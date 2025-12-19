«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье

К каждому блюду можно подобрать свой напиток Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Новый год стремительно приближается, и времени на раскачку покупку всего необходимого для праздничного стола всё меньше. Если у вас нет тяги опустошать бутылки в тот же день, когда они появляются дома, можно спокойно себе уже сейчас запастись игристым. Без него обходится редкое новогоднее застолье, и качество напитка играет едва ли не главную роль в том, в каком настроении вы встретите праздник.

Чтобы ваше застолье не закончилось изжогой и прочими рефлюксами, наши коллеги из издания Voronezh1.RU разговорились среди полок алкомаркета с опытным сомелье Олегом Блохиным, и тот рассказал, как правильно подобрать напитки к новогодним блюдам, с чем их пить и как подавать. Как говорится, не пьянства ради, а праздника для.

Кстати, о пьянстве. Мы не призываем вас алкоголизироваться всю новогоднюю ночь с полуночи до 12 января. Даже скорее призываем не делать этого. Пьянство — это вообще вредно и приводит к неприятным последствиям. Говорят, от него отказывают почки, печень, ноги. Так что злоупотреблять игристым (да и другим алкоголем) точно не стоит. Иначе даже самые-самые лучшие напитки превратятся в отраву. Да и зачем набираться хорошим вином?

Олег Блохин Сомелье

Как правильно выбрать хорошее вино

Для выбора вина есть два совета. Первый — это специальные приложения, сканеры вин, которые помогут выбрать напиток по массовой оценке других покупателей. Нужно просто сканировать этикетку. Если вы боитесь экспериментов, то доверьтесь мнению других людей, выбрав что-то очень популярное и дружелюбное по вкусу.

Второй вариант — это винные бутики. В них есть консультанты-кависты, которые выслушают ваши пожелания и подберут что-то по вашему вкусу. Чаще всего покупатели просят что-то некислое, ароматное и до 1000 рублей. Хороший кавист не будет выпендриваться и подберет то, что подойдет вам по вашим критериям.

Кроме того, за хорошее вино необязательно платить слишком большие деньги. До тысячи рублей за бутылку можно найти очень приятные и понятные вина, они подарят удовольствие и не вызовут отвращения. Нужно изучать акции сетей и специализированных магазинов. Ориентиром могут быть вина нового света: чилийский карменер, аргентинский мальбек, региональные вина Франции, Испании и России.

Что касается выбора шампанского, то имейте в виду: самое дорогое — это бренд, далее — зона производства. Шампань, Франчакорта, бургундские креманы, просекко Вальдоббьядене или Картицце будут самыми дорогими. Метод производства тоже влияет на цену. Классический метод Шампани — более дорогой. Используемый для просекко метод Шарма — более дешевый.

Именно на шампанском сильно экономить не рекомендую. На Новый год можно себя побаловать и потратиться на интересное вино.

Сколько ни читай этикетку, лучше сомелье и кависта с выбором никто не поможет определиться Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Как правильно подавать вино

Белые, игристые и розовые вина охлаждаются до температуры 8–10 градусов по Цельсию, красные — до 16–17 градусов. Чтобы не ошибиться с температурой, можно купить специальный термометр для бутылок. Он легко ищется на любом маркетплейсе, стоит в районе 200–300 рублей.

Открывать простые вина заранее не вижу смысла, они и так готовы к распитию, чудес с ними не произойдет. Аэрация (процесс насыщения жидкости кислородом. — Прим. ред.) нужна очень немногим винам, и ее эффект тоже нужно хорошо почувствовать. Это дело большого опыта и более дорогих выдержанных вин. К тому же культовый винный писатель Хью Джонсон подвергает сомнению эффект аэрации. Я на своем опыте — тоже. Если есть красивый графин для вина, декантер и нравится процесс его использования, то, конечно, используйте. Это эстетика: красота цвета в декантере и сам изящный графин придадут вечеру больше удовольствия.

Бокалы используйте чистые — это самое главное. Перед тем как наливать в них вино, понюхайте их внутренность: нет ли запаха пыли или сточной воды. Всякую резьбу и рисунки считаю лишними, они мешают смотреть на напиток. Стекло в идеале должно быть тонким. Для белого вина подходит более маленькая форма чаши, для красного — большая.

Мало правильно выбрать вино — нужно еще подобрать к нему подходящие бокалы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Правила порядка употребления вин

Сначала идет игристое, аперитив. Оно должно быть с приятной кислотностью, в этом весь смысл аперитива, ведь кислое вызывает слюноотделение и повышает аппетит. Если уж совсем терпеть не можете брюты, то тогда подойдут полусладкие игристые и сладкие игристые вина Асти.

После шампанского идет тихое белое, затем — тихое розовое, красное. В конце — крепленое вино или крепкий напиток как дижестив (алкогольный напиток, который подается после еды для улучшения пищеварения. — Прим. ред.). Тут главное — не перебрать! Очень осторожно относитесь к количеству, ведь это главная причина похмелья и плохих ощущений утром. Мера тут очень нужна, если, конечно, получится ее почувствовать.

Как правильно сочетать вино и еду

Правило про сочетание красного к мясу и белого к рыбе — это классика. Если главная цель не опьянение, а удовольствие от вкуса, то лучше на рецепторах ощутить сначала эту классику, и уже дальше экспериментировать и пробовать необычные вещи, например чипсы и шампанское. И при выборе напитка к блюду я бы ориентировался не на сорт винограда, а на тип вина. Вина, которые подходят к блюдам, называются гастрономическими.

Гастрономические вина — это чаще всего молодые вина старого света (Италия, Франция, Португалия, Испания), но очень рекомендую не бояться и пробовать наши российские вина. Сейчас наше виноделие удивляет хорошим качеством, это плюс. Но и высокими ценами на это качество, что является минусом.

Чтобы вино не казалось слишком кислым, его нужно просто попробовать совместить с подходящим продуктом. Белое, свежее, сочное вино можно соединить с дорадо, палтусом, сибасом. Розовое вино с нежным ароматом — с семгой, горбушей, лососем, кетой. Красное, молодое и понятное — с говядиной, лучше, если это будет гриль.