышенностям Бермамыта. По одной из легенд, Гитлер верил, что здесь находится вход в необыкновенную страну Шамбалу. В поисках врат туда он отправил небольшое войско и 13 монахов, которых, согласно преданию, принесли в жертву божествам. Говорят, что их души до сих пор живут в скалах и иногда можно увидеть, как каменные фигуры шевелятся.

Водопад Плакун, Пермский край

Нейросеть признала красивыми не только снимки дикой природы, но и деревенский пейзаж Дарины Чечулиной. На фотографии запечатлен ее путь к водопаду Плакуну, который получил свое название благодаря легенде. Согласно преданию, в одной из гор заключена девушка, разлученная с любимым. От горя она не может перестать плакать, и ее бесконечно катящиеся слезы образовали водопад.

Источник: Дарина Чечулина / 100 кадров года 2ГИС 2025

— Подвесной мост через реку Сылву по пути к водопаду Плакун. Шум воды, падающей с семиметровой высоты, и мелкие, как слезы, брызги — всё это создает ощущение, будто обрыв плачет, — рассказала автор фото Дарина Чечулина.

Домбай, Карачаево-Черкесская Республика

Если когда-то роботы начнут жить как люди, в отпуск они отправятся на Домбай. Жирные намеки искусственный интеллект оставляет уже сейчас: снимки оттуда нейросеть чаще других выбирала как самые красивые и полезные.

Источник: Вячеслав Туктамышев / 100 кадров года 2ГИС 2025

— В этих местах интересно не только кататься зимой, но и любоваться горами, водопадами и тысячелетними храмами летом, — перечислил автор снимка, чем можно заняться на Домбае.

Пинежский заповедник, Архангельская область

В Пинежском заповеднике среди вековых елей и пихт раскинулась целая сеть карстовых пещер — их больше 100. Многие пещеры покрыты кристаллами и сталактитами, возраст которых насчитывает не один десяток лет.

Источник: Алексей Кабанихин / 100 кадров года 2ГИС 2025

Кроме пещер заповедник также интересен своими обитателями. Тут живут рыси, бурые медведи и росомахи, а в реках водится редчайшая форель. Особенно впечатляет местная флора: здесь встречаются растения, пережившие ледниковый период.

Сопка Мишенная, Петропавловск-Камчатский

Самая высокая сопка — в центре Петропавловска-Камчатского. Ходит легенда, что ее название пошло из древности, когда боги упражнялись здесь в стрельбе из луков.

Источник: Александр Максин / 100 кадров года 2ГИС 2025

— С вершины сопки, излюбленного места парапланеристов и влюбленных, открывается вид на город, вулканы и Авачинскую бухту, — упомянули в описании к фотографии.

Гостиница «Тарелка», ​Карачаево-Черкесская Республика

Катя Лель была права, НЛО существует. Свой корабль инопланетяне приземлили на Домбае.

Источник: Динара Хайретдинова / 100 кадров года 2ГИС 2025

— Гостиница в виде летающей тарелки — одна из самых узнаваемых достопримечательностей горнолыжного курорта Домбай. Эту пластиковую конструкцию подарил Домбаю финский президент Урхо Кекконен в 1969 году. И в ней до сих пор можно жить, — написано на сайте 2ГИС.

Чуйский тракт, Республика Алтай

Чуйский тракт проходит через Горный Алтай, соединяя Новосибирск с границей Монголии. National Geographic признал Чуйский тракт одной из десяти самых живописных дорог мира.

Источник: Юлия Самойлова / 100 кадров года 2ГИС 2025

Неудивительно, что эту локацию нередко снимают в фильмах — как в военных и документальных, так и в фэнтези. Например, в сериале «Пока цветет папоротник» (18+) с Александром Петровым.

Вулкан Чикурачки, Сахалинская область

На фотографии можно увидеть что-то необычное — огромное облако или корабль пришельцев, скрытый туманом. Но это всего лишь столб дыма от вулкана Чикурачки. Он выбрасывает пепел регулярно, и в 2023 году дымовой шлейф растянулся на 90 километров.

Источник: Павел Шаяхметов / 100 кадров года 2ГИС 2025

— Один из самых активных вулканов Курильских островов последний раз извергался в 2016 году. А самое мощное извержение Чикурачки зарегистрировано в 1986 году, — прокомментировали фотографию на сайте 2ГИС.

Река Иркут, Иркутская область

Алиса Дмитриева сделала этот снимок по дороге к Шаманскому утесу. Скалы еще называют 33 Богатыря из-за того, что они своей формой напоминают выстроившихся в ряд воинов.

Источник: Алиса Дмитриева / 100 кадров года 2ГИС 2025

Когда-то по берегам этой реки ходили шаманы, все они также держали свой путь к утесу. На возвышенности они проводили ритуалы и жертвоприношения, чтобы задобрить богов.

Пик Закан, Карачаево-Черкесская Республика

Это мог бы быть кадр из фильма «Хоббит» (6+), но это настоящая фотография, сделанная в Карачаево-Черкесии. Пик Закан, вершина которого теряется за облаками, в шутку называют Тещин Зуб. Всё из-за острой формы горы, напоминающей клык.

Источник: Анастасия Лупоносова / 100 кадров года 2ГИС 2025

— Чтобы добраться до Заканского Седла с лучшим видом на пик, нужны внедорожник и трекинговые палки. На сам пик — только с альпинистским снаряжением, — предупреждают автор снимка.

Водопад Старцев, Кабардино-Балкарская Республика

Кабардино-Балкария славится своими удивительными пещерами, горами и водопадами. Вокруг них ходит множество легенд о несметных богатствах и сокровищах, которые хорошо спрятаны от посторонних глаз. Возможно, путь к одному из них укажет Водопад Старцев.

Источник: Роман Бабин / 100 кадров года 2ГИС 2025

— По отзывам пользователя 2ГИС, водопад спрятался за выступом скалы недалеко от дороги. Если не знать про него, то можно легко проехать мимо, — написано в описании к фотографии.

Софийский ледник, Республика Алтай

Софийский ледник видели лишь единицы. Сюда не водят туристические группы, а чтобы добраться самостоятельно, заядлые путешественники едут много часов на машине, а после еще добираться пешком. Всё это делается ради того, чтобы взглянуть на горы, которые были свидетелями зарождения человечества.

Источник: Оксана Швец / 100 кадров года 2ГИС 2025

Постепенно ледник тает, и в 2008 году археологи нашли рисунки первых людей, а также орудия труда. Неизвестно, какие еще клады из прошлого хранятся под слоем снега и льда.

Уральский Марс, Свердловская область

В России можно перенестись и на другую планету. В Свердловской области есть Троицко‑Байновское месторождение: из‑за добычи глины вся земля окрасилась в красный цвет с примесью оранжевого и голубого.

Источник: Андрей Шадрин / 100 кадров года 2ГИС 2025

Место прозвали Уральским Марсом из‑за фантастического ландшафта: он напоминает поверхность далекой планеты. Здесь видны причудливые глиняные холмы и обрывы, а также небольшие озера с водой необычных оттенков.

Траулер в Териберке, Мурманская область

Леонид Пяк показал вид на Баренцево море из рыболовного траулера. Ржавый корабль называют призраком и «Летучим Голландцем», так как он появился совершенно неожиданно в 2020 году на берегу Териберки. Внутри никаких вещей и упоминаний о владельце и экипаже.

Источник: Леонид Пяк / 100 кадров года 2ГИС 2025