В самолетах по всему миру нашли опасную ошибку. Тысячи пассажиров остались без рейсов

Компания-производитель самолетов Airbus внезапно отозвала с рынка тысячи самолетов. Их нельзя использовать из-за дефекта в системе управления полетами. В аэропортах по всему миру из-за этого уже отменяют десятки рейсов.

Поводом для отзыва самолетов стала ошибка в авиалайнерах серии A320. Оказалось, что им мешает работать солнечное излучение. Оно искажает данные, «критически важные для управления полетом». Так что полеты становятся небезопасны.

Компания принесла извинения за возможные неудобства и пообещала доработать авиалайнеры. Тем временем пассажиры в разных странах остались без самолетов, на которых должны были лететь.

В Министерстве транспорта Казахстана уже предупредили, что вылеты A320 «будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного [программного] обновления». Аналогичная ситуация во Франции. Там авиакомпания Air France моментально отменила 35 рейсов.

Министр транспорта Франции Филипп Табаро рассказал, что проблема касается 6 тысяч самолетов. Они в ближайшие дни и часы будут временно выведены из эксплуатации до устранения неисправности.

«Безопасность пассажиров — это абсолютный приоритет в транспортной отрасли», — цитирует ТАСС Табаро.

В Японии отмена рейсов затронула уже около 9,5 тысячи пассажиров. По данным японцев, на проверку каждого авиалайнера будет уходить около 4 часов.