Аналог китайского WeChat? В России появится мессенджер «Молния»: заменит ли он Telegram и MAX

Запуск мессенджера «Молния» запланировали на начало 2026 года Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Российский мессенджер «Молния» запустится в начале 2026 года. Как заявили в компании, приложение нацелено на развитие международного взаимодействия с Китаем. Ожидается, что «Молния» станет единой платформой, где можно будет общаться, публиковать контент и вести бизнес.

Разработкой приложения занимается компания «Ред Софт» совместно с китайской Passion.

Редакция MSK1.RU обсудила с экспертами, сможет ли «Молния» заменить привычные мессенджеры, которые находятся под угрозой блокировки, и придется ли пользователям полностью переходить в отечественные приложения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с MSK1.RU рассказал, что с запуском приложения проблем возникнуть не должно. Но его дальнейшее потребление будет зависеть от множества факторов: будет ли оно отличаться от остальных мессенджеров, заблокируют ли окончательно Telegram и WhatsApp* в России, а также других.

«На сегодняшний момент мы знаем, что наибольшая аудитория в России у WhatsApp* и Telegram, которые сейчас блокируются различными вариантами. Поэтому люди по возможности выбирают тот вариант, который им нужен при наличии конкуренции на рынке», — рассказал собеседник MSK1.RU.

Сделать сервис на уровне Telegram — это большая проблема. Я не думаю, что «Молния» будет примерно такого же уровня. Денис Кусков

Кусков также добавил, что не видит проблемы в использовании иностранных сервисов, по его мнению, технически они более развиты.

«Информация хранится за рубежом. Но по большому счету среднестатистическому человеку по барабану, где она хранится. Это же не деньги. Поэтому хотелось бы, чтобы человек мог сам выбрать тот вариант, который подходит ему и окружению. Чтобы это не было спущено сверху: „Мы сейчас всё закроем, будет [один] мессенджер, только там вы сможете общаться“», — говорит он.

Политолог Сергей Маркелов считает, что Россия пытается перенять китайскую модель цифровой безопасности.

«Нашему государству не дают покоя китайские решения по цифровой безопасности, нравится, как они себя защищают, — сказал эксперт. — Там нет YouTube, Roblox, WhatsApp*. Зато есть шикарная, огромная и всепоглощающая платформа WeChat. Там вся цифровая жизнь: поездки, гостиницы, оплата, гиды, зарплата. Соответственно, а почему бы не попробовать сделать все эти штуки?»

Член партии «Новые люди» Антон Ткачев выразил мнение, что разработчикам придется побороться за место под солнцем. По его мнению, они поставили амбициозную задачу: вывести новый продукт на рынок, где уже «устаканились» ключевые игроки и только-только «зашло» новое отечественное решение.

«Но это IT — здесь всё решают функционал, удобство и безопасность. Этими параметрами и можно обозначить потенциальные проблемы: недоверие пользователей, нежелание приспосабливаться к новому, консервативность в выборе мессенджера», — отметил он.

Ткачев добавил, что «Молния» составит конкуренцию MAX. Для него это «станет хорошим стимулом развиваться и добавлять всё новый функционал». Ткачев также сказал, что не против «потенциальной гегемонии российских мессенджеров», но при одном условии.

«Почему нет, если они будут действительно лучшим выбором? А выбрать должен будет сам пользователь. И никто иной», — заключил парламентарий.

Но для этого они должны им стать. Антон Ткачев

В конце ноября 2025 года Роскомнадзор начал блокировать WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. Ранее мы рассказывали, какие шаги стоит предпринять до полного ограничения мессенджера. Также в августе звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram стали недоступны в России. Эту меру в Роскомнадзоре объяснили как способ борьбы с мошенниками.

Кроме того, РКН заблокировал популярную детскую игру Roblox.