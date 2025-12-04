«Мест осталось немного». Куда еще поехать на Новый год и сколько нужно денег

Если бесснежная Москва на длинных каникулах вас не прельщает, узнайте, где еще можно встретить Новый год Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новогодние каникулы — долгожданная возможность отдохнуть и сменить обстановку — уже скоро, но в этом и главная сложность: все мечтают об одном и том же. В конце ноября все самые интересные и доступные предложения варианты туров и авиабилетов разобрали. Но это не повод отчаиваться! Если вы пропустили ранние бронирования, давайте вместе с MSK1.RU посмотрим, куда еще можно уехать встретить Новый год и, главное, во сколько обойдется такая поездка. Популярные направления за рубежом Первое, что приходит в голову для смены обстановки, — это поездка за границу. Мы оценили, во сколько обойдется такой отдых для семьи из трех человек — двоих взрослых и ребенка с вылетом до 31 декабря и захватом новогодних праздников. Египет Для тех, кто мечтает о теплом море, отличным вариантом могут стать Шарм-эль-Шейх или Хургада. Пакетный тур на 7 ночей с перелетом, трансфером и системой «всё включено» стартует от 180 000 рублей на семью. Например, отдых в трехзвездочном отеле с 29 декабря обойдется в 191,5 тысячи рублей.

Альтернатива московской серости — отели Египта Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Если же хочется больше комфорта, то варианты в пятизвездочных отелях начинаются уже от 217 тысяч рублей. Вылет непосредственно в канун Нового года будет дороже — от 244 тысяч рублей за троих из Москвы. Дополнительно стоит заложить от 12 до 30 тысяч рублей на экскурсии и развлечения: прогулки на лодке, дайвинг у коралловых рифов или сафари по пустыне. Турция Если вместо пляжного отдыха душа просит прогулок по колоритным улицам и насыщенного шопинга, ваш выбор — Стамбул. Недельный тур на троих с захватом новогодней ночи обойдется минимум в 160 тысяч рублей. Вариант с размещением в хорошем отеле 4* с 29 декабря будет стоить 201,5 тысячи рублей.

Зимний Стамбул — место для долгих прогулок вдоль Босфора Источник: Максим Бутусов / E1.RU

К бюджету стоит добавить от 10 до 25 тысяч рублей на экскурсии, 4,5–6 тысяч в день — на питание и транспорт. Чтобы сэкономить, ищите турпакеты с вылетом с 1 по 3 января, бронируйте отели в азиатской части города, прилетайте в аэропорт Сабиха Гекчен и не забывайте про проездные Istanbulkart. Для тех, кто ищет короткий перелет и отсутствие языкового барьера, подойдет Анталья. Новогодний тур на 6-7 ночей по системе «всё включено» можно найти от 177 тысяч рублей. А за отдых в пятизвездочном отеле с подогреваемым бассейном придется заплатить от 220 тысяч рублей. Вьетнам Вьетнам — еще один вариант для встречи Нового года в теплом климате, хотя цены здесь выше. Отдых на популярных курортах обойдется семье из трех человек примерно от 430 тысяч рублей за неделю с перелетом. Эти предложения часто включают курорт Муйне, где в это время как раз идеальная погода. Если хочется на остров Фукуок, стоит рассчитывать на сумму от 550 тысяч рублей.

Эта страна стала мегапопулярной у россиян Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Во Вьетнаме можно найти более доступные варианты. Например, праздник в четырехзвездочном отеле Ocean Star Resort — от 331 тысячи рублей за троих. А если сместить даты и выбрать вылет 26 декабря на 10 ночей в Нячанг с питанием «только завтраки», можно уложиться в 400 тысяч рублей. Китай С момента отмены виз Китай стал очень популярным направлением у москвичей. Отправиться на новогодние праздники на тропический остров Хайнань семья из трех человек может за 280 тысяч рублей.

Безвизовый режим подстегнул турпоток из России в Китай Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Таиланд Отдых на популярных курортах Пхукет или Паттайя на Новый год обойдется недешево. Тур на семью из трех человек с перелетом начинается в среднем от 460 тысяч рублей.

Несколько десятилетий Таиланд входит в число самых популярных направлений на Новый год у москвичей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сэкономить можно несколькими способами: выбрать перелет с одной или даже двумя пересадками (через Доху, Стамбул или Шарджу), хотя это увеличит время в пути до 12–17 часов. Также более бюджетно остановиться не в отеле, а в хороших апартаментах или в жилье в пешей доступности от пляжа («вторая линия»). На экскурсии и развлечения стоит заложить от 15 до 35 тысяч рублей. В эту сумму войдут, например, поездки на острова, посещение шоу или парка слонов. Ежедневные расходы на питание и транспорт составят около 4,5–7 тысяч рублей на семью. ОАЭ Встретить Новый год на берегу Персидского залива в четырехзвездочном отеле с завтраками можно от 212 тысяч рублей за семью. Отдых в пятизвездочном отеле обойдется чуть дороже — от 240 тысяч рублей за 6–7 ночей. Существенно сэкономить на проживании поможет выбор отеля не в самом Дубае, а в соседних эмиратах — Шардже или Аджмане, а также в удаленных районах самого Дубая.

Если хочется много удивляться — то вам в ОАЭ Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

К основному бюджету стоит добавить расходы на впечатления: экскурсии по пустыне, посещение парков аттракционов и смотровых площадок потребуют еще около 18–40 тысяч рублей. На питание и транспорт стоит закладывать примерно 5,5–8 тысяч рублей в день. Шри-Ланка Еще одним направлением для новогоднего отдыха может стать Шри-Ланка. Важное изменение: теперь для въезда всем путешественникам необходимо заранее получить электронное разрешение (ETA). Россияне могут оформить его бесплатно на официальном сайте; визу по прилету больше не выдают.

Экзотическое направление не сдает своих позиций, вот только бюджетным его больше не назовешь Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Что касается стоимости, то отдых на Шри-Ланке с перелетом из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинается от 350 тысяч рублей на семью за новогодний период. Ближнее зарубежье Если не хочется далеко и долго лететь, отличной альтернативой становятся ближайшие страны — Беларусь, Абхазия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан. Например, Беларусь предлагает традиционные новогодние гулянья и европейскую инфраструктуру. Пакетный тур с перелетом, проживанием с трехразовым питанием и трансфером на 6 ночей обойдется от 125 тысяч рублей на семью. Более бюджетный вариант — отдых в санатории с завтраками от 45 тысяч рублей, без стоимости билетов. «Любители экскурсионных программ могут отправиться в путешествие по замкам Беларуси за 138 тысяч рублей на троих за 4 дня, без учета стоимости билетов из Москвы до Минска и новогоднего ужина. А если хочется просто погулять по новогоднему Минску, то можно остановиться за 98 703 рубля в четырехзвездочном отеле», — советует эксперт Российского союза туриндустрии, менеджер отдела продаж туроператора «Спектрум» Елена Седова.

В Сухум — за неспешным отдыхом Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

Новогодний тур в Абхазию на 6 ночей с перелетом до Сочи или ж/д проездом, трансфером и проживанием с завтраками стартует от 100 тысяч рублей на семью. Казахстан подойдет для сити-тура или отдыха на горнолыжных курортах. Недельная поездка для семьи из трех человек с перелетом, трансфером и завтраками обойдется в 165 тысяч рублей. Если же вы ищете восточный колорит, но без языкового барьера, выбирайте Азербайджан. Новый год в Баку с перелетом из Москвы и проживанием начинается от 140 тысяч рублей. «Также на Новый год из Москвы популярны Узбекистан — 127 тысяч рублей и Киргизия — поездка обойдется в 151 тысячу рублей», — рассказали в сервисе путешествий «Туту». Популярные направления в России Если за границу не хочется, долго ехать тоже, а бюджет ограничен, не беда. В России в последние годы случился настоящий бум внутреннего туризма, и нашим курортам есть что предложить для новогоднего отдыха. Сочи Сочи и Красная Поляна превратились в главную зимнюю столицу страны. Помимо катания на горных лыжах и сноуборде, здесь вас ждут яркие праздничные ярмарки, рестораны на любой вкус и насыщенная ночная жизнь. Недельный новогодний тур в Сочи на семью еще можно найти от 100 тысяч рублей с учетом перелета, проживания и завтраков.

В Сочи можно отдыхать не только летом Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Тур в Красную Поляну с перелетом из Москвы будет стоить минимум 180 тысяч на семью. Чтобы сэкономить, можно жить на побережье и ездить в горы на «Ласточке», брать ски‑пассы заранее, смотреть отели с подогреваемыми бассейнами. Санкт-Петербург Город-музей подарит незабываемые впечатления на Новый год, и недельный отдых для семьи обойдется от 70 тысяч рублей, куда входят перелет или ж/д билеты и проживание с завтраками. Пока в Питере есть бюджетные варианты размещения. Например, трехзвездочный отель «Статский советник» на семь ночей с 28 декабря стоит 61 тысячу рублей, а мини-отель «Невский Берег 93» — 88,5 тысячи (питание не включено). На экскурсии и развлечения заложите еще 8–20 тысяч, а на еду и транспорт — 3,5–5,5 тысячи в день.

Питер прекрасен в любое время года Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Если ехать самостоятельно, дорога на «Сапсане» из Москвы займет 4–4,5 часа, на ночном поезде — 8–9 часов. Билеты туда-обратно на троих обойдутся в 18–36 тысяч рублей. Самолетом лететь 1–1,5 часа, билеты на троих будут стоить 30–48 тысяч. Проживание на 6–7 ночей в трех- или четырехзвездочном отеле в центре или в апартаментах выйдет на 45–80 тысяч рублей. В итоге самостоятельная поездка выйдет примерно в 90–150 тысяч рублей. Казань Столица Татарстана славится гостеприимством, вкуснейшей кухней и уникальным сплетением культур. Здесь можно посетить древний Кремль и насладиться видами празднично украшенного города. Стоимость тура на 7 ночей с дорогой, проживанием и завтраками стартует от 100 тысяч рублей на семью.

Казань — в топе популярных новогодних направлений Источник: Лина Саитова / 116.RU

На экскурсии и развлечения стоит заложить еще 7–18 тысяч рублей, а ежедневные расходы на питание и транспорт составят 3–4,5 тысячи рублей. Для экономии на транспорте полезно приобрести местную транспортную карту «Алга». Калининград Погрузиться в праздничную атмосферу среди европейской архитектуры можно в Калининграде. Тур на новогоднюю неделю с перелетом из Москвы, трансфером, проживанием с завтраками и обзорной экскурсией для семьи обойдется от 120 тысяч рублей за 7 ночей.

Вы еще не полюбовались знаменитыми калининградскими котиками? Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Калуга Это ближайшая альтернатива на Новый год из Москвы. Добраться до Калуги удобно на электричке или автобусе от метро «Саларьево». Туристов ждут Дом-музей Циолковского, здание старинной аптеки и кафе-музей русской еды, где можно попробовать бородинские пельмени и десерт «Калужское тесто». Многие также посещают знаменитую Оптину пустынь.

В Калугу — за традиционной русской едой Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Проживание в отеле на троих обойдется примерно в 28,6 тысячи рублей за три ночи без питания. Автобусный экскурсионный тур с трансфером, проживанием и питанием будет стоить от 78 тысяч рублей на троих. Липецк На новогодних каникулах в городе можно попробовать лечебную воду из знаменитого Липецкого бювета. В часе езды от Липецка расположен знаменитый сказочный парк «Кудыкина гора» с аттракционами и скульптурой огнедышащего Змея Горыныча. Также Липецк знаменит своим мороженым и сырно-молочным производством. Поблизости от города есть много сырных ферм, где дети и взрослые могут поучаствовать в производстве и дегустации молочных и мясных деликатесов.

Хотели узнать, как делается сыр? Вам в Липецк Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Проживание в отеле в Липецке на новогодние каникулы — от 18,6 тысячи рублей на троих на три ночи с завтраками. Есть недорогие электрички от Москвы с сидячими местами или можно добраться на машине. Тверская область На январские каникулы можно уехать на два дня в тур «Выходные на Государевой дороге». В стоимость входят проживание в отеле, завтраки, все экскурсии, трансферы и входные билеты в музеи. Маршрут интересный: вас ждут усадьба Середниково, Путевой дворец в Солнечногорске, усадьба Блока в Шахматово, а также обзорные экскурсии по Клину и Твери. Такой тур на двоих взрослых и ребенка обойдется в 50,8 тысячи рублей.

В соседней Твери тоже есть на что посмотреть Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Рязань В этом году Рязань выбрали новогодней столицей России, поэтому спрос на поездки туда сильно вырос. Если не хотите переплачивать, посмотрите тур «Три Кремля» на 2 дня. Он проходит через Москву, Коломну, Зарайск, Рязань и Константиново. Поездка на двоих взрослых и ребенка обойдется в 42,7 тысячи рублей.

Обязательно найдите в Рязани все милые грибы с глазами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Зарайске вас ждут купеческие особняки и старинный кремль. В Коломне — музеи пастилы и калачей, где покажут, как их готовить. В Рязани можно посмотреть кремль, Музей леденца и Музей хлеба. А в Константиново — побывать в музее-заповеднике Есенина. Великий Устюг Для погружения в историю и традиции идеально подойдет вотчина Деда Мороза. Программа на 3–5 дней включает посещение резиденции, зимние забавы и сказочные представления. Стоимость поездки на поезде из Москвы с проживанием и экскурсиями — 80–140 тысяч рублей на семью.

Резиденция Деда Мороза находится в Вологодской области Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

«Как альтернативу и чтобы почувствовать вкус настоящей зимы, выбирайте лыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Стоимость без перелета — от 83 тысяч рублей», — подсказывает турагент Светлана Шумова. Подмосковье Если выбрали Москву и Подмосковье, то самый простой вариант — отдохнуть в так называемом «зеленом кольце» Подмосковья. Небольшие санатории и базы отдыха предлагают уютную новогоднюю атмосферу без лишних трат. Бюджет на недельную поездку для семьи начинается от 40 тысяч рублей, а расходы на дорогу нужно учитывать отдельно. «Чтобы сэкономить на транспортной составляющей новогоднего тура, рекомендуем москвичам обратить внимание на небольшие города Московской области, куда будет удобно добраться на личном автомобиле, и города Центрального Федерального округа, — подчеркивает руководитель направления „Городские отели“ национального туроператора „Алеан“ Екатерина Лагерь. — Также туристам, которые хотят сократить расходы, могут подойти короткие автобусные туры, но мест в таких программах уже осталось немного». Как сэкономить при покупке новогоднего тура Вот несколько советов, которые помогут семьям сэкономить на новогоднем отпуске. Свои рекомендации, как минимизировать расходы, дает руководитель туристического агентства «Девятая планета» Оксана Велигодская. Раннее бронирование. Самый надежный способ — купить тур на следующий сезон заранее, по выгодной цене. Рассрочка платежа. Ищите туры с возможностью оплаты частями, чтобы равномерно распределить нагрузку на бюджет. Гибкие даты. Сместите поездку на несколько дней до или после пика праздников — это часто значительно снижает стоимость. Спецпредложения. Внимательно следите за акциями туроператоров и авиакомпаний в ноябре и начале декабря. «Чтобы сэкономить, попробуйте сместить даты поездки: вылететь 1–3 января, а вернуться 7–9 января. Следите за акциями в ноябре и промокодами на сайтах-агрегаторах. Подпишитесь на каналы с горящими путевками — это поможет поймать резкое снижение цен. За границей ищите авиабилеты в соседние аэропорты и комбинируйте перелнты разных лоукостеров», — подсказывает турагент Илья Кизяков.

