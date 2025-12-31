«Объяснение красивое»: историк рассказал, как появилась традиция чокаться бокалами во время застолья

Как появилась традиция чокаться бокалами на праздниках Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Одним из неотъемлемых атрибутов любого торжества является звон бокалов. А задумывались ли вы, в какой момент люди решили чокаться, когда отмечают какое-то событие? Мы обратились к историку из Ярославля Виктору Куликову, чтобы узнать, как зародилась эта традиция и почему она стала неотъемлемой частью праздничных мероприятий.

По словам эксперта, ритуал чоканья намного древнее, чем большинство наших современных праздников.

— Мы можем не сомневаться, что наши предки чокались или делали что-то подобное. Ритуал мог возникнуть на пирах или тризнах, на традиционных русских свадьбах. Традиция вполне себе и ярославская тоже, — объяснил Виктор Куликов.

Тризна — комплекс языческих погребальных обрядов у восточных славян, либо их часть, состоявшая из песен, плясок, пиршества и воинских состязаний в честь покойного.

Историк отмечает, что ритуал чокаться бокалами существовал в разные эпохи. Нет точной информации о том, кто первым его начал. Важнее то, как в разных культурах интерпретируют этот обычай.

Объяснения, по словам эксперта, чаще всего мифологические. Например, есть популярная легенда из средневековья. На празднованиях люди чокались напитками для того, чтобы содержимое чаш перемешалось. Этим действием хотели избежать попытки отравления друг друга.

Объяснение очень красивое, позднее и романтическое. Однако оно остается легендой и стопроцентной выдумкой. Виктор Куликов ярославский историк

В России чоканье начало приобретать новый характер в Советское время. В эпоху застоя на предприятиях возникла традиция чокаться граненными стаканами.

— Стаканы очень крепко зажимали в руке, так, чтобы их практически не было видно, и с размаха ударяли друг по другу. Создавался глухой звук, который не было слышно в стенах завода. Такой ритуал проворачивали для того, чтобы мастера не заподозрили сотрудников в употреблении алкоголя на рабочем месте, — объяснил Виктор Куликов.