«Плачут, что денег нет? Прибедняются!»: как российские пенсионеры встретили Новый год и что было у них на столе — видео

А еще мы спросили у бабушек и дедушек, кем они работали и какую пенсию получают

62
—&nbsp;Что будет у вас на новогоднем столе?—&nbsp;Что Бог пошлет, то и будет | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Что будет у вас на новогоднем столе?—&nbsp;Что Бог пошлет, то и будет | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Что будет у вас на новогоднем столе?

— Что Бог пошлет, то и будет

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Съемочная группа 63.RU решила спросить у пожилых людей в торговых рядах накануне Нового года, на что хватает их пенсии и кем они работали всю жизнь. А еще с какими блюдами они встречают новый, 2026 год и от чего в этот праздник им пришлось отказаться? Подробности — в материале наших коллег.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Первым делом подходим к бабушке, которая скромно стоит на крыльце одного из магазинов вдали от рынка. Она продает сосновые и еловые ветки.

— Ой, да у меня всё будет, — заверяет пенсионерка.

— Перечислите.

— Курица жареная будет.

— А от чего-то отказались в этом году из-за роста цен?

— Выключи, — пожилая женщина отодвигает микрофон рукой. — Я тебе скажу: всё у меня есть. И пенсия у меня есть, и здоровье есть. Казалось бы, мне 84 года! Нормально. Вот сейчас у меня тут сосна, ель, кедр. Трудиться надо.

Из уважения к просьбе эту часть ее речи мы не стали включать в видео. Впрочем, позже собеседница согласилась повторить ту же мысль на камеру даже более развернуто.

— Можно жить хорошо. Надо просто не обижаться на судьбу. Люди обижаются. «А что ты сделал?» — первый вопрос. Надо вставать, работать. Люди ничего не имеют и хотят, чтобы им всё сыпалось сверху. Я диплом получила, зарплата 48 рублей поначалу была, а сейчас молодежь говорит, что 20 тысяч не деньги. И по тем временам моя зарплата копейками была. Тоже хотелось и поесть вкусно, и одеться как-то. Шубами асфальт не мели, как вы сейчас метете. Если пальто хотели, надо было драп купить, деньги на воротник собрать. На шапку тоже копить приходилось.

 А где работали?

— В детском саду, 36 лет. Молодая пришла и старая ушла. Была руководителем.

 А пенсия у вас сейчас какая?

— 32 тысячи рублей.

 Хватает на всё?

— Я довольна, нормально. У меня дача, которая мне помогает. Куры есть.

Чуть отойдя от крыльца с неунывающей бабушкой, останавливаем следующую участницу опроса. Нине Васильевне 70 лет, за плечами карьера экономиста в республиканском управлении инкассации в Казахстане, Министерстве лесного хозяйства и Министерстве путей сообщения. Она охотно показывает нам только что купленный виноград и делится планами на праздник:

— Что будем готовить? Как обычно, всё из ресторана. Да, как ни странно. Я не шучу. У нас с мужем будет 50 лет со дня свадьбы. И сын с дочкой устроят нам праздник.

 А из какого ресторана?

— Вот этого я не могу вам сказать. Из самого лучшего!

 В этом году от чего-то пришлось отказаться из-за роста цен?

— Вы знаете, нам не приходится, потому что у нас есть дети, которые нам помогают. Один генерал. Вторая, извините меня, тоже обеспеченная. Ни от чего мы не отказываемся. Дай бог каждому таких детей!

Торговля на улице Гагарина развернулась еще в 90-х. И за тридцать лет здесь, по сути, мало что изменилось | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUТорговля на улице Гагарина развернулась еще в 90-х. И за тридцать лет здесь, по сути, мало что изменилось | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Торговля на улице Гагарина развернулась еще в 90-х. И за тридцать лет здесь, по сути, мало что изменилось

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Прилавки с шапками и ночными сорочками перемежаются с… | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUПрилавки с шапками и ночными сорочками перемежаются с… | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Прилавки с шапками и ночными сорочками перемежаются с…

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

…мясными, рыбными и фруктовыми лавками | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU…мясными, рыбными и фруктовыми лавками | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

…мясными, рыбными и фруктовыми лавками

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Тут до сих пор торгуют молоком из бойлера, а пенсионеры, несмотря на мороз, выстаиваются на улице в очередь за колбасой | Источник: Алексей Ногинский / 63.RUТут до сих пор торгуют молоком из бойлера, а пенсионеры, несмотря на мороз, выстаиваются на улице в очередь за колбасой | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Тут до сих пор торгуют молоком из бойлера, а пенсионеры, несмотря на мороз, выстаиваются на улице в очередь за колбасой

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Ближе к рынку и автобусной остановке пенсионеры, что называется, пошли кучнее. Только успевай тормозить и опрашивать.

 Что у вас будет на новогоднем столе? — окликаем даму в шапке-чалме.

— У меня всегда в холодильнике всего много. Поэтому открою, посмотрю, какие продукты есть. Из того и приготовлю. Обычный набор: оливье, курица, рыба, мясо. Икра. Как же без нее? Мандарины.

 От чего-то отказались?

— Ну я могу себе всё позволить.

Экономить на праздничном столе не планирует и другая участница опроса, бывшая воспитательница детсада. Ее пенсия — 23 тысячи в месяц, еще 35 тысяч получает муж.

— Совершенно ни от чего не отказалась. Рыбу красную уже купила. Икру куплю. Утка уже лежит. У меня всё есть. Всё позволю себе.

—&nbsp;Ничего у меня не будет на новогоднем столе.—&nbsp;Почему ничего?—&nbsp;Пост еще | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Ничего у меня не будет на новогоднем столе.—&nbsp;Почему ничего?—&nbsp;Пост еще | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Ничего у меня не будет на новогоднем столе.

— Почему ничего?

— Пост еще

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Не стала жаловаться нам на рост цен и бывшая работница заводов Масленникова и КИНАПа:

— Я в 40 лет по первой категории вредности вышла на пенсию, делала угольные фильтры к противогазам на КИНАПе.

 Хватает пенсии?

— Я дорогие больно-то продукты не покупаю. Обычные. Как всегда. У меня ничего не меняется. Мы с мужем живем, так что пенсии вполне хватает. Не жалуемся. Даже еще помогаем внукам, правнучкам.

Пробуем узнать мужское мнение у продавца квашеной капусты. Пенсионер сидит за доской объявлений, чуть дальше от импровизированного прилавка с пластиковыми контейнерами и сумкой на колесах.

«Капуста квашеная с уксусом и яблоком, очень вкусная»,&nbsp;— сообщается в написанном от руки объявлении | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU«Капуста квашеная с уксусом и яблоком, очень вкусная»,&nbsp;— сообщается в написанном от руки объявлении | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Капуста квашеная с уксусом и яблоком, очень вкусная», — сообщается в написанном от руки объявлении

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

 Денег хватает на новогодний стол?

— Если не хватит, найдем. Сейчас время такое, деньги сами ходят, — уверен в себе предприимчивый мужчина.

У прилавка с фруктами перехватываем Валентину Павловну. До выхода на пенсию она проектировала дороги и мосты.

—&nbsp;От чего-то приходится отказываться?—&nbsp;Конечно. От всего! —&nbsp;сходу признается Валентина Павловна | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;От чего-то приходится отказываться?—&nbsp;Конечно. От всего! —&nbsp;сходу признается Валентина Павловна | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— От чего-то приходится отказываться?

— Конечно. От всего! — сходу признается Валентина Павловна

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

 — У меня в меню на Новый год картошка, капуста и огурцы. Такую рыбу, какую я хочу, не могу себе позволить. И мясо очень дорого стоит.

 Не хватает из-за того, что пенсия у вас маленькая?

— По сравнению с другими нормальная. У меня есть правнучки, нужно выделить деньги им на подарочки.

 Вы только в этом году рыбу не стали покупать?

— Нет, давно не покупаю. Мне сын каждый раз на Новый год рыбу приносит красную, — огорошивает напоследок экс-проектировщица.

А вот Лидия Ивановна выходит из рыбного мини-мага с покупками.

— Вот, икры взяла. Она лопнутая, но всё же 350 рублей, а не 2500. На Новый год и рыбка будет. Всё берем понемножку. Хватает, потому что я работающий пенсионер. А на одну пенсию не хватит.

 Кем работаете?

— Медсестра, 50 лет стажа.

 Большая пенсия?

— Ну-у-у, 25–26 тысяч рублей. Но всё равно это мало. Приходится работать.

—&nbsp;Лет до 70 поработаю,&nbsp;— делится планами Лидия Ивановна | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Лет до 70 поработаю,&nbsp;— делится планами Лидия Ивановна | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Лет до 70 поработаю, — делится планами Лидия Ивановна

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Цены на икру впечатлили и экс-бухгалтера Ирину Мстиславовну.

— От чего отказались в этом году? От икры: на нее бешеные цены! А так на столе будет зимний салат, под шубой, стейки из лосося, холодец. Яблоки у нас еще свои есть, замороженные клубника и малина с дачи.

—&nbsp;Форель в прошлом году стоила 1200 рублей за килограмм, в этом&nbsp;— 1300 рублей. У кальмаров за год не изменилась цена. Икра подорожала уже года три назад. И каждый год ее стоимость подрастает. Сказали, что в этом году лосося и горбуши много. Но они всё равно подорожали,&nbsp;— рассказывает о рыбной инфляции Татьяна | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Форель в прошлом году стоила 1200 рублей за килограмм, в этом&nbsp;— 1300 рублей. У кальмаров за год не изменилась цена. Икра подорожала уже года три назад. И каждый год ее стоимость подрастает. Сказали, что в этом году лосося и горбуши много. Но они всё равно подорожали,&nbsp;— рассказывает о рыбной инфляции Татьяна | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Форель в прошлом году стоила 1200 рублей за килограмм, в этом — 1300 рублей. У кальмаров за год не изменилась цена. Икра подорожала уже года три назад. И каждый год ее стоимость подрастает. Сказали, что в этом году лосося и горбуши много. Но они всё равно подорожали, — рассказывает о рыбной инфляции Татьяна

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Продавец одного из рыбных мини-магов Татьяна на падение спроса на свой товар не жалуется.

— Берут!

 И пенсионеры?

— Пенсионеры в том числе. Вы загляните как-нибудь на ярмарку в «Экспо-Волге», где продают камчатских рыб, вот всё рекламируют по ТВ. Икра там не 9000 стоит, а 12 000. И форель вот такая у нас 1700 рублей, а там — 2500. И там очередь стоит из пенсионеров за этой икрой — не протолкнуться. Поэтому пенсионер пенсионеру рознь, — делится наблюдениями Татьяна.

—&nbsp;К нам приходят и говорят, что уже в «Экспо-Волге» взяли. А сами плачут, что денег нет. Значит, есть. Прибедняются просто,&nbsp;— считает Эльмира | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;К нам приходят и говорят, что уже в «Экспо-Волге» взяли. А сами плачут, что денег нет. Значит, есть. Прибедняются просто,&nbsp;— считает Эльмира | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— К нам приходят и говорят, что уже в «Экспо-Волге» взяли. А сами плачут, что денег нет. Значит, есть. Прибедняются просто, — считает Эльмира

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

—&nbsp;На Новый год будет салат оливье, селедка под шубой, креветки, кальмары, семга, икра. Всё, что хотите,&nbsp;— перечисляет свое меню одна из прохожих | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;На Новый год будет салат оливье, селедка под шубой, креветки, кальмары, семга, икра. Всё, что хотите,&nbsp;— перечисляет свое меню одна из прохожих | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— На Новый год будет салат оливье, селедка под шубой, креветки, кальмары, семга, икра. Всё, что хотите, — перечисляет свое меню одна из прохожих

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Продавщица в мясном ларьке, наоборот, говорит о падении спроса:

— Раньше брали хорошо, а сейчас прямо слабовато. Говорят: «Подумаем, посмотрим, еще придем». За год процентов на 10, наверное, цена на мясо увеличилась.

— Больше! — грохочет за кадром седобородый, удивительно похожий на Деда Мороза пенсионер Владимир.

В каждой руке у него по клюшке, за спиной — рюкзак, между лямками которого на шнурке он подвесил пакеты с продуктами.

—&nbsp;Стол будет, конечно, очень бедненький по сравнению с тем, что был раньше. А про меня-то что говорить? Я восемь десятков лет живу. Изменилась очень сильно жизнь.—&nbsp;Что именно у вас в этом году на праздник будет?—&nbsp;Под шубой вот жена с дочкой будут делать, зимний салат. Вот сейчас супруга отварила на холодец рульку и свиные ножки. Рыбу купим. Вот здесь семга дикая продается. Ее засолим. Потому что икру взять невозможно! | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Стол будет, конечно, очень бедненький по сравнению с тем, что был раньше. А про меня-то что говорить? Я восемь десятков лет живу. Изменилась очень сильно жизнь.—&nbsp;Что именно у вас в этом году на праздник будет?—&nbsp;Под шубой вот жена с дочкой будут делать, зимний салат. Вот сейчас супруга отварила на холодец рульку и свиные ножки. Рыбу купим. Вот здесь семга дикая продается. Ее засолим. Потому что икру взять невозможно! | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Стол будет, конечно, очень бедненький по сравнению с тем, что был раньше. А про меня-то что говорить? Я восемь десятков лет живу. Изменилась очень сильно жизнь.

— Что именно у вас в этом году на праздник будет?

— Под шубой вот жена с дочкой будут делать, зимний салат. Вот сейчас супруга отварила на холодец рульку и свиные ножки. Рыбу купим. Вот здесь семга дикая продается. Ее засолим. Потому что икру взять невозможно!

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

— Вот на холодец сейчас я брал рульку по 450 рублей, а раньше она больше 200 рублей и не стоила, — вспоминает, как за два года изменились цены, пенсионер. — Одно я могу сказать: радоваться нечему. Выступать с трибуны и рассказывать, как правительство старается помочь, здорово. Но я говорю, что надбавку, которая будет к пенсии, цены сожрали! Нет пенсии в деньгах, чтоб что-то купить, себя побаловать. Очень-очень всё дорого. Вот говорят: «Контроль за ценами нельзя устанавливать, получится дефицит». Контроль нельзя, но что-то можно было сделать? На то и государство ведь, чтобы регулировать. Ну не будем мы покупать, пусть всё лежит в изобилии. Это не значит, что людей, которые торгуют, нужно как-то урезать. Они ведь тоже не могут задарма работать. У них тоже дети, их тоже нужно кормить. Мы все это понимаем. Но изменение цен в 3–5–7, в 10 раз! Видимо, здесь что-то должно на себя государство брать.

 А где вы работали?

— Я в «Аэрофлоте» работал инженером. Пенсия у меня обычная.

 25 тысяч?

— Ну сейчас у меня под тридцатник подъехала. Я с 14 лет работаю.

—&nbsp;Селедка стоит 380 рублей, килька&nbsp;— 500 с чем-то, а скумбрия&nbsp;— 850 рублей. Дороже мяса уже,&nbsp;— делятся наблюдениями со съемочной группой 63.RU стоящие в очереди за колбасой | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU —&nbsp;Селедка стоит 380 рублей, килька&nbsp;— 500 с чем-то, а скумбрия&nbsp;— 850 рублей. Дороже мяса уже,&nbsp;— делятся наблюдениями со съемочной группой 63.RU стоящие в очереди за колбасой | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Селедка стоит 380 рублей, килька — 500 с чем-то, а скумбрия — 850 рублей. Дороже мяса уже, — делятся наблюдениями со съемочной группой 63.RU стоящие в очереди за колбасой

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Наталья Викторовна, бывший врач-терапевт, говорит, что на пенсии отказалась от излишеств:

— От конфет, от колбасных изделий. Они мне не нужны сейчас. Лучше и натуральней сало. Но, в принципе, я не голодаю, ни в коем случае. Давайте я пожелаю всем благополучия и благоденствия. Вот благополучие — такое большое понятие, которое включает в себя много чего. А благоденствие — это доброе вознаграждение за труд. Так в Библии написано. Так что вот этого желаю.

Своим трудом живет и содержит четверых детей вдова из села Александровка Кинельского района Елена.

— Работаю соцработником 3 раза в неделю, а в свободное время приезжаю в Самару торговать, чтобы можно было на стол накрыть и в праздники, и во все остальные дни. В меню на Новый год у нас всё, что вырастили. Картофель? Есть! Солености? Пожалуйста! Мясо — свинина, говядина, крольчатина, курятина — есть. Грибы своей засолки. Ну на красную икру, может быть, заработаем, — Елена обводит рукой прилавок с огромными тушками гусей, картошкой, мочеными яблоками, банками с соленьями и вареньями. — Со своего подворья всё. Сама выращиваю, сама обрабатываю.

 Какой это труд великий! Как вы вытягиваете?

— Нормально. Второй год одна. Муж умер. А в детских отказали, так как доход чересчур большой, — с горькой иронией объясняет Елена. — При назначении пособия учитывают пенсию по потере кормильца и всё считается «грязными», до вычета налогов. А людям не хватает всего. Я вот сама пошла рыбу покупать. Цена просто неподъемная: 1000 рублей за килограмм мойвы, пикша — 600 рублей. Это же дикость!

—&nbsp;Вот своя картошка&nbsp;— 150 рублей. Иной раз бабушка, которая хочет натуральную картошку, без химии, не магазинную, подойдет, посмотрит, две штучки возьмет. И с продажей молочных продуктов такая же система. Да везде! Пенсионеры подходят, хотят купить, но не могут | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Вот своя картошка&nbsp;— 150 рублей. Иной раз бабушка, которая хочет натуральную картошку, без химии, не магазинную, подойдет, посмотрит, две штучки возьмет. И с продажей молочных продуктов такая же система. Да везде! Пенсионеры подходят, хотят купить, но не могут | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Вот своя картошка — 150 рублей. Иной раз бабушка, которая хочет натуральную картошку, без химии, не магазинную, подойдет, посмотрит, две штучки возьмет. И с продажей молочных продуктов такая же система. Да везде! Пенсионеры подходят, хотят купить, но не могут

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

По словам Елены, всплеск покупательской способности она наблюдает только три дня в месяц: когда приходят зарплаты, пенсии и детские пособия:

— Всё остальное время тихо-тихо. Никого нет.

—&nbsp;Экономим на всём,&nbsp;— говорит пенсионерка, представившаяся бабушкой Машей.—&nbsp;Конкретно на чем?—&nbsp;Конкретно на всём. Где подешевле берем. Фрукты иногда знакомые продавцы откладывают помягче мне: зубов уже нет. Мясо мне по здоровью нельзя | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU—&nbsp;Экономим на всём,&nbsp;— говорит пенсионерка, представившаяся бабушкой Машей.—&nbsp;Конкретно на чем?—&nbsp;Конкретно на всём. Где подешевле берем. Фрукты иногда знакомые продавцы откладывают помягче мне: зубов уже нет. Мясо мне по здоровью нельзя | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Экономим на всём, — говорит пенсионерка, представившаяся бабушкой Машей.

— Конкретно на чем?

— Конкретно на всём. Где подешевле берем. Фрукты иногда знакомые продавцы откладывают помягче мне: зубов уже нет. Мясо мне по здоровью нельзя

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

А вот пенсионер Рафаил оказался более оптимистичен в своих наблюдениях:

— Я бы не сказал, что у нас народ бедный. Вон сколько машин. В наше время, в 70-е, во дворе пара машин стояла, и всё.

 Вам лично пенсии хватает?

— У меня 27 тысяч рублей пенсия, одному хватает. Но я работаю в охране еще. Новый год как раз встречу на посту.

—&nbsp;А до пенсии где работали?—&nbsp;Где только не работал: и на заводе и, как говорится, «по морям, по волнам»,&nbsp;— отшучивается Рафаил | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU —&nbsp;А до пенсии где работали?—&nbsp;Где только не работал: и на заводе и, как говорится, «по морям, по волнам»,&nbsp;— отшучивается Рафаил | Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— А до пенсии где работали?
— Где только не работал: и на заводе и, как говорится, «по морям, по волнам», — отшучивается Рафаил

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

— Я же советский человек, молодежь 70-х годов. Для нас, наверное, праздник как обычный день уже давно. Я взрослый, старый уже человек, мне тоже хочется, конечно, сказки. Но не получается…

А вам хватает денег на новогодний стол?

Да, беру всё, что хочу
В целом да, но кое-что не могу себе позволить
Нет, беру всё по минимуму
А мне вообще в Новый год застолье не нужно

Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
