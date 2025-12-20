Вилла за миллион рублей в сутки или номер на двоих за 1200 — как туристы готовятся встретить Новый год в Крыму

Не дают визы в Европу? На Массандровском пляже в Ялте можно полюбоваться альтернативной Эйфелевой башней без всяких виз Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Цены выросли, но отдыхающих это не останавливает: на полуострове гостей встречают «праздничными» пробками на мосту, банкетами в отелях и «почти теплым» морем. MSK1.RU рассказывает, как Таврида готовится к длинным зимним каникулам на берегу моря.

«А где не летит?»

«Скажите, когда начнутся „праздничные“ пробки? Лучше по мосту ехать 29-го, 30-го или 31-го?»

«Кто был на прошлых каникулах в Крыму? Когда лучше двигать обратно — 8 или 9 января? Когда идет домой основной поток?»

В телеграм-чате «Крымский мост» уже заметно предновогоднее оживление. Туристы планируют поездки на полуостров и готовятся к неизбежному. В прошедшие новогодние праздники 29 и 30 декабря скопившиеся на мосту автомобилисты устанавливали рекорды по ожиданию досмотра — в пробках со стороны Тамани «куковали» больше трех часов. Времени не теряли: знакомились, открывали шампанское, угощали соседей по пробке мандаринами и шоколадками. Возвращались из Крыма тоже небыстро, но уже не в таком приподнятом настроении из-за усталости от празднования — дольше всего стояли в очереди домой 8 и 9 января. В нынешнем году, по информации Министерства транспорта, на Крымском мосту с 26 декабря по 11 января будут установлены 212 контрольных постов для усиления безопасности во время новогодних праздников. Из них 80 постов оборудуют для ручного досмотра машин, что должно уменьшить время ожидания досмотра.

Хоть на улице 10 градусов тепла и никакого намека на снег, елку на Набережной Ялты наряжают по расписанию Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«А, может, 31-го ехать по мосту? Большинство не захочет рисковать, вот и дорожка свободная. Или можно на пропускном пункте Новый год встретить?» — задают вопросы участники телеграм-чата.

«В том году пробки 31-го были не очень большие, все умно проехали до 21 часа. Мы провели свой опрос в чате и выяснили, что только 6 процентов туристов планирует ехать по мосту 31 числа. Но в этом году и отдыхающих ожидается вдвое больше, поэтому сложно что-то прогнозировать. Конечно, для досмотра привлекут больше сотрудников, что хорошо. Но тут еще зависит и от того, будут ли воздушные атаки, чтобы испортить туристами дорогу и Новый год», — говорит Олег Володин, администратор телеграм-чата «Крымский мост».

По данным Министерства курортов и туризма республики Крым, 62% от общего числа туристов прибыли на отдых по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 24% — по железной дороге. Меньше всего туристов — 14% — выбрали путь на автомобиле через исторические регионы.

Безопасность отдыха в Крыму, о которой больше всего спорили в соцсетях последние три года, постепенно отошла на задний план. Ответ тем, кто переживает из-за прилетов беспилотников и ракет, как правило, стандартный: «А где не летит?» — с перечислением населенных пунктов от Белгорода до Москвы. Туристы приняли возможные риски и отправляются на полуостров за природными красотами и новыми впечатлениями. Нынешний летний сезон с рекордным турпотоком — лишнее тому подтверждение.

Капитаны крымских катеров и яхт уже готовы к приему туристов на борт. Пока у причала в Ялте их немного, но скоро прибудет вся маломерная флотилия. В морском меню: видовые прогулки вдоль южных берегов, рыбалка и приготовление улова прямо на палубе Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

«Весь год в Крым демонстрировал лучшие по стране показатели — туристический поток вырос на 20–30 процентов. Новогодние каникулы в какой-то мере „унаследовали“ эту тенденцию — по статистике нашего туроператора, число тех, кто выбрал полуостров для зимних каникул с 29 декабря по 8 января, выросло на те же 30%, — приводит цифры Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора „Дельфин“.

«Основной туристический поток, как и летом, будет на автомобилях. И лишь небольшой процент поедет в Крым на поездах, которых в расписании еще меньше, чем летом. Я еще в начале декабря посмотрел на сайты по продажам билетов — их нет на 28 и 29 декабря, нет и на 8–9 января обратно. Возможно, транспортную ситуацию улучшит работа аэропорта Краснодара, но и из него придется добираться до полуострова еще 6 часов», — считает эксперт.

Отели и санатории Крыма предлагают туристам самые желанные аксессуары зимнего отдыха — бассейн с подогреваемой водой и спа-процедуры Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Устойчивый интерес к Крыму подтверждают и другие туроператоры: полуостров входит в пятерку самых популярных направлений в новогодние праздники. А по данным Министерства курортов и туризма республики, гостей готовы принимать 300 круглогодичных средств размещения, 65 из них — санатории. И 50 процентов номеров в них уже забронированы.

Праздник а la russe

Ялта — курортная столица Крыма и зимой примет самое большое число отдыхающих. По информации местных туроператоров, уже забронированы больше половины номеров в отелях и санаториях Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU

Новогодние каникулы — это, конечно, не четыре пляжных месяца, но отели и гостевые дома готовы обслужить и зимних туристов по полной программе, ведь следующих придется ждать только на майские. Поэтому развлечения и угощения готовят от души, особенно упирая на новогодний банкет. Удивительно, но большинство гостиниц и санаториев словно сговорились — предстоящая вечеринка планируется или в русском стиле, или в стиле советского ретро. Такой новогодний патриотизм.

Императорская вилла отеля «Мрия» забронирована почти на все праздники. Поселиться в роскошном современном особняке можно только с 7 января, заплатив за ночь 700 тысяч рублей Источник: с сайта mriyaresort.com

Например, пятизвездочный отель «Мрия» предлагает новогодний банкет в традиции «Голубого огонька»: за 55 тысяч рублей гостя накормят изысканными вариантами неизменных оливье и запеченной утки, а также предложат музыкальное сопровождение от певицы Таисии Повалий.

У пятизвездочного отеля Palmira Palace артисты на банкете с приставкой экс: экс-солист «Премьер-министра» Василий Киреев и экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева, зато сама новогодняя ночь пройдет в интерьерах императорской елки. Прочувствовать дореволюционный праздничный вайб можно за 26 тысяч рублей.

Отель «Ялта-Intourist» предлагает гостям праздник а la russe: фотозону с кокошниками, квартет народных инструментов и праздничное меню с блюдами русской кухни. В зависимости от рассадки в ресторане, место на праздничной встрече Нового года обойдется гостю отеля в 30–35 тысяч рублей.

Не остался в стороне от тенденции и пятизвездочный Iuciano wellness&SPA — Новый год гостям предлагают встречать вечеринкой «Путь в светлое прошлое». Ресторан этого форосского отеля получил 21 сентября самые большие повреждения от попадания беспилотника и все четверо погибших отдыхали в нем или работали. Но ресторан после атаки восстановили, и новые гости бронируют столики на праздничный банкет за 45 тысяч рублей.

Самое бюджетное предложение на новогодние праздники. 30-метровая квартира в Алуште за 1200 рублей в сутки Источник: с сайта sutuchno.ru

Не остаются в стороне санатории, небольшие гостевые дома и мини-отели — все они готовят для гостей угощение и праздничную программу. Например, гостевой дом «Эдельвейс», расположенный в Коктебеле, предлагает весьма насыщенную программу: праздничный ужин за 5 тысяч рублей, утром 1 января — похмельную шурпу на костре, а на следующий день — экскурсию на винзавод.

Но не все туристы готовы оценить праздничные хлеб-соль.

«Из особенностей нынешнего зимнего отдыха мы фиксируем снижение запроса на банкеты в новогоднюю ночь, которые устраивают почти все отели и санатории для своих гостей. Где-то 30 процентов туристов отказываются от новогодних банкетов. Такого раньше не было. Чем объяснить? То ли действительно наши люди стали меньше пить, то ли придумали другие, более оригинальные варианты встретить Новый год», — удивляется вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

На полуострове в новогодние каникулы массовые увеселения туристов будут все так же под запретом.

«Проведение массовых мероприятий в Крыму не планируется, а безопасность крымчан остается главным приоритетом», — подчеркнул глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Но найти необычный способ встретить 2026-й год можно. Например, в полете на дельтаплане вместе с инструктором, наряженным Дедом Морозом или Снегурочкой. Такой способ предлагают крымские планеристы. За 15 незабываемых минут полета с горы Климентьева или со скал в Каче с туриста возьмут 4 тысячи рублей. А 30-минутный полет над Ай-Петри обойдется в 10 тысяч. В цену входит и фотосъемка.

Есть вариант и подводный для тех, кто обладает минимальными навыками погружения. Такую встречу Нового года предлагают дайв-клубы Южного берега и Севастополя. Туристов под водой ждет наряженная елка, а дальше — праздничное застолье на катере или в ближайшем ресторане. Празднование под водой длится от 20 до 50 минут и стартует с 7 тысяч рублей.

Кому дворец, кому однушка

Императорская вилла отеля «Мрия» забронирована почти на все праздники. Поселиться в роскошном современном особняке можно только с 7 января, заплатив за ночь 700 тысяч рублей Источник: с сайта mriyaresort.com

Вторая актуальная тема для обсуждения после пробок на мосту — погода на новогодние праздники. В Крыму, конечно, теплей, чем на Урале и в Сибири, но и здесь можно просчитаться и попасть в штормовой ветер или бесконечный дождь. Пока долгосрочные прогнозы погоды у разных метеорологических сайтов существенно отличаются друг от друга: кто-то пророчит на зимние каникулы 10–12 градусов тепла и солнце, кто-то жалкие плюс 2–3 и мокрый снег.

«Главное — чтобы с погодой повезло. Знакомым в прошлом году посоветовал Симеиз, они попали на непогоду и просидели в гостинице. Особых развлечений в поселке, кроме моря, нет», — сокрушается в телеграм-чате «Крымский мост» Николай из Москвы.

«Пару лет назад поехали на экскурсию в ботанический сад и так там околели под мелким дождиком, что остальные дни провалялись в номере с температурой. В Крыму из-за сырости может быть холодней, чем в Сибири», — вспоминает Ирина М.

«Неважно, какой температуры воздух. Море в прошлом году было почти теплым — 13 градусов, мы после сауны отлично купались! Никто не заболел!» — рассказывает участник чата с именем W33.

«В отличие от купального сезона, зимой наиболее востребованы отели 4-5 звезд — с хорошей инфраструктурой и обязательно с бассейном, которые могут обеспечить разнообразный отдых даже при плохой погоде. А такая зимой в Крыму не редкость. Бывали времена, когда туристы основное время отдыха поводили именно в отелях. Поэтому на новогодние праздники отдыхающие выбирают в основном Южное побережье — здесь из-за субтропического климата теплей, чем на других берегах полуострова. И здесь же сконцентрированы отели повышенной звездности», — рассказывает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

К сожалению, Крым пока не может похвастаться большим числом высококлассных отелей. Основной номерной фонд — 2-3 звезды, доля санаториев и отелей с оценкой 4 звезды занимает 15–20%, а пятизвездочных объектов меньше всего — лишь 5% от общего числа. Поэтому в зимний период спрос на них повышенный, несмотря на то, что цены выросли в сравнении с прошлым годом.

«Если говорить про цены на зимний отдых, то они поднялись в среднем на 10 процентов. В предстоящие новогодние праздники семье из 2 человек пять ночей в отеле среднего сегмента обойдутся 60 тысяч рублей. А, если говорить про самый дорогой тур в Крым у нашего туроператора, то отдых с 4 по 9 января семье из пяти человек в пятизвездочном отеле „Мрия“ обойдется в 1 миллион 80 тысяч рублей. — рассказывает Сергей Ромашкин.

Сумма внушает уважение, но есть предложения и посерьезней. В том же отеле «Мрия» можно стать постояльцем Императорской виллы — пятикомнатного двухэтажного особняка площадью 1000 квадратных метров с собственным бассейном, спа-комплексом, сауной, тренажерной зоной и невероятным видом. Правда, вилла на новогодние праздники уже забронирована, но с 7 января ее можно арендовать за 700 тысяч рублей за ночь. Имеются на территории отеля виллы чуть меньше и дешевле: Президентская винная вилла уже занята, а вот просто Президентская вилла на новогодних каникулах доступна: 600 тысяч рублей за ночь — и можно отдыхать компанией до 8 гостей в 618-метровом доме с панорамными стенами, отдельной территорией и расположенным на ней собственным подогреваемым бассейном.

Но самое заманчивое предложение мы нашли у пятизвездочного отеля «Крымский бриз» в южнобережном поселке Парковое. Один миллион рублей за ночь стоит аренда виллы «Нимфея Royal Residence» — небольшого дворца, расположенного в историческом ландшафтном парке. Большая частная территория вокруг виллы и отдельный 40-метровый бассейн гарантируют полную приватность отдыха для 12 гостей, которые с комфортом могут расположиться на 3360 метрах виллы. Даже новогодний банкет для обитателей дворца будет отдельным от компании постояльцев отеля и 10 других вилл, «затерянных» на территории большого парка. Уникальное предложение нашло ценителей — на новогодние праздники вилла «Нимфея» забронирована.

Но необязательно тратить миллионы, чтобы провести каникулы у Черного моря. Самый доступный вариант — аренда квартиры в курортных городах и прибрежных поселках. В среднем на южном побережье за однокомнатную квартиру со всеми удобствами и двухспальной кроватью владельцы просят 4–6 тысяч рублей, в зависимости от близости к морю. Апартаменты в несколько комнат для больших компаний стоят в среднем 12–20 тысяч рублей в сутки. Но есть и совсем бюджетные варианты: 1200 рублей за ночь обойдется 30-метровая комнатка в частном доме с двухспальной кроватью, причем недалеко от набережной. Выбор есть, и первые туристы уже поехали в зимний Крым.

По данным Министерства курортов и туризма республики Крым, туристический поток на полуостров с января по ноябрь 2025 года составил более 6 миллионов 700 тысяч отдыхающих — это на 15% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«В сравнении с Краснодарским краем, зимний туристический поток в Крым небольшой, примерно пять к одному. Исторически сложилось так, что в Краснодарском крае возвели гораздо больше четырех- и пятизвездочных отелей с круглогодичной инфраструктурой. К тому же, зимой в разы увеличивается поток туристов на курорты Красной поляны — туда отправляется несколько сотен тысяч человек. Крым пока не может предоставить ни такого числа комфортабельных отелей, с подогреваемыми бассейнами и спа-комплексами, ни сопоставимых по уровню горнолыжных курортов». Но, несмотря на большую привлекательность, особенно в новогодние каникулы, число отдыхающих в Краснодарском крае уменьшилось.

Все это «эффект Анапы», который продолжается больше года. Пляжи и прибрежные воды Анапы продолжают страдать из-за разлива мазута, и туристы не хотят ехать в место природной катастрофы. Несмотря на то, что отельеры Анапы снизили цены на 30%, спрос низкий. И он отрицательно влияет на общий показатель турпотока в Краснодарский край. А вот падение курса доллара сделало значительно выгоднее путешествия за пределы России. Наши люди хотят попасть в лето — туда, где можно загорать и купаться, поэтому в нынешние новогодние праздники на 25–30% выше спрос на туры в Египет, Таиланд, Вьетнам», — подмечает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР.

Источник: КрыминфорумZOV / t.me