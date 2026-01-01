Алкоголь и сигареты снова подорожали: что ждать покупателям в 2026 году

Вредные привычки сильно ударят по кошельку Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С 1 января 2026 года в России значительно повышаются минимальные розничные цены и акцизные ставки на алкогольную и табачную продукцию. Это коснулось крепкого алкоголя, пива, вина, сигарет, а также электронных сигарет и никотиносодержащей продукции. Об этом говорится в приказах Минфина и Минсельхоза. Расскажем подробнее об изменениях.

Как изменятся цены на алкоголь

Согласно приказу Минфина, с нового года повышены минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Теперь за пол-литра водки нельзя будет просить менее 409 рублей (было 349 рублей). Бренди подорожал до 605 рублей (с 472 рублей), а коньяк — до 755 рублей (с 651 рубля) за 0,5 л.

Помимо этого, Минфин установил новые минимальные закупочные цены на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и денатурированный спирт. Теперь его цена составляет 84 рубля за 1 л без учета акциза и НДС.

Индексация акцизов на несколько лет вперед

Помимо МРЦ, на алкоголь повышаются и акцизы, причем ставки утверждены до 2028 года включительно.

Пиво, сидр, медовуха : для напитков крепостью до 8,6% акциз вырастет с 30 рублей за литр в 2025 до 33 рублей в 2026, 34 — в 2027 и 35 — в 2028 году. Для крепкого пива (свыше 8,6%) ставка увеличится с 56 до 62 рублей в 2026 году;

вино : акциз на вино вырастет со 113 до 148 рублей за литр, на игристое вино — со 125 до 160 рублей;

крепкий алкоголь (свыше 18%) : ставка поднимется до 824 рублей за литр безводного спирта;

безалкогольное пиво и напитки с сахаром: на эту продукцию с 2026 года вводится акциз в размере 11 рублей за литр. Для безалкогольного пива без сахара ставка останется нулевой.

Как изменятся цены на табак

Минсельхоз с 1 января 2026 года установил новые минимальные розничные цены на следующую продукцию:

сигареты : пачка не может стоить дешевле 153 рублей;

электронные сигареты : 1 мл жидкости в картридже — 90 рублей, во флаконе — 72 рубля, в одноразовом устройстве — 120 рублей;

продукция с нагреваемым табаком : 1 грамм — не менее 24 рублей;

бестабачные смеси: 1 грамм — от 2 до 3 рублей в зависимости от размера упаковки.

Повышение акцизов до 2028 года

Акцизы на всю табачную и никотиновую продукцию также проиндексированы выше уровня инфляции: