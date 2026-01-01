Алкоголь и сигареты снова подорожали: что ждать покупателям в 2026 году

С 1 января 2026 года в России значительно повышаются минимальные розничные цены и акцизные ставки на алкогольную и табачную продукцию. Это коснулось крепкого алкоголя, пива, вина, сигарет, а также электронных сигарет и никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в приказах Минфина и Минсельхоза. Расскажем подробнее об изменениях.
Как изменятся цены на алкоголь
Согласно приказу Минфина, с нового года повышены минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Теперь за пол-литра водки нельзя будет просить менее 409 рублей (было 349 рублей). Бренди подорожал до 605 рублей (с 472 рублей), а коньяк — до 755 рублей (с 651 рубля) за 0,5 л.
Помимо этого, Минфин установил новые минимальные закупочные цены на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный спирт. Теперь его цена составляет 84 рубля за 1 л без учета акциза и НДС.
Индексация акцизов на несколько лет вперед
Помимо МРЦ, на алкоголь повышаются и акцизы, причем ставки утверждены до 2028 года включительно.
Пиво, сидр, медовуха: для напитков крепостью до 8,6% акциз вырастет с 30 рублей за литр в 2025 до 33 рублей в 2026, 34 — в 2027 и 35 — в 2028 году. Для крепкого пива (свыше 8,6%) ставка увеличится с 56 до 62 рублей в 2026 году;
вино: акциз на вино вырастет со 113 до 148 рублей за литр, на игристое вино — со 125 до 160 рублей;
крепкий алкоголь (свыше 18%): ставка поднимется до 824 рублей за литр безводного спирта;
безалкогольное пиво и напитки с сахаром: на эту продукцию с 2026 года вводится акциз в размере 11 рублей за литр. Для безалкогольного пива без сахара ставка останется нулевой.
Как изменятся цены на табак
Минсельхоз с 1 января 2026 года установил новые минимальные розничные цены на следующую продукцию:
сигареты: пачка не может стоить дешевле 153 рублей;
электронные сигареты: 1 мл жидкости в картридже — 90 рублей, во флаконе — 72 рубля, в одноразовом устройстве — 120 рублей;
продукция с нагреваемым табаком: 1 грамм — не менее 24 рублей;
бестабачные смеси: 1 грамм — от 2 до 3 рублей в зависимости от размера упаковки.
Повышение акцизов до 2028 года
Акцизы на всю табачную и никотиновую продукцию также проиндексированы выше уровня инфляции:
сигареты и папиросы: акцизная ставка составит 3409 рублей за тысячу штук + 18% от максимальной розничной цены (не менее 4630 рублей за тысячу) в 2027 году, с дальнейшим ростом в 2028;
электронные системы: акциз на жидкости вырастет с 49 руб/мл в 2026-м до 51 рубля в 2027 и 53 рублей в 2028-м;
изделия с нагреваемым табаком: один из самых высоких акцизов — 11 352 руб/кг в 2027-м (с 10 915 в 2026-м);
прочая продукция: повышаются ставки на сигары, табак для кальяна, жевательный табак и никотиновое сырье.