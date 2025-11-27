НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Теперь и дома покурить нельзя? Что грозит тем, кто все-таки это делает

Теперь и дома покурить нельзя? Что грозит тем, кто все-таки это делает

Возможно и ущерб придется возмещать

312
Если вы стали источником неприятных запахов, то придется выложить кругленькую сумму | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЕсли вы стали источником неприятных запахов, то придется выложить кругленькую сумму | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Если вы стали источником неприятных запахов, то придется выложить кругленькую сумму

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

За курение даже в собственной квартире может прийти штраф. Заплатить придется, если соседей беспокоят неприятные запахи. 

«Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность», — предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Если выяснится, что источником дыма и неприятных запахов является именно ваша квартира, то суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм от 500 до 1 500 рублей.

Соседи также могут обратиться с требованием возместить ущерб. По словам Колунова, такие прецеденты уже есть, нарушителям назначались выплаты вплоть до 5 000 рублей.

Курение запрещено и на общем балконе, за это грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Ограничения не касаются собственной лоджии. Однако должны соблюдаться правила противопожарной безопасности и прав соседей. За пожар, вызванный курением на балконе, предусмотрены штрафы до 5 000.

Жителям многоквартирных домов грозят и другие наказания. Помимо курения могут оштрафовать за шум, хлам в подъезде и различные неприятные запахи. Подробнее о том, что стоит знать, чтобы не лишиться денег, рассказали в нашем материале.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
7
Гость
29 минут
Когда запретят заниматься дома сексом? Чтоб соседям не мешать. Чтобы было всё официально. Под государственным надзором. С оплатой госпошлины.
Гость
35 минут
лучше написать что нам можно по-моему только платить налоги за счастье жить здесь
