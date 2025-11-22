НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Никотин бьет по кошельку: россиян предупредили о крупном штрафе за выброшенный окурок

Никотин бьет по кошельку: россиян предупредили о крупном штрафе за выброшенный окурок

Жителям России грозит штраф за выброшенную из окна непотушенную сигарету. Как сообщил юрист Тимур Чанышев, за такое нарушение с человека могут взыскать от 2 до 5 тысяч рублей.

«Ответственность действительно предусмотрена. Если окурок создает угрозу пожара или приводит к повреждению чужого имущества, применяется ст. 20.4 или 7.17 КоАП РФ. Штраф обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей», — цитирует ТАСС его слова.

По словам юриста, человека также могут привлечь к ответственности при подтверждении факта правонарушения. Это может быть фото, видео или свидетельские показания.

Отметим, что также штраф в размере от 500 до 1500 рублей грозит россиянам, которые любят покурить на общих балконах многоэтажек.

В Минздраве России предупредили, что никотиновый пар значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Один из серьезных рисков — «попкорновая болезнь» (EVALI), возникающая от вейпов. Она может сделать человека инвалидом или даже убить. Из-за EVALI легкие начинают трещать, это слышно при диагностике, а лечить заболевание пока не научились.

Кроме того, курение сигарет и электронных устройств может спровоцировать рак мочевого пузыря, а не только легких или гортани. Как предупредили врачи Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, у курящих хуже состояние сосудистой стенки, также им легче заболеть пневмонией.

